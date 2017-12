Attentato col giubbotto esplosivo a Manhattan. Sfiorata la strage

FERMATO 27ENNE DI ORIGINE BENGALESE: 'HO AGITO PER VENDETTA' A New York un giovane con un giubbotto esplosivo ha azionato un ordigno alla stazione dei bus di Manhattan. L’attentatore, un ventisettenne fermato dalla polizia, potrebbe aver azionato il detonatore prematuramente. Sono quattro le persone ferite, non gravemente. Il fermato, Akayed Ullah, è di origine bengalese, vive a Brooklyn e si trova ora piantonato in ospedale: «Ho agito per vendetta», ha detto all’Fbi. «E' stato un tentato attacco terroristico», ha detto il sindaco di New York, Bill de Blasio.

STOP UE A NETANYAHU: NOI NON SPOSTEREMO LE AMBASCIATE

PUTIN, SCELTA TRUMP ERRORE, PROVOCHERA' CONFLITTI Ancora tensione su Gerusalemme capitale di Israele e arriva uno stop dell’Ue a Netanyahu in visita oggi a Bruxelles. «Il premier Benyamin Netanyahu - ha detto l’Alto Rappresentante Ue Federica Mogherini, dopo averlo incontrato - ha detto di aspettarsi che altri Paesi spostino le loro ambasciate. Può tenere le sue aspettative per altri, perchè dai Paesi Ue questo non avverrà». Intanto Putin critica la scelta di Trump: «destabilizzante, non aiuterà a risolvere la situazione» e al contrario «provocherà conflitti». Razzi da Gaza, Israele risponde.

GENTILONI: 'CONDIZIONI PER INVESTIMENTI E LAVORO AL SUD’

MANOVRA, SALTA STRETTA CELLULARI IN AUTO. GIU' COSTO BANCOMAT Ci sono le condizioni, e «sono di una convenienza senza precedenti», per investire e creare lavoro al Sud. Lo assicura il premier Gentiloni, a Napoli per un convegno sui giovani. La sfida del lavoro per loro esiste da lungo tempo, spiega, ma ora il contesto europeo e globale dell’economia consentono di dare risposte. Intanto dal rapporto di ministero del Lavoro, Istat, Inps e Inail, emerge che l’occupazione under 35 è calata di 10 punti dalla crisi del 2008. Prosegue l’esame della manovra alla Camera. Saltano, per inammissibilità, la stretta sull'uso dei cellulari alla guida e l’obbligo di prevedere allarmi per i seggiolini dei bimbi montati in macchina.

MALTEMPO: NEVE E GHIACCIO PORTA DISAGI SU STRADE E FERROVIE

RAFFICHE DI VENTO E PIOGGIA. FERMI COLLEGAMENTI CON LE ISOLE Disagi per il traffico ferroviario in Piemonte a causa di neve e pioggia, pericolo valanghe in Trentino, vento a 150 km orari nello Spezzino, collegamenti sospesi da e per molte isole: il maltempo sta flagellando l’Italia, soprattutto al Centronord. Problemi anche per la viabilità, tracima il fiume Entella a Chiavari. Nelle zone costiere, inoltre, le mareggiate ed il forte vento fermano i collegamenti con le isole. Da Mattarella una medaglia alla Protezione civile.

PUTIN ORDINA IL RITIRO DELLE TRUPPE RUSSE DALLA SIRIA

IN UNA BASE AEREA VEDE ASSAD. POI DA AL SISI ED ERDOGAN Visita a sorpresa in una base aerea russa in Siria del presidente russo Putin, che incontra il presidente siriano Assad e annuncia il ritiro del contingente militare di Mosca nella repubblica araba, dopo due anni di combattimenti contro l’ Isis. Putin si è recato quindi al Cairo per colloqui con il capo dello stato al Sisi. «Per la Libia - ha detto Al Sisi parlando insieme a Putin - l’Egitto conferma la necessità di unire gli sforzi della comunità internazionale per evitare qualsiasi vuoto di sicurezza o politico».

ECCO LE 'ROTAIE DA INCUBO' SECONDO LA CLASSIFICA LEGAMBIENTE

AL TOP ROMA-LIDO, PENDOLARI FATICANO ANCHE A POMPEI E GENOVA dalla alla Roma-Lido alla Circumvesuviana passando per la Verona-Rovigo. Ecco le 10 peggiori ferrovie d’Italia per i pendolari secondo la classifica stilata anche quest’anno da Legambiente. Nella top ten si riconfermano linee ben note in fatto di degrado: la Roma-Lido, poi nell’ordine Circumvesuviana, Reggio Calabria-Taranto, Verona-Rovigo, Brescia-Casalmaggiore-Parma, Genova-Savona-Ventimiglia e Bari-Corato-Barletta. La classifica mette insieme le proteste degli utenti per ritardi e tagli e situazioni oggettive come la tipologia dei treni, carenza di orari adatti, la frequenza dei convogli, la condizione delle stazioni.

BIG UE A TRUMP, RIFORMA FISCO CI PREOCCUPA MOLTO

MINISTRI ITALIA, FRANCIA, SPAGNA GB SCRIVONO A MNUCHIN La riforma del fisco dell’amministrazione Trump, così come formulata al momento, «causa preoccupazioni significative dalla prospettiva europea": lo affermano i ministri delle finanze di Francia, Germania, Italia, Spagna, e Regno Unito in una lettera congiunta indirizzata al segretario Usa al Tesoro Steven Mnuchin. Per i ministri alcuni elementi della riforma rischiano di discriminare le società non Usa, andando contro le regole del WTO, e di distorcere gli accordi internazionali sulla tassazione.

JUVE E ROMA AGLI OTTAVI DI CHAMPIONS CON TOTTENHAM E SHAKHTAR

IN EUROPA LEAGUE LUDGORETS-MILAN,NAPOLI-LIPSIA E STEAUA-LAZIO Il Tottenham è l’avversario della Juventus negli ottavi di finale di Champions League. Lo ha stabilito il sorteggio svoltosi a Nyon. Lo Shakhtar sarà invece l’avversario della Roma. Il sorteggio per gli ottavi regala inoltre un supermatch, abbinando i campioni d’Europa in carica del Real Madrid al Paris St.Germain di Neymar. Un superconfronto ci sarà anche tra il Chelsea di Conte e il Barcellona di Messi. In Europa League, ai sedicesimi di finale del 15 e 22 febbraio, i bulgari del Ludogorets saranno gli avversari del Milan, mentre la Steaua di Bucarest affronterà la Lazio. Il Borussia sarà l’avversario dell’Atalanta. Contro il Napoli ci sarà il Lipsia.