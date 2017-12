Esplode impianto del gas in Austria: stop al flusso verso l'Italia

Esplode un impianto di gas in Austria, uno dei principali snodi di distribuzione verso l’Europa. Almeno un morto e diversi feriti. Interrotto il flusso di gas dalla Russia verso l’Italia. Per questo, il governo dichiara lo stato di emergenza ma garantisce le forniture. 'Se avessimo il Tap, il gasdotto dall’Azerbaijan all’Italia che serve a diversificare queste forniture di gas ciò non sarebbe necessariò, dice il ministro dello Sviluppo Calenda. L’ad di Eni: 'Il gas sta salendo di prezzo. Dipende da quanto durerà il problemà.

MACRON SUL CLIMA: STIAMO PERDENDO, NON SI PUO' SBAGLIARE

DA PARIGI I PROGETTI PER CENTINAIA DI MILIONI DI DOLLARI

«Per salvare il clima ogni attore della società deve impegnarsi ogni giorno": lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron aprendo il vertice One Planet Summit a Parigi. «Oggi si gioca una nuova tappa della nostra lotta collettiva», ha continuato, spiegando tuttavia che «non dobbiamo sbagliarci, ma stiamo perdendo la battaglia». Con l’uscita degli Usa, l’accordo siglato nel 2015 alla Cop21 di Parigi «è più fragile» e «non andiamo abbastanza veloci». Per il ministro italiano Galletti 'si può andare avanti anche senza Usà. Dal One Planet Summit di Parigi 12 progetti da centinaia di milioni di dollari per combattere il cambiamento climatico.

CONSIP, INTERDIZIONE DALLA FUNZIONE PER SCAFARTO E SESSA

INCHIESTA SUI POLITICI SPIATI, 3,5 MILIONI DI MAIL CARPITE

Interdizione di un anno dall’esercizio di pubblici ufficiali dei carabinieri ed una nuova accusa, questa volta di depistaggio per il maggiore dei carabinieri Gian Paolo Scafarto e per il colonnello Alessandro Sessa, indagati nell’ambito dell’inchiesta della procura di Roma su Consip. Oltre tre milioni e mezzo di mail carpite e seimila persone spiate dal 2004. Questi i numeri della nuova inchiesta a carico dei fratelli Giulio e Francesca Maria Occhionero, ai quali adesso la Procura contesta anche l'accusa di spionaggio politico.

AMNESTY ATTACCA ITALIA E UE, TUSK IPOTIZZA STOP ALLE QUOTE

ALTOLA' A MAY SULLA BREXIT, FASE 2 SOLO CON RISPETTO IMPEGNI

«I governi europei» ed «in particolare l’Italia» sono «consapevolmente complici delle torture e degli abusi su decine di migliaia di migranti detenuti dalle autorità libiche": l'accusa arriva da Amnesty International. la replica del commissario Avramopoulos: 'consapevoli ma non complicì. Gentiloni: 'il faro sui diritti è merito dell’accordo Italia-Libià. Molti sherpa dei Paesi Ue chiedono di rivedere il documento del presidente del Consiglio europeo, nel quale si ipotizza uno stop alle quote obbligatorie: va contro Consiglio e Corte Ue.

RENZI AI DEM: SI' ALLA COALIZIONE, MA ORA RILANCIAMO IL PD

LA CONSULTA: NO AI RICORSI SUL ROSATELLUM. VITALIZI, SFIDA DI M5S

Renzi dà il via libera alla coalizione intorno al Pd, ma chiede soprattutto ai Dem di rilanciare il partiti in vista del voto. 'Saremo il primo partito, chi entra Papa uscirà cardinalè, dice. Intanto, la Corte Costituzionale dichiara inammissibili i ricorsi contro il Rosatellum e il M5s sfida il Pd sui vitalizi. 'Hanno preso in giro tutti e si tengono il malloppo, li aboliremo noi quando saremo al governò.

BANKITALIA: VIGILANZA INCALZANTE MA VERTICI INADEGUATI

NESSUNA PRESSIONE SU ETRURIA, VICENZA NORMALE FINO AL 2014

'L'azione della Vigilanza è stata incalzantè, ha detto il capo della vigilanza di Bankitalia Carmelo Barbagallo nell’audizione in commissione d’inchiesta sulle 4 banche finite nell’occhio del ciclone: Banca Etruria, Banca Marche, Cariferrara e Carichieti. Secondo Barbagallo, 'le irregolarità sono state portate tempestivamente a conoscenza dell’autorità giudiziarià ma la loro governance è risultata fortemente inadeguatà e 'le autorità di vigilanza non possono sostituirsi ai soggetti vigilati per evitare che la situazione degenerì. Quanto a Etruria, ha detto, non c'è stata alcuna pressione su Pop Vicenza che comunque nel 2014 era una banca normale e nella media.

FACEBOOK PAGHERA' IN ITALIA LE TASSE PER LA PUBBLICITA'

RICAVI CONTABILIZZATI NEI PAESI DOVE CI SONO INSERZIONI

In Italia Facebook pagherà le tasse. Il social passa a una «struttura di vendita locale» nei Paesi in cui è presente un ufficio che fornisce supporto alle vendite nei confronti degli inserzionisti locali. I ricavi pubblicitari realizzati col supporto dei team locali non saranno più contabilizzati dalla sede internazionale a Dublino, ma dalla società presente in quel paese: è quanto emerge in un post pubblicato nella sua newsroom. Il cambio di struttura comporterà che i ricavi contabilizzati in Italia saranno quindi soggetti alla fiscalità italiana.