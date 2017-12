Vegas inguaia la Boschi: "Venne a parlarmi di Banca Etruria"

Giuseppe Vegas mette nei guai Maria Elena Boschi sul caso Etruria nell’audizione in commissione banche. 'Da ministra mi venne a parlare, espresse preoccupazione perchè a suo avviso incorporare la banca nella Popolare di Vicenza era un danno alla principale industria di Arezzo, l’orò, dice il presidente della Consob. 'Le risposi non eravamo competenti sulle scelte per le aggregazione di banche. Non era pressione, solo l’esposizione di un fattò, aggiunge. Mdp e M5s chiedono subito le dimissioni dal governo. La Boschi replica su Facebook: 'Non ho mentito, mai fatto pressioni. Stasera vado in tv su La7 con Travagliò.

IL BIOTESTAMENTO E’ LEGGE, ARRIVA IL NO DELLA CEI

COMMOSSA LA BONINO. GRASSO ORA SPERA NELLO IUS SOLI

Il Senato dà via libera alla legge sul biotestamento. 'Un passo avanti per la dignità della personà, dice Gentiloni. Le lacrime di Emma Bonino. Englaro: 'Mai più un’altra Eluanà. Arriva il no della Cei: 'La legge sembra poco efficace nella tutela dei sofferentì, dice all’ANSA il direttore dell’ufficio per la Salute don Massimo Angelelli. Ora il presidente del Senato Grasso vede ancora 'un margine di speranzà per lo lo ius soli. La decisione sul calendario la prossima settimana, come per i vitalizi su cui sale la pressione del M5s.

SCONTRO AL VERTICE UE SUI MIGRANTI, L’ITALIA DIFENDE LE QUOTE

BREXIT, VERSO IL VIA LIBERA DEI LEADER ALL’ACCORDO CON LONDRA

Scontro al Consiglio europeo di Bruxelles sui migranti. L’Italia difende le quote. 'Sono il minimo indispensabile. Chiederemo a tutti più impegnò, dice Gentiloni. Ma l’Europa è spaccata dal no dei Paesi del gruppo Visegrad. Merkel: 'No alla solidarietà selettivà. Tusk parla di 'dibattito emotivò. Domani il via libera dei leader all’accordo sulla Brexit. Il premier olandese Rutte chiede di 'fissarlo in un testo di leggè. May delusa dal voto ai Comuni: 'Ma andiamo avantì, dice.

TRENO TRAVOLGE SCUOLABUS IN FRANCIA, ALMENO 4 BIMBI MORTI

CI SONO 19 FERITI, SETTE GRAVI. INCIDENTE VICINO PERPIGNAN

Uno scuolabus è stato investito da un treno vicino a Perpignan, sud-est della Francia, non lontano dal confine spagnolo. Il bilancio provvisorio è di 4 bambini morti. Ci sono anche 19 feriti, sett sono gravi. Le vittime erano tutte a bordo dello scuolabus, che trasportava studenti tra i 13 e i 17 anni. Il più giovane dei feriti ha 8 anni. L’incidente nel comune di Millas, sull'asse Perpignan-Villefranche de Conflent.

DRAGHI, CRESCITA FORTE, INFLAZIONE RISALE, QE SERVE ANCORA

LA BCE LASCIA I TASSI FERMI, LA STIMA SUI PREZZI 2018 A 1,4%

In Eurozona c'è 'una forte tendenza alla crescita che aiuterà l'inflazione a risalire. Un notevole stimolo monetario è ancora necessario per sostenerla nel medio termine. Il Qe continuerà al ritmo di 30 miliardi di titoli acquistati al mese da gennaio a settembre 2018, o anche oltre se necessariò, dice il presidente della Bce Mario Draghi. Eurotower lascia invariati i tassi (il principale a zero), alza la stima dell’inflazione 2018 a 1,4% e quella sulla crescita dell’Eurozona nel 2017 a 2,4%.

DISNEY SI COMPRA ASSET FOX PER 52 MILIARDI DI DOLLARI

MURDOCH PIU' DEBOLE SUI MEDIA, MA RIVOLUZIONA HOLLYWOOD

Walt Disney acquista asset di 21st Century Fox per 52 miliardi e avvia una rivoluzione nei media e a Hollywood cambiando gli equilibri. Colossi come Netflix e Amazon diverranno infatti più dipendenti da una sola società per show tv e film. Fox tuttavia diventa il primo socio industria di Disney. 'Sono convinto che questa unione si tradurrà in una della maggiori aziende al mondò, dice Rupert Murdoch.

RAGGI LANCIA LA SPIAGGIA SUL TEVERE DALL’ESTATE 2018

IL MODELLO PARIGI SULLA SPONDA VICINO A PONTE MARCONI

Entro la prossima estate la sponda del Tevere nei pressi di ponte Marconi diventerà una spiaggia, sul modello Parigi, anche con campi sportivi. Lo ha annunciato la sindaca di Roma, Virginia Raggi, presentando in Campidoglio il progetto riqualificazione del Tevere.