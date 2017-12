Caso Boschi, Gentiloni si schiera: "Ha chiarito, sarà candidata"

Il premier Paolo Gentiloni schiera a fianco di Maria Elena Boschi su banca Etruria: 'Ha chiarito, quindi sarà candidata dal Pd e mi auguro che abbia successò. Ma il M5s attacca ancora e parla di 'chiara influenza, seppur indirettà dell’allora ministra sul presidente della Consob, Vegas, contro il quale si schiera il ministro Calenda: 'E' riuscito a distrarre l'attenzione dalle sue responsabilita». L’ex ad di Veneto banca Vincenzo Consoli conferma di aver visto Boschi che però 'non proferì parolà. Mdp-LeU chiedono di audire la sottosegretaria in commissione banche. Mattarella: nel 2017 consolidate ripresa e occupazione, ora agire sul debito. Bene il riordino delle banche. Padoan: protetti i risparmiatori senza interferire.

SI CONCLUDE NEL SANGUE LA FUGA DI IGOR IL RUSSO

CATTURATO IN SPAGNA DOPO UNA SPARATORIA, ALTRI TRE MORTI

Norbert Feher, alias Igor Vaclavic, conosciuto come 'Igor il russò e responsabile di due omicidi in Emilia-Romagna lo scorso maggio, è stato arrestato in Spagna dopo una sparatoria nella zona di El Ventorillo, nella quale sono morte tre persone, tra cui due uomini della guardia civil. La vedova del barista Davide Fabbri, prima vittima di 'Igor' spera 'che sconti la pena e che possa essere fatta giustizià. La Spagna potrebbe sospendere l'estradizione in Italia fino 'al processo o all’esecuzione della penà per gli omicidi nel Paese.

RESTANO LE DISTANZE SUI MIGRANTI, NESSUN ACCORDO SU DUBLINO

VIA LIBERA DEL CONSIGLIO EUROPEO ALLA 'FASE DUE' DI BREXIT

Restano le distanze al vertice Ue su migranti e riforma del regolamento di Dublino. 'Non siamo a un’intesa e neppure alla vigilia di un’intesà, dice Gentiloni sottolineando che sulla gestione 'resta un’indisponibilità inaccettabile di alcuni Paesi a rispettare le decisionì. Anche Merkel critica la 'solidarietà selettivà. Il Consiglio europeo adotta le nuove linee guida Ue sulla Brexit per passare alla 'fase 2' e proseguire i negoziati su relazioni future e periodo transitorio.

LA SVOLTA DI RYANAIR, RICONOSCE I SINDACATI DEI PILOTI

AMAZON TROVA L’ACCORDO COL FISCO, PAGHERA' 100 MILIONI

Svolta di Ryanair nei rapporti con i suoi dipendenti: ha scritto ai sindacati dei piloti in Irlanda, Gb, Germania, Italia, Spagna e Portogallo invitandoli a colloqui per legittimarli come organizzazioni rappresentative. L’Anpac sospende lo sciopero dei piloti, ma rilancia e invita la compagnia a riconoscere anche gli assistenti di volo. la Filt-Uil assicura: la lotta continuerà fino a quando non saranno riconosciuti tutti. Amazon intanto ha raggiunto un accordo con l’Agenzia delle Entrate e pagherà 100 milioni di euro per chiudere le controversie relative ai pagamenti di imposte del periodo 2011-15 in Italia.

CAMBIA IL CALENDARIO DEL FISCO, PRECOMPILATA ENTRO IL 23 LUGLIO

VERSO IL CONTRATTO DELLA PA, TETTO AGLI IMPIEGHI A TERMINE

Un emendamento alla manovra fa slittare di un anno l’addio agli studi di settore. Cambia il calendario del fisco: precompilata entro il 23 luglio. Giornate decisive per il contratto degli statali. Si lavora per un accordo la prossima settimana. La parte economica sarebbe già in sicurezza: lo scatto medio sarà vicino agli 85 euro. Ipotesi tetto del 20% sui contratti a tempo. L’Inps darà attuazione all’ordinanza del Tribunale di Milano sul premio alla nascita alle mamme straniere che hanno avuto un figlio nel 2017, che siano in possesso di qualsiasi permesso di soggiorno. Di Maio assicura: manterremo gli 80 euro, ma abrogheremo le pensioni d’oro per superare la legge Fornero.

DUE ARRESTI PER L’OMICIDIO DELL’EX CALCIATORE LA ROSA

DELITTO PER UN PRESTITO, VOLEVANO SCIOGLIERLO NELL’ACIDO

Antonietta Biancaniello e suo figlio Raffaele Rullo, di Quarto Oggiaro (Milano), sono stati fermati per l’omicidio e la soppressione del cadavere di Andrea La Rosa, 35 enne milanese ex calciatore di serie C e neo direttore sportivo del Brugherio calcio (Monza), scomparso il 16 novembre scorso. La Rosa è stato sgozzato. I suoi assassini hanno anche tentato di sciogliere il cadavere con l’acido ma non ci sono riusciti. Hanno quindi tentato di occultare il cadavere ma sono stati scoperti. La vittima aveva prestato loro 38mila euro, mai restituiti.

LAUREA NON RIFLETTE LE COMPETENZE, IN TROPPI POCO QUALIFICATI

UNO SU TRE CHE FUGGE ALL’ESTERO COSTRETTO A TORNARE

In Italia 'titoli di studio e qualifiche danno un’indicazione molto debole delle reali competenze e abilità degli studenti e dei lavoratori che li possiedonò. Lo afferma l’Ocse spiegando che i lavori 'di alta qualità e ben retribuitì aspettano chi ha studiato in atenei che puntano su 'competenze professionali e tecniche di alto livellò, mentre quasi tutti gli altri restano intrappolati in posti di scarsa qualità. Nel 2016, su circa 16 mila laureati italiani tra i 25 e i 39 anni che hanno lasciato il Paese, poco più di 5 mila sono rientrati.

HARRY E MEGHAN SPOSI IL 19 MAGGIO NEL CASTELLO DI WINDSOR

MATRIMONIO NELLA STESSA CAPPELLA DEL "SI'" DI CARLO E CAMILLA

Il principe Harry e la fidanzata, l’attrice americana Meghan Markle, si sposeranno il 19 maggio al Castello di Windsor. L'annuncio ufficiale è stato dato da Kensington Palace. I dettagli della cerimonia religiosa, che si svolgerà nella St. Georgès Chapel a Windsor (dove nel 2005 fu benedetta l’unione di Carlo e Camilla) erano già noti. Mancava solo il giorno delle nozze, che sarà quindi un sabato. La corte s'accollerà tutte le spese, inclusi i fiori, la musica e il ricevimento.