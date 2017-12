Pensioni d'oro, scontro tra Renzi e i 5 Stelle

Botta e risposta fra il segretario dem e il M5s in tema pensioni d’oro. 'Se come dicono i Cinquestelle vogliamo prendere 12 miliardi di euro dalle pensioni, dobbiamo tagliare a chi prende 2.300 euro di pensione, e a noi sembra follè, sostiene Renzi. I Cinquestelle chiariscono: per 'pensioni d’orò intendiamo assegni superiori ai 5 mila euro netti. E il piano di risparmio di 12 mld sarebbe su più annì. E invitano l’ex premier a non fare 'fakenews per distrarre dallo scandalo di bancopolì. Anche Stefano Parisi, leader di Energie per l'Italia, attacca: 'un’idea sovietica che la dice lunga sulla fragile progettualità del M5S'. Gianfranco Miccichè è il nuovo presidente dell’Assemblea regionale siciliana.

CASINI DIFENDE LA BOSCHI: LA COMMISSIONE NON SIA PIAZZA ELETTORALE

GENTILONI BATTEZZA "INSIEME", LA MINORANZA DEM SFIDA RENZI

Monito dI Casini: 'la Commissione d’inchiesta sulle banche non sia la piazza della campagna elettoralè. E a difesa della Boschi osserva: 'se non fossimo in campagna elettorale l’impatto della signora Boschi e della sua famiglia sarebbero del tutto irrilevantì. Mentre Orlando chiede al gruppo dirigente del Pd 'di smetterla di costruire trappole dove poi sistematicamente cadiamo dentrò e attacca Grasso, no al nome nel simbolo. Gentiloni torna ecologista e battezza la formazione 'Insiemè, intanto la minoranza Dem sfida Renzi.

IMMOBILI DEMANIO CEDIBILI ALL’ESTERO, STOP MAXI BOLLETTE

NELLE FESTIVITA' 15,3 MILIONI IN VIAGGIO (+7,7%)

Dalle norme per sanare la procedura di infrazione Ue sugli appalti, alle nuove misure per la dismissione di immobili pubblici cedibili a Stati esteri e una maggiore flessibilità alle Università per il personale. Sono alcune novità introdotte nella manovra in discussione in Commissione Bilancio del Senato insieme allo stop delle maxi bollette di energia che accumulano conguagli di molti mesi e una stretta sugli esercenti dei giochi. Buone le previsioni per il Natale che porta in viaggio ben 15 milioni e 298 mila italiani (+7,7% rispetto al 2016) e una spesa per i regali, in media, di 166 euro (164 nel 2016).

USA: INTESA SU RIFORMA FISCALE, NUOVO COLPO AD OBAMACARE

TRUMP VIETA "TRANSESSUALE" E "FETO" NEI DOCUMENTI DELLA SANITA'

Riduzione delle tasse per le aziende, aliquota ribassata per i redditi più alti: sono alcuni degli obiettivi della riforma fiscale messa a punto dai repubblicani, che prevede fra l’altro l'abolizione delle multe per il mancato acquisto di una polizza sanitaria, cancellando così l’obbligo previsto dall’Obamacare. ma non basta. Trump sta proibendo alla massima autorità sanitaria Usa, il Center for Disease Control and Prevention (Cdc), l’uso di sette parole e frasi nei documenti per il bilancio del prossimo anno: vulnerabile, diritto, diversità, transessuale, feto, basato sulle evidenze, basato sulla scienza.

IN PIEMONTE PRESTO ANCHE LE SPOGLIE DI VITTORIO EMANUELE III

QUELLE DELLA REGINA ELENA TRASLATE IERI DA MONTPELLIER

Le spoglie di re Vittorio Emanuele III di Savoia saranno traslate nel Santuario di Vicoforte, nel Cuneese, e troveranno posto in un loculo accanto a quello in cui è stata accolta la salma della moglie, la regina Elena. Vittorio Emanuele III è sepolto ad Alessandria d’Egitto. Ieri da Montpellier erano state traslate nel santuario dopo 65 anni le spoglie della regina.

DOPO LA CATTURA DI 'IGOR IL RUSSO' E’ CACCIA ALLA RETE

DOMANI L’INTERROGATORIO. TROVATO CON 4 PISTOLE, TABLET E PC

Sono una decina i nomi nel mirino degli inquirenti italiani che indagano sull'ipotetica rete di appoggi di 'Igor', il criminale serbo Norbert Feher arrestato in Spagna, dopo una sparatoria con tre morti nella provincia Teruel, in Aragona. La Guardia Civil si è imbattuta in lui casualmente. Feher aveva con sè 4 pistole, tablet, pc, smartphone e chiavette usb. Dopo gli omicidi in Emilia, centinaia le persone controllate dalla Procura di Bologna e dai carabinieri in Spagna per collaborare. Secondo media spagnoli Igor non starebbe collaborando.