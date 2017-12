Vittorio Emanuele III, un ritorno tra le polemiche

Ritorno in patria tra le polemiche per Vittorio Emanuele III. La salma è arrivata nel Santuario di Vicoforte, nel Cuneese, dove troverà posto accanto alla salma della moglie, la regina Elena, già traslata nei giorni scorsi da Montpellier. Le spoglie sono giunte a Cuneo con un volo dell’Aeronautica militare dall’Egitto. C'è chi lo vorrebbe tumulato nel Pantheon a Roma. E la Comunità ebraica tuona contro il suo ritorno complice "di quel regime fascista di cui non ostacolò mai l’ascesa" che "genera profonda inquietudine". Sinistra e "Liberi e Uguali" chiedono perché "sia stato usato un aereo dell’Aeronautica militare, un volo di Stato" per il rientro della salma.

INAMMISSIBILE EMENDAMENTO PER BLINDATURA CANTIERE TAP

Cassato l’emendamento del governo per difendere il cantiere della Tap prevedendo l’arresto per chi lo viola. Molte le novità, tra le altre le norme per sanare la procedura di infrazione Ue sugli appalti, e nuove misure per poter cedere immobili pubblici a Stati esteri. Novità anche su bollette, scuola, bonus, giochi illegali e autostrade. L’obiettivo è portare in Aula alla Camera il testo della legge di Bilancio martedì.

DI MAIO ALZA IL TIRO SU BANCHE, PUNTA IL DITO CONTRO LO STATO

Nuovo affondo di Di Maio sulle banche e le responsabilità e chiede: "quanto è coinvolto lo Stato nella vicenda banche? Lo Stato, una sua parte, è ricattabile?" E propone l’elezione del Governatore di Bankitalia in Parlamento. Così "non deve ringraziare nessuno". Salvini chiede chiarezza a Forza Italia: alleanza sì ma che il programma sia scritto. Il neo presidente dell’Assemblea della regione Siciliana Miccichè nega accordi con il ministro Lotti per la sua elezione.

POLEMICHE PER L’IPOTESI DOPPIO PASSAPORTO AUSTRIA-SUD TIROLO

Polemiche per l’ipotesi che il neo governo austriaco conceda il doppio passaporto ai cittadini altoatesini. Biancofiore: perchè il governo tace? Della Vedova: scelta etno-nazionalista. I sudditi di Elisabetta sembrano far marcia indietro sulla Brexit. Il 51% degli elettori si dice ora contrario all’addio all’Ue contro il 41% che voterebbe di nuovo per il divorzio: E' il maggiore distacco dal referendum del 23 giugno 2016. E' quanto emerge da un sondaggio commissionato dal quotidiano The Independent. La premier May: Non ci fermeremo e porteremo a termine un "accordo ambizioso" con Bruxelles.

PER IGOR CARCERE SUBITO PER OMICIDI E ATTENTATI IN SPAGNA

Norbert Feher, alias "Igor", il killer di Budrio e Portomaggiore, resta in carcere in Spagna per i tre omicidi del 14 dicembre a El Pentorillo, dove sono morti gli agenti della Guardia Civil Victor Romero e Victor Jesus Caballero e l'allevatore José Luis Iranzo, e per due tentati omicidi del 5 dicembre. Lo ha disposto il giudice della corte di Alcaniz. Il killer ha accettato di essere consegnato all’Italia per essere processato per gli omicidi commessi ad aprile tra Bolognese e Ferrarese.

ERDOGAN PRONTO AD APRIRE L’AMBASCIATA A GERUSALEMME EST

Il presidente Recep Tayyip Erdogan annuncia che aprirà l'ambasciata turca a Gerusalemme est. "L'abbiamo già riconosciuta come capitale dello Stato palestinese - ha spiegato - ma non siamo stati in grado di aprirvi la nostra ambasciata perché Gerusalemme è ancora sotto occupazione. Se Dio vuole vi apriremo la nostra ambasciata". L’Isis ha rivendicato l'attentato ad una chiesa metodista a Quetta, in Pakistan, dove sono morti nove fedeli e decine sono feriti.

LA JUVE PASSA ANCHE A BOLOGNA E VOLA AL SECONDO POSTO

La Juve chiude la pratica Bologna già a metà del primo tempo: finisce 0-3 con gol di Pjanic, Mandzukic e Matuidi. Bianconeri secondi a -1 dal Napoli e Inter scavalcata. Nel "lunch match" Milan horror a Verona (0-3) e scuse di Gattuso ai tifosi. Vincono Crotone e Sassuolo in trasferta (su Chievo e Samp). In serata Benevento-Spal e Atalanta-Lazio. Nuoto d’oro agli Europei in vasca corta: Dotto nei 100 stile libero, Orsi nei 100 misti.

ARRIVANO GLI "AVVOCATI ROBOT", A RISCHIO POSTI LAVORO

L'intelligenza artificiale potrà avere un impatto occupazionale e introdurrà cambiamenti profondi. L’allarme è della rivista del Mit Technology Review che segnala le maggiori difficoltà, per la perdita di posti di lavoro, nel settore legale. L’intelligenza artificiale sarà in fatti in grado di analizzare milioni di documenti per trovare quelli più appropriati per preparare un caso in tribunale. Una analisi di McKinsey ha stimato che il 22% del lavoro degli avvocati e il 35% di quello degli assistenti potrebbe essere automatizzato.