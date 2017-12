Padoan: "Su Etruria non ho autorizzato la Boschi e Delrio"

«Io non ho autorizzato nessuno e nessuno mi ha chiesto un’autorizzazione», la responsabilità del settore bancario «è in capo al Ministro delle finanze che d’abitudine ne parla con il Presidente del Consiglio». Così il ministro dell’economia Pier Carlo Padoan, in audizione alla Commissione d’inchiesta sulle banche, ha risposto al senatore Andrea Augello che gli chiedeva dei colloqui tenuti dai ministri Maria Elena Boschi e Graziano Delrio sulla vicenda Banca Etruria. Il ministro ha aggiunto che «ci possono essere stati ostacoli nella vigilanza» e «quello delle banche venete è un esempio nel quale la vigilanza non si è potuta esperire completamente».

DI MAIO, IN CASO DI REFERENDUM SULL'EURO VOTEREI PER L’USCITA

«Se si dovesse arrivare al referendum, che però io considero una extrema ratio, è chiaro che voterei per l’uscita, perchè significherebbe che l’Europa non ci ha ascoltato. Ma io vedo oggi una opportunità dall’Europa». Lo ha detto il candidato premier di M5s Luigi Di Maio. Pronta la replica su Twitter del segretario del Pd Renzi: «Sarebbe una follia per l’economia italiana». Sui temi di politica interna, Di Maio ha invece detto che l’idea del movimento è presentare la squadra di governo prima delle elezioni, e la sera delle elezioni fare un appello a tutte le forze politiche «sui temi e non sugli scambi di poltrone».



L’EX MINISTRO MATTEOLI MORTO IN UN INCIDENTE STRADALE

L'ex ministro Altero Matteoli è morto in un incidente stradale sulla via Aurelia all’altezza di Capalbio. Matteoli era stato estratto dalle lamiere dell’auto in fin di vita: i medici hanno tentato di rianimarlo sul posto ma non c'è stato nulla da fare. Il senatore viaggiava da solo su una Bmw quando in località Il Giardino a Capalbio, non lontano da Ansedonia (Grosseto), c'è stato lo scontro frontale con una Nissan con a bordo un uomo e una donna, rimasti entrambi feriti. Il premier Gentiloni ha espresso il suo personale cordoglio e quello del governo ai familiari del senatore.



TRENO DERAGLIA DA UN PONTE A SEATTLE E FINISCE SULLE AUTO

Un treno della Amtrak è deragliato da un viadotto a sud di Seattle, nello Stato di Washington, con alcune carrozze finite sulla strada interstatale I-5. Sono almeno tre le persone rimaste uccise. Una carrozza, in particolare, è precipitata da un ponte ferroviario finendo sulle automobili e diversi automobilisti sono rimasti coinvolti. Almeno 77 persone sono state sinora trasportate in ospedale. Una carrozza ferroviaria è tutt'ora in bilico fra il ponte e la strada, chiuda al traffico.

POLEMICHE SUI SAVOIA: GRASSO, "IMPOSSIBILE ONORE PUBBLICO"

Polemiche sul rientro delle spoglie di re Vittorio Emanuele III con quelle della regina Elena, traslate nel santuario di Vicoforte (Cuneo). Il presidente del Senato Pietro Grasso ribadisce il suo no a qualsiasi onore pubblico. «Le responsabilità prima, durante e dopo l’avvento del fascismo, così come la firma delle vergognose leggi razziali, non consentono alcun revisionismo». Per Emanuele Filiberto le salme devono andare al Pantheon: «Abbiamo un documento del rettore che lo autorizza». Di diverso avviso la presidente della comunità ebraica di Roma, Ruth Dureghello, «sarebbe uno scempio».

53MILA ITALIANI POTRANNO CONTARE SULLA PENSIONE ANTICIPATA

«I provvedimenti assunti dal Governo permetteranno a 53 mila persone di avere una pensione o un’indennità anticipate dai 5 mesi ai 3 anni». Così Stefano Patriarca del team economico di palazzo Chigi. Gli sconti interessano «il 20% della platea prevista per il 2019». E cambia la web tax: l’imposta passa dal 6% fissato al Senato al 3% e non viene allargata all’e-commerce. Sempre oggi Ap ha annunciato di aver «ottenuto il rifinanziamento completo per il 2018 del bonus bebè» e il raddoppio delle detrazioni fiscali per i redditi dei figli a carico delle famiglie, la soglia passa «da 2 a 4 mila euro».

AUSTRIA: FPOE, DOPPIO PASSAPORTO A ALTOATESINI NEL 2018

I sudtirolesi potranno richiedere la cittadinanza austriaca già nel 2018. Lo ha annunciato a Bolzano il parlamentare austriaco Werner Neubaur, della Fpoe il partito di ultradestra austriaco al governo. Da Pechino dove è in visita replica il ministro degli Esteri Alfano, garantiremo la tutela di quelle nostre popolazioni e di quei nostri concittadini che hanno sempre avuto una posizione molto chiara in merito». E sul nuovo esecutivo di Vienna è intervenuto il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk. «Ho fiducia - ha scritto in una lettera - che il nuovo governo continuerà a giocare un ruolo pro-europeo nell’Ue». ---.

ANNULLATA LA CENA DI NATALE DEL MILAN

All’indomani della figuraccia di Verona è stata annullata la cena di Natale del Milan, prevista per questa sera. Il Milan sarà in ritiro da domani fino a data da definirsi. La decisione è stata presa dalla società e dall’allenatore, Rino Gattuso, Sabato a San Siro il Milan affronterà l’Atalanta.