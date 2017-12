Mattarella: "Voto vicino, i partiti pensino all'Italia"

'Questo tradizionale appuntamento si colloca in un crocevia temporale che induce al confronto tra il bilancio dell’anno trascorso e le prospettive dell’immediato futuro. Un confronto reso ancor più impegnativo e stringente dall’approssimarsi del termine della legislatura e dal processo elettorale che sta per avviarsì. E’ l’annuncio del presidente della Repubblica Sergio Mattarella durante l’incontro al Quirinale con le alte cariche dello Stato. Mattarella rivolge anche un invito ai partiti: 'riflettano sul crinale storico in cui ci troviamo per definire un’idea del nostro Paese nel futuro, contro l’astensionismo ci vogliono proposte realistichè.

VISCO IN COMMISSIONE: "MAI PRESSIONI DALLA BOSCHI SU ETRURIA"

"RENZI ME NE PARLO', MA NON RISPOSI". IL LEADER PD: "DUBBI FUGATI"

Mai pressioni dalla Boschi su Etruria, una domanda da Renzi 'ma non risposì. Vincenzo Visco risponde così in commissione banche sulle iniziative del governo sulla banca poi fallita. Il governatore della Banca d’Italia ha escluso che l’allora ministra abbia fatto 'sollecitazioni di alcuna natura su Etruria nè chiese informazioni riservatè nei suoi incontri con il vice dg di Via Nazionale Panetta, e ha rivendicato il lavoro di vigilanza fatto da Palazzo Koch. Renzi ringrazia: 'Mi fa piacere che abbia fugato ogni dubbio sul comportamento dei ministri. Nessuno di loro ha mai svolto pressioni ma solo legittimi interessamenti legati al proprio territoriò. Per Di Maio, invece, 'Visco svela le pressioni di Renzì.

L’ANNUNCIO DELLA RAGGI: NON MI RICANDIDO A SINDACA DI ROMA

"DUE MANDATI LA REGOLA M5S, UN SUCCESSO ARRIVARE ALLA FINE"

«In base alla regola dei due mandati direi di no». Così la sindaca di Roma Virginia Raggi a chi le chiede se intende ricandidarsi a sindaco dopo la fine di questo mandato. Il primo mandato lo aveva già fatto come consigliere d’opposizione. «La regola è chiara e ce la siamo data», argomenta Raggi, che a un giornalista che le sottolinea come servano due mandati per completare l’opera di un sindaco risponde: «direi che arrivare viva alla fine di questo mandato sarà un grandissimo successo».

LA MANOVRA AL TRAGUARDO, NIENTE RITOCCHI AL JOBS ACT

IN 3 ANNI +1,2 MILIONI DI CONTRATTI, 837MILA STABILI

Niente ritocchi per il jobs act. Salta la stretta sui contratti a termine, e salta anche l’aumento dell’indennità di licenziamento. Il bonus bebè viene rifinanziato per i soli nati nel 2018, ma sale a 4mila euro la soglia di reddito entro la quale i figli lavoratori rimangono fiscalmente a carico dei genitori. L’aumento della soglia vale per i ragazzi entro i 24 anni di età, oltre rimane in vigore l’attuale soglia. Il canone Rai resta a 90 euro. Arriva il fondo per le demolizioni degli abusi. Sono le modifiche alla manovra che domani approda in Aula. Mentre ammontano a quasi 1,2 milioni le posizioni lavorative dipendenti in più nel terzo trimestre 2017 rispetto al 2014, emerge nella nota Istat, ministero del Lavoro, Inps, Inail e Anpal. Il saldo dei contratti di lavoro dipendente è di +1.199.000 unità con prevalenza di quelli stabili (+837.000).

NEL MONDO CI SONO 260 MILIONI DI MIGRANTI, +50% IN 17 ANNI

L'ONU: "IL 3,4% DELLA POPOLAZIONE, AUMENTANO NEI PAESI RICCHI"

Sono oltre 258 milioni nel mondo le persone che hanno lasciato i loro Paesi di nascita e ora vivono in altre nazioni, con un aumento del 49% rispetto al 2000 (173 milioni), e del 18% sul 2010 (220 milioni). Sono i dati del rapporto Onu sulle migrazioni internazionali. Il 3,4% degli abitanti del mondo sono ora migranti internazionali. La percentuale di quelli residenti nel Paesi ricchi è salita dal 9,6% del 2000 al 14% del 2017. L'Oim: '3.115 morti nel Mediterraneo da gennaiò.

ARRESTATO A GENOVA MAROCCHINO PRONTO A IMMOLARSI PER L’ISIS

ERA IN ATTESA DI RICEVERE LE ISTRUZIONI PER AZIONI OPERATIVE

A agosto era stato arrestato a Genova per maltrattamenti ma oggi Digos e Dda gli hanno contestano di «volersi immolare» per l'Isis. Il gip del tribunale di Genova Nadia Magrini ha emesso una ordinanza di custodia in carcere per Nabil Benhamir, marocchino di 29 anni. Secondo l’accusa, Benhamir sarebbe un «esponente di rilievo» dell’Is ritornato in Europa «con l'obiettivo di addestrare altri membri dello Stato Islamico alla fabbricazione e all’utilizzo di esplosivi», ed era in attesa di ricevere istruzioni per azioni operative da compiere.

NUOVO MISSILE HOUTHI SU RIAD: HANNO MIRATO AL PALAZZO REALE

L'IRAN PROTESTA CON GLI USA PER L’ACCUSA DI AVER FORNITO VETTORI

I ribelli yemeniti filo-iraniani Houthi annunciano di aver lanciato un missile balistico contro il palazzo reale saudita a Riad. E l’Iran protesta contestualmente con gli Usa per le accuse rivolte la settimana scorsa dall’ambasciatrice americana all’Onu Nikki Haley alla Repubblica islamica di avere fornito ai ribelli missili usati per attaccare l’Arabia Saudita.