Ghizzoni: "La Boschi mi chiese di valutare l'acquisto di Etruria"

Il 12 dicembre 2014 l’allora ministra Boschi incontrò l’Ad di Unicredit Ghizzoni e gli chiese 'se era pensabile per Unicredit valutare un’acquisizione o un intervento su Etrurià. Lo ha detto Ghizzoni alla commissione di inchiesta sulle banche. Un 'colloquio cordialè, ha aggiunto, spiegando di non aver avvertito pressioni. 'Mi dà ragione, ho solo chiesto infò, ha replicato la Boschi. L’ex Ad ha citato poi una mail di Marco Carrai del 13 gennaio 2015 che lo sollecitava su Etruria. 'Solo una questione tecnica, un mio cliente stava verificando il dossier', ha replicato l’attuale presidente dell’aeroporto di Firenze. 'Ringrazio Ghizzoni per aver confermato la richiesta della Boschi di valutare una possibile acquisizione di Etrurià, ha detto Ferruccio De Bortoli.

VIMINALE, ALLERTA SICUREZZA NELLE PIAZZE A NATALE

MINNITI: DA GENNAIO -33% MIGRANTI RISPETTO AL 2016

La 'necessità di mantenere alto il livello di attenzione e vigilanza anche per i riflessi sotto il profilo dell’ordine pubblico e nei confronti degli obiettivi ritenuti più a rischiò è stata espressa oggi al Viminale dal Comitato nazionale per l'ordine pubblico e la sicurezza, presieduto da Marco Minniti. Previsti controlli rafforzati nelle aree con grande afflusso di persone a Natale e Capodanno. A Roma Piazza Navona sarà a 'numero chiusò. In un question time alla Camera Minniti ha inoltre reso noto che dal gennaio 2017 a oggi gli arrivi via mare verso l’Italia hanno registrato un decremento di oltre il 33% rispetto allo stesso periodo del 2016.

USA SU GERUSALEMME: PRENDEREMO I NOMI DI CHI E’ CONTRO ALL’ONU'

TRUMP, LA RIFORMA FISCALE ABOLISCE ANCHE L’OBAMACARE

L'ambasciatrice Usa all’Onu, Nikki Haley, ha twittato una minaccia alla vigilia del voto dell’Assemblea generale dell’Onu sulla risoluzione contro il riconoscimento di Gerusalemme capitale di Israele: 'All’Onu giovedì ci sarà un voto che critica la nostra scelta. Gli Usa prenderanno i nomì. E Donald Trump approva. Sul fronte interno, riferendosi alla riforma fiscale che la Camera approverà a breve, il presidente ha detto che 'questo testo di legge sopprime essenzialmente l’Obamacarè.

NUOVO SCONTRO SULL'ILVA, BOTTA E RISPOSTA CALENDA-EMILIANO

"RISCHIA CHIUSURA A GENNAIO'". "HA AVUTO UNA CRISI ISTERICA"

Se permane la misura sospensiva presentata al Tar insieme al ricorso da Comune di Taranto e regione Puglia 'e il 9 gennaio venisse accolta, inizia il processo di spegnimento dell’Ilvà. Lo ha detto il ministro dello Sviluppo Economico, Carlo Calenda, aggiungendo: se il Comune e la regione Puglia non ritirano il ricorso al Tar 'il tavolo è conclusò. Gli risponde Michele Emiliano: Calenda ha avuto una crisi isterica, il tavolo può proseguire anche senza di lui. ---.



SCONTRO UE-POLONIA: VARSAVIA VIOLA LO STATO DI DIRITTO

AVVIATO L’ITER DELLE SANZIONI, NON ERA MAI SUCCESSO PRIMA

La Commissione europea ha deciso di deferire la Polonia alla Corte Ue, passando all’ultima fase della procedura di infrazione sul sistema giudiziario. La Ue ha anche fatto scattare -per la prima volta nella storia dell’Unione- la procedura per avviare le sanzioni dell’art.7 dei Trattati, per il rischio di violazione grave allo stato di diritto. Varsavia però non arretra, Duda firmerà comunque la riforma della giustizia.

BIMBA NASCE DA UNA MADRE "COETANEA" IN TENNESSEE

24ENNE ADOTTA UN EMBRIONE CONGELATO 24 ANNI FA

Una giovane donna del Tennessee ha dato alla luce una bambina concepita grazie a un embrione 'adottatò, ma il caso di Emma Wren Gibson ha una peculiarità da Guinness. L’embrione congelato nel 1992, quando Tina, la madre, aveva appena 18 mesi, è stato tolto da freezer e impiantato lo scorso marzo, all’età potenziale di 24 anni, col risultato che la piccola Emma e la sua mamma, in un certo senso, sono quasi coetanee. I neo-genitori non hanno nascosto la loro sorpresa quando, all’epoca dell’impianto presso il National Embryo Donation Center di Knoxville, hanno appreso l’età dell’embrione.