Renzi blinda la Boschi: "Decideranno gli elettori"

Matteo Renzi ribadisce che la Boschi non si tocca. 'Un politico si fa giudicare dai cittadini quindi saranno le elezioni a giudicare se qualsiasi politico, non solo Boschi, debba tornare in Parlamentò. E ribadisce: Banca Etruria è 'vicenda priva di conseguenze penalì. Boschi si difende: 'non sono stata io a chiedere di acquisire. Io mi sono informata sul se, non ho chiesto di. E’ una informazione, non una pressione. C'è una differenza abissalè. Di Maio accusa: 'chi non chiede le dimissioni della Boschi è coinvolto nello scandalo delle banchè. Casini respinge la richiesta di audizione di Carrai chiesta dalla lega. Vittorio Grilli in commissione d’inchiesta parla dei derivati. Attesa per l’audizione di Saccomanni.

SCONTRO SU GERUSALEMME, PER NETANYAHU ONU 'CASA DELLE BUGIE'

OLP E PALESTINESI, DA TRUMP AGGRESSIONE ALLA NAZIONE ARABA

«La casa delle bugie». Così il premier israeliano Benyamin Netanyahu ha definito l’Onu dove oggi l’Assemblea generale voterà una Risoluzione contro la decisione di Donald Trump su Gerusalemme. 'La città - ha spiegato parlando all’inaugurazione di un ospedale nel sud di Israele - è la capitale di Israele, che l’Onu la riconosca o nò. Ma i palestinesi all’Onu parlano 'aggressione alla nazione araba e ai musulmani nel mondò. L'Italia voterà a favore della risoluzione Onu schierandosi insieme a 25 paesi dell’Unione europea.

REGENI, DAGLI INQUIRENTI EGIZIANI NUOVI ELEMENTI PROBATORI

I PM DI ROMA AL CAIRO ILLUSTRANO LA RICOSTRUZIONE DEI FATTI

Nuovi elementi probatori sono stati consegnati dal team investigativo egiziano che lavora alle indagini sull'omicidio di Giulio Regeni al procuratore capo di Roma, Giuseppe Pignatone, e al pm Sergio Colaiocco nel corso di un incontro svolto oggi al Cairo con il procuratore della Repubblica Araba Egitto, Nabel Sadek. I magistrati italiani hanno illustrato 'una articolata e attenta ricostruzione dei fatti, effettuata dalla polizia giudiziaria italiana sulla base degli attì.

IL PAPA SFERZA LA CURIA: BASTA COMPLOTTI E CERCHIE, SONO CANCRO

PAOLO VI SARA' PRESTO SANTO, INDIVIDUATO IL MIRACOLO

Il Papa chiede alla Curia romana di 'superare quella squilibrata e degenere logica dei complotti o delle piccole cerchie che in realtà rappresentano un cancro che porta all’ autoreferenzialita». Il pontefice si scaglia anche contro il lavoro nero in Vaticano: 'non voglio lavoro in nero in Vaticanò. Accolto il miracolo di Paolo VI, relativo alla nascita nel 2014 di Amanda, sopravvissuta per alcuni mesi dopo la rottura della placenta. Papa Montino sarà presto santo.

AL VOTO IN CATALOGNA, SCONTRO FRA INDIPENDENTISTI E UNIONISTI

PUIGDEMONT: "DIMOSTREREMO LA FORZA D’UN POPOLO INDOMABILE"

La Catalogna sta votando per eleggere i 135 nuovi deputati del nuovo parlamento regionale di Barcellona. Elezioni convocate dal premier spagnolo Rajoy dopo la destituzione del presidente Carles Puigdemont, il suo governo e lo scioglimento del 'Parlament' per la proclamazione della repubblica. Dall’esilio a Bruxelles Puigdemont si dice certo che 'dimostreremo la forza d’un popolo indomabilè. Nell’ultimo sondaggio Gesop 'proibitò le tre liste indipendentiste otterrebbero fra 66 e 69 deputati (68 la maggioranza assoluta), le tre unioniste fra 55 e 58. La 'terza vià con Podemos avrebbe 10-11 seggi.

UCCIDE SU AMBULANZA MALATI TERMINALI PER ASSICURARSI FUNERALI

ARRESTATO IL BARELLIERE, TRE CASI CONTESTATI VERIFICHE SU 50

E' stato arrestato Davide Garofalo, il barelliere di 42 anni, accusato dei tre omicidi volontari commessi, dal 2014 al 2016, iniettando aria nelle vene di malati terminali mentre li trasferiva dall’ospedale di Biancavilla a casa procurando loro la morte per embolia gassosa. Sono oltre 50 i casi di decessi di malati terminali uccisi su un’ambulanza, i cui corpi venivano 'vendutì per 300 euro a agenzie funebri. Il via all’inchiesta dopo le rivelazioni di un collaboratore di giustizia, che accusa la mafia locale di avere avuto un ruolo nella vicenda.

A MEDIASET L’ESCLUSIVA DEI DIRITTI MONDALI DI CALCIO 2018

VISIBILE IN DIRETTA PER LA PRIMA VOLTA ANCHE 'RUSSIA 2018'

Tutte le 64 partite della Coppa del Mondo FIFA 2018 saranno visibili per la prima volta sulla tv commerciale italiana. Lo annuncia Mediaset, sottolineando che offrirà ai suoi telespettatori 'gratuitamente e in esclusiva l’evento sportivo più importante del 2018'. Oltre che in Italia, si sottolinea nella nota di Cologno Monzese, 'Russia 2018' sarà visibile in diretta anche sulle reti spagnole del Gruppo Mediaset, primo e unico polo televisivo europeo di tv in chiaro.