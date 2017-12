La Boldrini si schiera con Bersani

La presidente della Camera Laura Boldrini rompe gli indugi e si schiera come ha già fatto il presidente del Senato Grasso, con Leu. «Ho seguito con interesse il tentativo di Pisapia di ricostruire il centro-sinistra in discontinuità - ha detto - il tentativo è fallito, ma ora abbiamo il dovere di fare di tutto per evitare la crescita dell’astensionismo nell’elettorato progressista». Il plenum straordinario del Csm ha intanto nominato Giovanni Mammone presidente della Cassazione e Riccardo Fuzio procuratore generale della Suprema Corte. In serata è attesa al Senato la legge di Bilancio dopo le modifiche introdotte dalla Camera. Il voto definitivo è previsto domani.

PUIGDEMONT VUOLE VEDERE RAJOY. IL PREMIER,"NON PARLO CON LUI"

Il President catalano Carles Puigdemon disponibile a incontrare il premier spagnolo Rajoy all’indomani della vittoria indipendentista alle elezioni catalane, ma Rajoy declina l'invito. «Io dovrei incontrare Inés Arrimadas», la capolista di Ciudadanos, «che ha vinto le elezioni» chiosa, e apre a «una nuova tappa di dialogo» con il nuovo governo che si formerà. Rajoy esce più debole dal voto catalano, ma esclude di convocare elezioni anticipate in Spagna dopo la sconfitta storica subita dal Pp in Catalogna, dove nel campo della destra nazionalista molti elettori popolari sono passati a Ciudadanos.

ANTIMAFIA, INFILTRAZIONI DELLE COSCHE NELLE LOGGE MASSONICHE

«Cosa Nostra siciliana e 'ndrangheta calabrese da tempo immemorabile e costantemente fino ai nostri giorni nutrono e coltivano un accentuato interesse nei confronti della massoneria» e «da parte delle associazioni massoniche si è registrata una sorta di arrendevolezza nei confronti della mafia». Lo denuncia la presidente della Commissione parlamentare Antimafia, Rosy Bindi scatenando la reazione del Gran Maestro del Grande Oriente d’Italia Stefano Bisi: «Siamo seriamente preoccupati. In Italia qualcuno vuole riportare indietro le lancette della storia reintroducendo di fatto leggi fasciste e illiberali soprattutto contro i massoni».

APPELLO DI GENTILONI PER L’ILVA: RITIRATE IL RICORSO

Appello del premier Gentiloni al presidente della Puglia, Emiliano, e al sindaco di Taranto, Melucci, perché ritirino il ricorso al Tar sull'Ilva e non mettano a rischio il lavoro e gli interventi per la bonifica ambientale. Emiliano però si limita a dire che è «a disposizione» del premier, Paolo Gentiloni, «ove voglia incontrarlo per illustrargli le ragioni del ricorso e il punto di vista della Regione Puglia sul piano industriale e sul piano ambientale dell’Ilva di Taranto».

ANCHE PER CHIROPRATICI E OSTEOPATI UN ORDINE PROFESSIONALE

Osteopati e Chiropratici entrano a far parte a tutti gli effetti dei professionisti sanitari. E’ una delle novità introdotte dal ddl Lorenzin, approvato oggi al Senato. Fra queste la sperimentazione clinica dei farmaci; nuovi ordini per i biologi, gli infermieri, di ostetrica e dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche e della prevenzione. Giro vite contro l’abusivismo nella Sanità e norme contro ospizi lager. Soddisfatta la Lorenzin: «Sono coinvolti due milioni di lavoratori».

ABU MAZEN RESPINGE OGNI PIANO DI PACE USA, DUE MORTI A GAZA

Due dimostranti palestinesi sono rimasti uccisi negli scontri in corso con l’esercito israeliano nella parte nord di Gaza. Nuovi scontri pure in Cisgiordania nel terzo venerdì di collera. «Il riconoscimento Usa su Gerusalemme come capitale di Israele è un insulto a milioni di persone nel mondo ed anche alla città di Betlemme». Per questo il presidente palestinese Abu Mazen rifiuta qualsiasi piano di pace degli Usa. Intanto la delegazione della Santa sede all’Onu ricorda «l'obbligo di tutte le Nazioni a rispettare lo storico status quo della Città Santa, in conformità con le relative Risoluzioni dell’Onu» e ha avanzato la richiesta di «una risoluzione pacifica che rispetti la natura di Gerusalemme, la sua sacralità e il suo valore universale».

IL BITCOIN CROLLA DEL 21% E BRUCIA 121 MILIARDI DI DOLLARI

Il Bitcoin precipita. La criptovaluta, già crollata in mattinata sotto i 13mila dollari brucia un quarto del suo valore di mercato in 24 ore. I prezzi sono in calo sotto gli 11.000 dollari: dal suo picco il Bitcoin ha perso 121 miliardi di dollari di valore di mercato. A pesare sono i dubbi sul reale valore di questi asset virtuali. Coinbase, tra i maggiori mercati di scambio del Bitcoin, sospende temporaneamente tutti gli ordini di acquisti e vendite della criptovaluta.

"FINESTRA" SOTTO MAR IONIO SPIEGA DISTACCO CALABRIA-SICILIA



Un sistema di spaccature profonde, una vera e propria "finestra" sotto il mar Ionio è stata individuata dai ricercatori del Cnr. Una scoperta importante che contribuisce a spiegare il lento ma progressivo allontanamento della Sicilia dalla Calabria e l’alto rischio di terremoti nella zona. Soddisfazione anche dell’Ingv che ha contribuito alla ricerca: ora è possibile monitorare il sistema.