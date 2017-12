Legislatura agli sgoccioli, il Senato "brucia" lo Ius Soli

Il presidente della Repubblica Mattarella si appresta a sciogliere le Camere, la prossima settimana. I partiti entrano dunque nel vivo della campagna elettorale. Berlusconi prepara la sfida ai Cinque Stelle, mentre il cerchio delle alleanze agita il Pd. Nell’ultima seduta prima della pausa natalizia è mancato il numero legale a Palazzo Madama e il Senato ha bruciato lo ius soli. Fissata la nuova seduta per martedì 9 gennaio. Calderoli: 'Il ddl è naufragato. Colpito e affondato. Morto e sepoltò. Sinistra in rivolta. Gotor: LeU c'era, Pd ipocrita. Radicali: Mattarella rinvii lo scioglimento delle Camere.

LA MANOVRA 2018 E’ LEGGE, GENTILONI: UNA SPINTA ALLA CRESCITA

FISCO: ZERO CARTELLE A NATALE, CONGELATI 305MILA ATTI

Lotta alla povertà, occupazione per i giovani, l’accordo sulle pensioni, il rinnovo del contratto per gli statali, bonus per casa e bebè: sono gli assi portanti della manovra 2018, che vale più di 20 miliardi di cui 5,5 miliardi per investimenti. La legge di bilancio ha avuto il via libera definitivo al Senato con 140 voti favorevoli e 94 contrari. 'Una spinta alla crescità, ha twittato Gentiloni. Comune di Roma: ok al bilancio 2018-2020, Raggi: un traguardo memorabile. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione sospende l’invio delle cartelle a Natale: resteranno 'congelatì circa 305 mila atti.

FIRMATO IL CONTRATTO STATALI, DA 63 A 117 EURO IN PIU' AL MESE

NEL 2018 ASSEGNO PER GLI STIPENDI BASSI, DA 211 A 258 EURO

Dopo otto anni di blocco è stato firmato l’accordo per il rinnovo del contratto degli statali, ovvero circa 247 mila dipendenti della Pubblica Amministrazione. L’aumento medio è di 85 euro. La forbice degli aumenti retribuitivi sullo stipendio base va dai 63 ai 117 euro mensili lordi a regime. Ai livelli retributivi più bassi va un 'elemento perequativò da marzo a dicembre 2018. Madia: equilibrio virtuoso tra diritti e doveri. La Cgil parla di risultato storico. Uil, arriva welfare 'aziendalè. Furlan, un segnale positivo al Paese. ---.

TEMPESTA FLAGELLA LE FILIPPINE, OLTRE 130 MORTI

DECINE LE PERSONE DISPERSE, 15MILA GLI SFOLLATI

Continua ad aumentare il bilancio dei morti per il passaggio della tempesta tropicale che ha colpito il sud delle Filippine. Secondo fonti ufficiali i morti sono 133, mentre i dispersi sono decine. Nel precedente bilancio si parlava di oltre 100 morti. Alluvioni e fango hanno travolto le case. Sono 15 mila gli sfollati. La maggior parte delle vittime si sono registrate nelle province di Lanao del Norte e Lanao del Sur e nella penisola Zamboanga, ha precisato l’agenzia della Protezione civile locale.

ILVA, EMILIANO ATTACCA ANCORA: GENTILONI CAMBI IL DECRETO

DELRIO: VIA LIBERA A FUSIONE FS-ANAS, FIRMATI I DECRETI

Muro contro muro sull'Ilva. La Regione Puglia non ritirerà il ricorso, 'non si possono ricattare le persone e meno che mai i Comuni e le Regionì: così il governatore della Puglia Emiliano, il quale chiede a Gentiloni di modificare il Decreto. Intanto ArcelorMittal ha comunicato di voler apportare modifiche al contratto di acquisto. Il Governo ha annunciato la fusione tra Fs e Anas, con un piano di 'decine di miliardi di investimenti su più anni per ferrovie e strade prioritariè, ha spiegato il ministro Delrio. Borsalino: Alessandria in piazza difende lo storico marchio.

BUFERA SU APPLE, RALLENTA GLI IPHONE, PARTONO LE CLASS ACTION

INVENTANO IL BRAND "STEVE JOBS", VINCONO LA CAUSA CONTRO LA MELA

E' bufera su Apple: tre class action sono state avviate negli Stati Uniti dopo che Cupertino ha ammesso di rallentare deliberatamente la perfomance dei vecchi iPhone con gli aggiornamenti. Mentre a Napoli due imprenditori, Vincenzo e Giacomo Barbato, hanno vinto una causa contro Apple. Avevano chiamato la loro azienda 'Steve Jobs', dando vita ad un marchio di abbigliamento e hi-tech con il nome del fondatore della Mela morsicata. Hanno quindi dovuto affrontare una battaglia legale ma alla fine si sono visti dare ragione dai giudici.

TRA NATALE E EPIFANIA IL TURISMO BIANCO VALE 1,6 MILIARDI

SEMPRE IN VOGA IL REGALO ECOLOGICO, DA CESTI A ACCESSORI

Anche dal turismo 'biancò arrivano ottime notizie sullo stato di salute di questo settore: 1 milione e 850 mila presenze ovvero centoventimila in più dello scorso anno (+7,5%) e un miliardo e 600 milioni d’incassi (+7,7%) tra Natale, Capodanno e l'Epifania. E’ boom per Trentino Alto Adige, Lombardia e Piemonte. A fare i numeri di settimane bianche e week end sulla neve è un’indagine condotta dal Centro studi Cna. Quanto ai regali, sono sempre più in voga quelli ecologici, dai cesti alimentari agli abiti e agli accessori ecologici. ---.