Giovedì Mattarella scioglie le Camere

Ultimi giorni della legislatura. Giovedì la Conferenza stampa di fine anno del premier Paolo Gentiloni. Lo stesso giorno il capo dello Stato dovrebbe sciogliere le Camere. La data ipotizzata per andare alle urne è il 4 marzo. Continuano le tensioni tra Pde Sinistra mentre crescono le divergenze tra Berlusconi e il M5s. Proseguono intanto le polemiche sullo Ius Soli. In una lettera al presidente della Repubblica, i ragazzi del movimento 'Italiani senza cittadinanzà chiedono il rinvio dello scioglimento delle Camere in modo da poter approvare la legge sullo ius soli. Le ragazze e i ragazzi nati in Italia o all’estero da genitori stranieri e cresciuti nel nostro Paese ricordano che proprio il 27 dicembre ricorrono i settant'anni della promulgazione della Costituzione italiana.

SFERZATA D’INVERNO PORTA PIOGGIA, VENTO E NEVE

LO SMOG FERMA TORINO, MILANO E PARTE DELLA LOMBARDIA

E' attesa tra domani e giovedì un’intensa perturbazione che interesserà tutta l’Italia quando un’ondata di aria fredda artica porterà precipitazioni diffuse soprattutto sulle regioni del Centro e del Nord-Est, neve a bassa quota al Nord e un deciso rinforzo dei venti. In Liguria è già allerta. Blocco delle auto diesel fino agli Euro 4 compresi, da oggi a Milano, per il superamento del limite di 50 microgrammi per metro cubo delle polveri sottili PM10. Limitazioni al traffico per lo stesso motivo anche a Bergamo e Pavia. A Torino il blocco della circolazione torna domani fino ai diesel euro 5.

ESPLODE OLEODOTTO IN LIBIA, PETROLIO ALLE STELLE IN BORSA

L’IMPIANTO MINATO DA UN COMMANDO ARMATO POI FUGGITO

Un commando armato ha provocato un’esplosione all’interno dell’oleodotto in Cirenaica che trasporta greggio al terminale di Al-Sider. L’oleodotto, della compagnia Waha, una sussidiaria della compagnia nazionale petrolifera (Noc) che dichiara di produrre 260.000 barili al giorno. Dopo l’esplosione, che provoca la perdita di 90.000 barili al giorno, l’impianto ha interrotto il pompaggio dal terminale. Immediato l’effetto sul prezzo del greggio alla Borsa di New York dove le quotazioni salgono dell’1,49% a 59,34 dollari.

I MIGRANTI E LA TERRASANTA NEL MESSAGGIO DEL PAPA

NATALE CON GLI OCCHI E I VOLTI DEI BIMBI E DEGLI EMARGINATI

Papa Francesco, per la quinta veglia del suo pontificato, ha rivolto il suo pensiero a quanti sono costretti a 'lasciare la loro terra e mettersi in camminò. Ha usato l’esempio di Giuseppe e Maria per ricordare che è Gesù a dare il documento di cittadinanza. Poi il pensiero rivolto alla Terrasanta per ribadire che servono due Stati e confini riconosciuti da tutti. E ha invitato a vedere Gesù nei volti dei tanti bimbì che, ha detto, sono 'costretti a lasciare i propri Paesi, a viaggiare da soli in condizioni disumane, facile preda dei trafficanti di esseri umanì.

RAGAZZINO FERITO DA PROIETTILE VAGANTE, E’ ANCORA IN COMA

L’APPELLO DEL PROCURATORE, CHI SA PARLI. INDAGINI A TAPPETO

E' ricoverato in coma farmacologico, all’ospedale di Caserta, Luigi P., 14enne di Parete, ferito alla testa la sera di Natale da un proiettile vagante mentre era seduto su una panchina con alcuni amici nei pressi di un bar in via Vittorio Emanuele, sul corso principale del paese. Mentre proseguono serrate le indagini della Procura di Napoli Nord, il sostituto procuratore Vittoria Petronella, si appella ai cittadini perchè raccontino ciò che hanno visto.

VITTORIO CECCHI GORI VIGILE, SI STA RIPRENDENDO BENE

RITA CON FIGLI ALL’OSPEDALE: "SI E’ EMOZIONATO NEL VEDERCI"

Migliorano le condizioni di Vittorio Cecchi Gori, ricoverato per ischemia e problemi cardiovascolari al Policlinico Gemelli di Roma. L’ex moglie Rita Rusic, con i figli Mario e Vittoria, arrivati da Miami sono andati all’ospedale dove hanno trovato l'ex produttore 'cosciente, vigile, ovviamente provatò. 'Si è emozionato e commosso vedendocì, e tra due giorni potrebbe uscire dalla rianimazionè.