Domani il bilancio di Gentiloni: "Governo garanzia di stabilità"

La legislatura alle battute finali: domattina la conferenza stampa di fine anno del premier Gentiloni, mentre Mattarella si avvia a sciogliere le Camere; la data ipotizzata per le urne è il 4 marzo. Appello degli 'Italiani senza cittadinanzà al capo dello Stato per approvare prima lo Ius soli con la richiesta, sempre più pressante,di Radicale e sinistra dem, di allungare di qualche giorno la legislatura per portare in porto la legge. La Costituzione della Repubblica italiana compie oggi 70 anni.

PIOGGIA E VENTO SFERZANO L’ITALIA, ULTIMA PERTURBAZIONE 2017

NEVE ABBONDANTE IN TRENTINO. GRANDINATA E ALLAGAMENTI A ROMA

Pioggia e vento su tutta l’Italia e temperature in calo da domani per l’ultima perturbazione del 2017. Una violenta grandinata accompagnata da forte vento si è abbattuta su Roma poco dopo le 14 e insieme alla pioggia, che cade incessante dalla serata di ieri, ha provocato la caduta di alberi e rami in molte zone della città e qualche allagamento. Allerta arancione in alcune regioni, a causa della situazione, per il rischio idrico e idrogeologico. Smog: al Nord limitazioni per veicoli più inquinanti. Dal primo pomeriggio nevica copiosamente nella parte occidentale del Trentino a quote superiori a 500 metri circa e nella parte orientale sopra i 700-800 metri.

ATTACCO A SAN PIETROBURGO, ORDIGNO DAVANTI AL PEREKRESTOK

BOMBA IMBOTTITA DI CHIODI. ALCUNI FERITI E 50 EVACUATI

Un ordigno è stato fatto esplodere in serata all’ingresso del supermercato 'Perekrestok' nello shopping center Gigant Hall di San Pietroburgo, dove si trova l’area che ospita gli armadietti usati per depositare borse e valige. Secondo gli investigatori russi l’ordigno aveva un potenziale esplosivo pari a 200 grammi di tritolo e conteneva materiale letale, come ad esempio chiodi o bulloni. Aperta un’indagine criminale per tentato omicidio.

OBAMA CONTRO TRUMP: BASTA CON L'USO IRRESPONSABILE DEI SOCIAL MEDIA

LE SFIDE DEL TYCOON NEL 2018, MA AGENDA CONDIZIONATA DAL VOTO

Obama mette in guardia il suo successore dall’uso irresponsabile dei social media. Lo fa dalla Bbc in una intervista speciale, condotta dal principe Harry, la prima da quando ha lasciato la Casa Bianca. L’ex presidente per il decimo anno consecutivo è l’uomo più ammirato d’America. Donald Trump è alle prese con le sfide che lo attendono nel 2018: tra infrastrutture, sanità, immigrati. Ma anche la preparazione delle elezioni di metà mandato.

RICCHI SEMPRE PIU' RICCHI, NEL 2017 CON 1000 MLD DLR IN PIU'

BEZOS GUIDA LA CLASSIFICA, NELLE SUE TASCHE OLTRE 34 MILIARDI DI DOLLARI

I Paperoni mondiali sono sempre più ricchi: nel 2017 la loro fortuna è aumentata del 23%. I 500 uomini più ricchi al mondo hanno 5.300 miliardi di dollari, ovvero 1.000 miliardi di dollari in più rispetto allo scorso anno. Emerge dall’indice dei miliardari di Bloomberg, secondo il quale Jeff Bezos ha guadagnato di più, arricchendosi di 34,2 miliardi di dollari e potendo contare su una fortuna di 99,6 miliardi. E strappa così a Bill Gates il titolo di Paperone del mondo.