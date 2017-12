Mattarella scioglie le Camere, elezioni il 4 marzo

Conto alla rovescia verso le elezioni. Il Capo dello Stato Mattarella ha sciolto le Camere. Il consiglio dei ministri ha indicato la data: il 4 marzo. Intanto Gentiloni ha tracciato un bilancio nella conferenza stampa di fine anno. 'Il nostro paese si è rimesso in moto dopo la più grave crisi del dopoguerrà, ha sottolineato. 'I riflettori saranno puntati sulla campagna elettorale ma il governo non tirerà i remi in barcà. Sulle banche Gentiloni ha assicurato che è stata evitata una crisi di sistema. Poi sullo ius soli, ha spiegato, non c'erano i numeri. E domani arriva in Cdm la riforma delle intercettazioni. Critica l'Anm: 'Troppo potere alla polizia giudiziarià.

TRUMP ATTACCA LA CINA SU TWITTER: DA' PETROLIO A PYONGYANG

ACCORDO CON L’IRAN IN BILICO, IL TYCOON PENSA DI ELIMINARLO

Trump attacca la Cina su Twitter, accusandola di continuare a sostenere il regime di Pyongyang. 'Colti in flagrante. Sono molto deluso - scrive il presidente americano - che la Cina stia permettendo che il petrolio arrivi in Corea del Nord. Non ci sarà mai una soluzione amichevole se questo continua a succederè. Intanto secondo il Politico dopo la decisione su Gerusalemme il tycoon starebbe valutando l’ipotesi di 'ucciderè lo storico accordo sul programma nucleare dell’Iran firmato con Teheran nel 2015 da Obama. Le due scadenze di gennaio - una sulle sanzioni e una sul rinnovo della certificazione dell’intesa - potrebbero fornirgli il pretesto.

MALTEMPO: TANTA NEVE SULLE ALPI, CORTINA IN TILT

DISAGI AD AMATRICE E ACCUMOLI, CRITICITA' ANCHE NELLE CASETTE

Pioggia, neve e vento su tutta l’Italia, con temperature in calo. Cortina in tilt per le intense nevicate che hanno interessato le Dolomiti. E la neve torna anche nelle zone del terremoto nel reatino. Disagi ad Amatrice e Accumoli, criticità anche nelle Soluzioni abitative di emergenza. Al Sud difficoltà nei collegamenti via mare. A San Casciano Val di Pesa (Firenze) crollata una porzione delle mura medievali, danni a due auto.

KAMIKAZE DELL’ISIS FA STRAGE IN UN MEDIA CENTER A KABUL, 40 MORTI

IRAQ, DOPO SEI ANNI ISIS PER LA RICOSTRUZIONE SERVONO 100 MILIARDI

Strage kamikaze a Kabul vicino ad un’agenzia di stampa e ad un centro culturale: almeno 41 morti e 84 feriti, quasi tutti civili. L’Isis ha rivendicato l’attacco: 'Abbiamo usato tre bombe e un kamikazè. E costerà 100 miliardi di dollari la ricostruzione dell’Iraq dopo gli oltre tre anni di guerra contro lo Stato Islamico. Lo afferma il governo iracheno in vista della conferenza dei Paesi donatori, in Kuwait in febbraio.

BCE: IL RITMO DELLA RIPRESA PROSEGUE, MA SERVE ANCORA AMPIO STIMOLO

ECONOMIE NEL MONDO CONTINUANO AD ESPANDERSI CON SINCRONISMO

La ripresa nell’Eurozona prosegue 'a ritmo sostenutò e migliorano le prospettive di crescita, ma resta necessario un ampio grado di 'stimolo monetariò, a fronte di un’inflazione che rimane moderata. Lo scrive la Bce nel bollettino economico. L'istituto di Francoforte nota anche che l’economia mondiale si espande a ritmi sostenuti, e ci sono segnali crescenti di sincronizzazione. Per l’Eurozona, la Bce conferma le proiezioni di inizio dicembre 'riviste al rialzo in misura considerevolè.

MARCHESI, MILANO DEDICHERA' UNA VIA ALLO CHEF SCOMPARSO

CAMERA ARDENTE AL DAL VERME, IL CANTANTE ELIO SALUTA L’AMICO

Milano dedicherà una via a Gualtiero Marchesi, 'ma tra 10 anni perchè vogliamo rimanere fedeli alle regole, altrimenti è sempre un’eccezionè: lo ha detto il sindaco Giuseppe Sala al teatro Dal Verme, dove è stata allestita la camera ardente dello chef scomparso. Anche il cantante Elio ha reso omaggio allo chef. Domani si terranno i funerali religiosi nella Chiesa di Santa Maria del Suffragio. ---.