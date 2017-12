Via libera alla riforma delle intercettazioni

Via libera definitivo dal CdM alla riforma delle intercettazioni. Entrerà in vigore dopo sei mesi dalla sua pubblicazione, prevista per gennaio. La norma con il diritto dei giornalisti ad avere copia dell’ordinanza di custodia cautelare, una volta resa nota alle parti, sarà invece efficace tra un anno. Sempre in CdM è stato approvato definitivamente un decreto legislativo di attuazione della riforma della protezione civile. Obiettivo del provvedimento è il rafforzamento complessivo dell’azione del servizio nazionale di protezione civile in tutte le sue funzioni.

CAMPAGNA ELETTORALE AL VIA. RENZI, NO ESTREMISMO E POPULISMO

Cominciano le strategie dei partiti nella prima fase della campagna elettorale: Ap, Centristi per l’Europa, Democrazia Solidale, Italiapopolare e Idv danno vita alla lista «Civica Popolare», guidata da Beatrice Lorenzin, che sosterrà «l'area politica che ha supportato fino in fondo i governi di questa legislatura». Modifiche M5S al regolamento del movimento: per i collegi uninominali potranno proporre la propria candidatura anche persone della società civile, non iscritte al M5S. Renzi: «Il Paese sta meglio di prima. Siamo tutta un’altra storia rispetto al populismo a Cinque Stelle e all’estremismo di questa destra leghista».

TRUMP CONTRO AMAZON, DEVE PAGARE DI PIU' PER SPEDIZIONI

Trump accusa la Cina di continuare a fornire petrolio al regime nordcoreano nonostante le sanzioni del Consiglio di Sicurezza. Ma Pechino risponde: "Non permetteremo mai alle nostre compagnie di violare le risoluzioni Onu". Nel monito del presidente americano, aleggiata anche un’azione commerciale contro Pechino. Su Twitter il presidente Usa ha anche attaccato il colosso del commercio online Amazon, chiedendo che siano aumentate le tariffe per le spedizioni dei prodotti. Questo per recuperare i costi sostenuti dal servizio postale pubblico.

DA GENNAIO STANGATA LUCE E GAS (+5%). TARIFFE AUTOSTRADE +3%

Stangata di Capodanno: dal prossimo primo gennaio - secondo l'aggiornamento delle condizioni economiche per famiglie e piccoli consumatori - si registrerà un incremento del +5,3% per le forniture elettriche mentre per quelle gas del +5%. In aumento le tariffe autostradali per la rete del NordOvest, al +3,02%. Rincari anche da Atlantia: +1,51. Intesa tra sindacati e Aran: nelle buste paga degli statali saranno caricati arretrati che vanno dai 370euro ai 712 per una media di 492euro. Questa una-tantum potrebbe arrivare nello stipendio di febbraio.

INCENDIO A NEW YORK NELLA LITTLE ITALY: 12 MORTI, ANCHE BIMBI

Un incendio in un edificio residenziale nel Bronx di New York, nella zona di Little Italy, ha provocato almeno 12 morti e 4 feriti gravi. Tra le vittime, anche anche 4 bambini. E’ il peggiore incendio della città da 25 anni. Il rogo potrebbe essere stato provocato da un bambino mentre giocava ai fornelli. A Mumbai, in India, almeno 15 morti e 16 ustionati per un incendio in un edificio che ospita hotel, ristoranti, ed anche studi di tv indiane.

NYT, BOMBE ITALIANE USATE SUI CIVILI IN YEMEN DAI SAUDITI

In un video reportage, il New York Times pubblica un’inchiesta che denuncia la vendita all'Arabia Saudita di armi prodotte in uno stabilimento della Sardegna. Armi che, riporta il giornale mostrando alcune immagini, verrebbero usate anche contro civili inermi nello Yemen, Paese martoriato dalla guerra civile. Nonostante il governo italiano abbia più volte assicurato che non ci sia nessuna attività illegale dietro la vicenda, il Nyt solleva dubbi sul fatto che l’Italia possa violare sia le leggi nazionali che quelle internazionali.

BORRELLI NELLE MARCHE,E' POLEMICA SULLE CASETTE AI TERREMOTATI

Visita del capo della Protezione civile, Angelo Borrelli, per una verifica sulle nove Soluzioni Abitative d’Emergenza dell’area di San Cassiano di Sarnano, nelle Marche, che il sindaco Franco Ceregioli non aveva consegnato agli sfollati perchè ritenute sporche e non completate. «In quest’area le Sae sono tutte a posto - ha detto -, stiamo aspettando l’ultima certificazione sulle caldaie». Questa mattina sono state trovate imbrattate le auto del servizio Agricoltura della Regione Marche a Fermo. Scritte nere con le parole "Sae? Cas? Arcale=Mafia Pd".

TRIONFO AZZURRO NELLO SCI, SUPER BRIGNONE VINCE SLALOM GIGANTE

Federica Brignone in 2'05"52 ha vinto il gigante di Coppa del mondo a Lienz. Poi ci sono la tedesca Viktoria Rebensburg (2'05"56) e la statunitense Mikaela Shiffrin (2'05"60). Per l'azzurra - 27 anni - è il sesto successo il carriera e il ventesimo podio. La piemontese Marta Bassino è finita fuori per un errore, per l’Italia ci sono poi l’altoatesina Manuela Moelgg 13/a (2'07"13) e la lombarda Sofia Goggia, 16/a (2'07"30) e vittima di troppi errori nella seconda manche. Chiude Irene Curtoni 25/a (2'07"90).