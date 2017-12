Elezioni, nuove regole per i 5 Stelle. Di Maio: "Pensiamo in grande"

Sul blog di Grillo, Di Maio apre ufficialmente le parlamentarie del M5S, che si terranno intorno a metà gennaio, e annuncia nuovo Statuto e nuovo codice etico. Candidature da oggi al 3 gennaio. "E' ora di pensare in grande - aggiunge - è finita l'epoca dell’opposizione". Nasce la "Associazione" denominata "MoVimento 5 Stelle", Garante è Grillo, capo politico e tesoriere lo stesso Di Maio. Il capo politico resta in carica per non più di due mandati da 5 anni ciascuno, e può essere sfiduciato dal Garante. Per gli eletti, multa in caso di cambio di gruppo e obbligo di dimettersi se espulsi dal Movimento. Sul fronte del Pd, Renzi predica ottimismo: "Le polemiche continue fanno male all'immagine esterna e al morale dei militanti. Ma il 4 marzo i voti al Pd saranno molti di più di quelli immaginati".

ILVA: REGIONE E COMUNE CHIEDONO A GOVERNO MODIFICHE AL PIANO

Il Governatore della Puglia Emiliano ed il sindaco di Taranto Melucci proporranno "un atto giuridicamente rilevante che modifichi il Dpcm che contiene il Piano ambientale Ilva nella direzione richiesta da Regione Puglia e Comune di Taranto" sulla base "della disponibilità del Mise" ad elaborare un documento in questa direzione. Ma fino alla stipula dell’intesa, il ricorso al Tar "non verrà ritirato". La richiesta di sospensiva revocata "potrà essere reiterata, se si blocca la trattativa", chiarisce Emiliano che precisa: "Nessun passo indietro sulla tutela della salute dei cittadini. Se il governo sarà indisponibile a venire a più miti consigli, c'è rischio che all’Ilva succeda qualcosa".

EXPO: SALA CHIEDE ARCHIVIAZIONE. ERO "AUTORIZZATO A DEROGHE"

Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, chiede l’archiviazione della nuova accusa di abuso d’ufficio contestata dalla Procura Generale nell'ambito dell’inchiesta per la Piastra di Expo. La nuova ipotesi di reato - si legge nella memoria difensiva - arriva "a conclusione di una affannosa ricerca di una nuova imputazione, a tempi abbondantemente scaduti...". Per i suoi avvocati il ruolo di commissario straordinario autorizzava Sala a una serie di "deroghe" alla normativa ordinaria.

NUOVE PROTESTE IN IRAN, SCONTRO FRA TEHERAN E WASHINGTON

Il governo iraniano ha avvertito la popolazione di evitare "raduni illegali" mentre crescono le proteste contro il carovita e il regime. Sui social media si moltiplicano gli appelli a dare vita a nuove proteste in tutto l’Iran. Centinaia di studenti hanno manifestato all'Università di Teheran. nella capitale, anche una manifestazione pro-regime. Monito della Casa Bianca: "Il governo iraniano rispetti i diritti del suo popolo. Il mondo sta guardando", immediata la replica di Teheran: "Il popolo iraniano non dà credito alle dichiarazioni ingannevoli e opportunistiche del signor Trump o dei suoi funzionari".

ANZIANA USATA COME "SCUDO", MUORE IN UNA SPARATORIA

Una donna di 84 anni, Anna Rosa Tarantino, è morta durante una sparatoria a Bitonto (Bari). Sarebbe stata usata come "scudo" da un giovane, pregiudicato e vicino ai clan, che è rimasto ferito in modo non grave. La sparatoria sarebbe legata a un regolamento di conti per il controllo dello spaccio di droga. Il 2 gennaio si svolgerà una manifestazione con i sindaci dell’area, chiesta la convocazione del comitato per l’ordine e la sicurezza.

ALLARME SICUREZZA, UN CAPODANNO BLINDATO NELLE PIAZZE

Sarà un Capodanno blindato con le piazze sorvegliate speciali per garantire la sicurezza degli eventi organizzati in giro per l'Italia, barriere per evitare l’accesso incontrollato di mezzi, presenza rafforzata di forze dell’ordine. Una macchina messa in moto a scopo preventivo, perché l’intelligence non segnala allarmi terrorismo specifici, ma la situazione internazionale induce a tenere alta la guardia. Le forze dell’ordine hanno intensificato la ricerca di botti illegali: nel napoletano arrestato un uomo che teneva a casa 1,8 tonnellate di ordigni pirotecnici. Fra le "bombe" più richieste a Napoli c'è "Kim 'O coreano" erede del "pallone di Maradona" e di "Bin Laden".

DA VIAGGI A WEB, NUOVE REGOLE UE PER PROTEGGERE I CONSUMATORI

Dai pacchetti vacanze agli investimenti, dai pagamenti con carte bancarie al digitale, sino alla salute. Sono tante le novità in arrivo nel 2018 che offriranno più tutele ai consumatori grazie all'entrata in vigore di nuove regole Ue. Dal 1 gennaio parte la direttiva sui pacchetti-viaggi che rende legalmente responsabili i tour operator, consente ai consumatori di annullare il viaggio per circostanze eccezionali o fare il cambio con un’altra persona. In primavera, invece, si potrà accedere anche quando si viaggia all’estero al proprio abbonamento Netflix o Spotify.

IL BENEVENTO FA IL COLPO DI FINE ANNO, PRIMA VITTORIA IN A

Benevento ha atteso l’ultima partita dell’anno, e del girone di andata, per centrare la sua prima, storica vittoria in Serie A: 1-0 al Chievo con gol di Coda. Nelle altre gare, il Sassuolo impone l’1-1 all’Olimpico alla Roma dell’ex Di Francesco. Il Cagliari vince 2-1 a Bergamo sull'Atalanta, l’Udinese passa con lo stesso punteggio a Bologna. Samp-Spal 2-0, in parità Fiorentina-Milan e Torino Genova. Stasera Verona-Juve.