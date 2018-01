Spaventoso schianto sulla A21: sei vittime, due sono bambini

Scontro tra due tir e un’auto sulla A21, tra Brescia e Manerbio. Sei i morti, tra cui due bambini. Secondo le prime ipotesi, la cisterna di un mezzo pesanti carico di benzina ha preso fuoco coinvolgendo l’altro, che trasportava cereali - il cui autista è rimasto ucciso - e la vettura sulla quale viaggiavano 5 persone, 3 adulti e 2 bambini, tutti morti carbonizzati. L’autostrada resterà chiusa tutta la notte, domani il sopralluogo dei tecnici per ricostruire l’esatta dinamica della tragedia.

ANCORA SANGUE IN IRAN, KHAMENEI ATTACCA I NEMICI DEL REGIME

TRUMP VUOLE SANZIONI CONTRO I PASDARAN: E' UN REGIME CORROTTO

I nemici dell’Iran 'hanno rafforzato l’alleanza per colpire le istituzioni islamichè del Paese durante i recenti incidenti, ha detto la Guida suprema iraniana, l’Ayatollah Ali Khamenei, nel primo intervento dall’inizio delle proteste. Secondo i media del regime, sarebbero 23 i morti nelle proteste antigovernative, 9 nell’ultima notte, 450 gli arresti da sabato. Alcuni potrebbero essere accusate di 'Muharebeh' (guerra contro Dio), reato che prevede la pena di morte. Trump intanto attacca Teheran ('regime corrottò) e chiede alla comunità internazionale sanzioni contro i pasdaran. 'Basta con il blocco dei social medià, dice Washington.

SEUL APRE A PYONGYANG, COLLOQUI IL 9 GENNAIO SULLE OLIMPIADI

LA COREA DEL SUD SI DICE PRONTA AD AMMETTERE GLI ATLETI DEL NORD

La Corea del Sud propone al Nord di tenere il 9 gennaio colloqui bilaterali per favorire la partecipazione della delegazione di Pyongyang alle Olimpiadi invernali di PyeongChang. E’ la risposta all’apertura del leader Kim Jong-un nel messaggio di inizio anno alla nazione. La Cina spera nel dialogo, definendo 'positivò lo scambio di messaggi. Sono una coppia di pattinatori sul ghiaccio, Ryom e Kym, gli unici atleti di Pyongyang qualificati per le gare di febbraio, ora diventati il simbolo della pace.

LA BONINO CONTRO I DEM, IL PROBLEMA SONO I LORO CANDIDATI

ALLARME DEL VATICANO SUL VOTO: GRAVE RISCHIO DI INSTABILITA'

'Nessuna risposta dal Pd’. Si fa sempre più teso il rapporto tra i Radicali e i Dem dopo le parole di Emma Bonino. 'Il problema non sono i nostri candidati nell’uninominale, ma i lorò, aggiunge la leader radicale che ex prodiani e Verdi di Insieme invitano: 'Venite con noì. Intanto, a 60 giorni dal voto, dalla Santa Sede arriva il monito alla politica: 'Il rischio maggiore e l’instabilita» dopo le elezioni. 'Mattarella avrà un compito non facile nel dover gestire una fase tanto incertà, scrive l'Osservatore Romano commentando il discorso di fine anno del capo dello Stato. Tra i partiti scontro sulle tasse. Renzi: 'Di Maio-Berlusconi rimettono l’Imu?'. Brunetta: 'Vinciamo noi e niente larghe intesè.

E’ MORTO IMPOSIMATO, IL M5S LO INDICO' PER IL QUIRINALE

MAGISTRATO NEI PROCESSI MORO E ALI' AGCA' POI PARLAMENTARE

E' morto a 81 anni a Roma Ferdinando Imposimato. Magistrato nei grandi processi al terrorismo, dal caso Moro ad Alì Agcà e l'attentato al Papa, è stato poi parlamentare dal 1987 al 1996. Nel 2013 il M5s lo ha indicato come candidato alla presidenza della Repubblica nell’elezione che ha visto prevalere Sergio Mattarella.

ESALAZIONI DA MONOSSIDO, 2 GIOVANI MUOIONO IN VACANZA

TURISTA TRAVOLTA DA UN’ONDA SULLA COSTIERA AMALFITANA

Due studenti di 21 anni sono morti nel sonno in una villetta nel Veronese avvelenati dalle esalazioni di monossido provenienti da un secchio riempito di braci nella cameretta dove dormivano. A Praiano, sulla Costiera Amalfitana, una turista veneta di 55 anni è morta a causa di un’onda che l’ha travolta e risucchiata in mare. La donna era insieme a un’altra persona e ad una coppia di amici. Tre di loro, compresa la vittima, sono finiti in mare. Una quarta persona si è tuffata nel tentativo di salvarli.

VISITE FISCALI, SALTA L’ARMONIZZAZIONE DELLE FASCE ORARIE

IL FABBISOGNO 2017 SCONTA IL SALVA-BANCHE, +5,4 MILIARDI

Le fasce orarie di reperibilità per le visite fiscali non cambiano: restano di 7 ore per i dipendenti pubblici e di 4 per i privati. Nel decreto Madia che andrà in vigore dal 13 gennaio salta così l’armonizzazione indicata nella riforma del pubblico impiego. Dalla parificazione, secondo il ministero, deriverebbe 'una minore incisività della disciplina dei controllì. Il Tesoro ha fornito intanto i dati del fabbisogno 2017, in crescita di 5,4 miliardi rispetto al 2016 anzitutto per gli effetti delle misure salva-banche.

BUFERA MOLESTIE SULLA DANZA, LASCIA IL CAPO DEL NYC BALLET

MISS AMERICA CAMBIA, REDINI DEL CONCORSO ALLA EX REGINETTA

Bufera molestie sulla danza. Dopo varie accuse di abusi fisici, sessuali e verbali sulle sue etoile, il leggendario direttore artistico e coreografo danese Peter Martins ha lasciato il New York City Ballet, pur continuando a negare di 'essere stato coinvolto in cattive condottè, ha scritto l’ex star del balletto, scelto personalmente da George Balanchine. Cambia pagina, intanto, anche il concorso di Miss America: presidente è stata 'incoronatà per la prima volta una ex reginetta, Gretchen Carlson, vincitrice del titolo nel 1989.