Tabacci salva la lista Bonino, via libera all'accordo col Pd

Bruno Tabacci aderisce a +Europa e salva la lista dei Radicali. Grazie all’unione con il parlamentare di Centro Democratico, un gruppo già presente in Parlamento, infatti, la lista Bonino non dovrà raccogliere firme per presentarsi. Si apre la strada alla alleanza con il Pd. Il 13 assemblea per sancire la nascita della nuova lista, nel simbolo '+Europa con Emma Boninò con 'Centro Democraticò. Grana invece per il logo dei Civici Popolari della Lorenzin, Rutelli diffida dall’usare quello della Margherita. Nel M5s boom di candidature alle parlementarie, ma l’ultima parola spetterà a Di Maio.

IL LIBRO DI WOLFF IMBARAZZA TRUMP: FERMATE LA PUBBLICAZIONE

I LEGALI DIFFIDANO L’EDITORE DOPO LE RIVELAZIONI DI BANNON

Finisce in tribunale la querelle Trump-Bannon. Gli avvocati del presidente diffidano l’ex consigliere, che accusano di 'svelare informazioni confidenzialì, e chiedono all’editore di bloccare la pubblicazione del libro di Michael Wolff 'Fire and fury: the Trump White Housè, ipotizzando il reato di diffamazione. 'Il presidente è un grande uomo, lo sapete, lo sostengo ogni giornò è il commento ironico dell’ex chief strategist della Casa Bianca. Parte intanto la campagna del presidente contro la legalizzazione della marijuana.

PC E SMARTPHONE A RISCHIO, C'E' UNA FALLA NEI PROCESSORI

L’ALLARME LANCIATO DA GOOGLE, AGGIORNAMENTI DI SICUREZZA

Una falla di sicurezza mette a rischio tutti i computer e i dispositivi mobili, riguarda i processori delle principali aziende - Intel, Arm e Amd - e espone gli utenti al rischio di furto di password e altri dati. A scoprirlo i ricercatori del Google Project Zero, che hanno informato i costruttori e gli sviluppatori dei sistemi operativi (Microsoft, Apple, Linux). 'La vulnerabilità è la più grave di questi ultimi anni. Prevedo un impatto superiore a quanto affermano le aziende coinvoltè, dice all’ANSA Raoul Chiesa, esperto di sicurezza informatica.

SPENTO L’INCENDIO DEL CAPANNONE, SI INDAGA PER DOLO

PAURA PER LA NUBE TOSSICA, TRE GIORNI PER LE ANALISI

E' dolosa la pista seguita dagli inquirenti sull'incendio del capannone industriale di Corteolona, nel Pavese, cha ha generato allarme per il possibile inquinamento dell’aria. Per sapere se la qualità dell’aria è compromessa si dovranno attendere tre giorni. I tempi per le analisi a cura dell’Arpa. La Regione Lombardia, intanto, finanzierà la bonifica di tutta l’area.

SACCHETTI MONOUSO SI DEVONO PAGARE, SI' A PORTARLI DA CASA

PARLANO I MINISTERI DI AMBIENTE E SALUTE. IL CODACONS ATTACCA

I sacchetti di plastica di qualsiasi tipo 'non possono essere distribuiti a titolo gratuitò e 'il prezzo di vendita deve risultare dallo scontrinò. Si legge nella circolare del ministero dell’Ambiente per i supermercati. Dal ministero della Salute no al riuso dei sacchetti per il rischio contaminazioni. Ma sì a che i cittadini possano portarli da casa, 'a patto che siano monouso e idonei per gli alimentì. Il Codacons annuncia esposti in tutte le 104 Procure italiane.

UNA MANO BIONICA IMPIANTATA IN UNA DONNA ITALIANA

COSTRUITA NELLA SCUOLA SANT'ANNA, TEST PER 6 MESI

Una donna è la prima italiana alla quale è stata impiantata la mano bionica che percepisce il contatto con gli oggetti, realizzata dal gruppo di Silvestro Micera, della Scuola Superiore Sant'Anna e del Politecnico di Losanna. L’intervento è stato eseguito nel giugno 2016 nel Policlinico Gemelli di Roma dal gruppo del neurochirurgo Paolo Maria Rossini. 'Mi ha cambiato la vita, ora aspetto che arrivi quella fatta apposta per mè, dice Almerina Mascarello la 55enne paziente vicentina.



CICLONE BOMBA SULL'AMERICA, GELO POLARE E AEROPORTI IN TILT

CANCELLATI MIGLIAIA DI VOLI SULLA EAST COAST ANCHE A NEW YORK

E' stata chiamata 'ciclone bombà la tempesta sta colpendo il Nord-Est degli Stati Uniti con neve, vento e gelo polare. Quasi 3mila i voli già cancellati e altre migliaia di cancellazioni sono attese per le prossime ore. All’aeroporto 'La Guardià di New York a terra il 90% dei voli. American Airlines ha sospeso le partenze da Boston oggi e i voli sono fortemente limitati anche allo scalo 'Newark Liberty', in New Jersey.