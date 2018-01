Abolizione del canone Rai, Calenda contro il Pd

Il canone Rai scatena la polemica del giorno sul fronte dell’avvicinamento alle elezioni. Il Pd propone di abolirlo mentre il ministro dello Sviluppo, Carlo Calenda, obietta: "No a promesse stravaganti". E interviene anche Matteo Renzi: "Abbiamo abbassato il canone, continueremo". Sul fronte M5S, il Tribunale di Roma dispone che il processo a Virginia Raggi inizierà il 21 giugno. Fissate per domenica 4 marzo 2018 le elezioni regionali nel Lazio e in Lombardia. Sarà perciò election day nelle due regioni, vista la coincidenza con le politiche. "Sarà festa di liberazione", commenta Matteo Salvini. Ma intanto arrivano le motivazioni della condanna di Umberto Bossi: pur essendo contro il malcostume dei partiti, l’ex leader prese soldi.

ESCE IL LIBRO E WOLFF RINCARA, "TRUMP E’ COME UN BAMBINO"

"Il 100% delle persone che lo circondano, il genero Jared Kushner, Ivanka, mettono in discussione la sua capacità di governare": lo ha affermato alla Nbc, Michael Wolff, autore di "Fire and Fury", il libro, uscito oggi, che imbarazza la Casa Bianca. "Tutti l’hanno descritto allo stesso modo, dicono che è come un bambino. Intendono dire che ha bisogno di gratificazione immediata. Dicono che è un cretino, un idiota", ha aggiunto. In precedenza Trump si era scagliato su Twitter contro Wolff, "non ho mai parlato con lui per il libro che è pieno di bugie e false rappresentazioni". Ma Wolff lo ha smentito: "Ho parlato col presidente per tre ore". E il presidente contrattacca: dopo il flop del Russiagate mi attaccano su ogni fronte.

MORTA MARINA RIPA DI MEANA, UNA VITA IN COPERTINA

E' morta a 76 anni Marina Ripa di Meana. Personaggio tv, scrittrice, trasgressiva e provocatrice, da oltre 16 anni combatteva contro il cancro, come lei stessa aveva raccontato in una confessione shock a Barbara D’Urso a Pomeriggio 5 nello scorso maggio. Era nata il 21 ottobre 1941. Amica di Alberto Moravia e di artisti come Mario Schifano e Tano Festa, sposò in prime nozze il duca Alessandro Lante della Rovere, da cui ha avuto Lucrezia; negli anni Settanta la tormentata relazione con il pittore Franco Angeli. Dopo il divorzio dal conte Lante della Rovere, ha sposato il marchese Carlo Ripa di Meana.

REDDITI DELLE FAMIGLIE SALGONO. RIPRESA ANCHE PER PREZZI

I redditi delle famiglie crescono dello 0,7% in tre mesi e il segno più resta, anzi sale allo 0,8%, considerando l’effetto dei prezzi. Listini che nel 2017 hanno ufficialmente detto addio alla deflazione: il tasso si è riportato ai livelli del 2013, all’1,2%. Ma la novità è che rimane margine per risparmiare, dopo un anno di erosione ininterrotta delle riserve. Questo il resoconto dell’Istat sul trimestre estivo. Periodo propizio anche per le casse dello Stato, con il carico delle tasse e l'indebitamento in calo. Il primo ai minimi da sei anni e il secondo da dieci. "Dati incoraggianti sui conti pubblici, comincia a scendere la pressione fiscale, cresce finalmente il potere d’acquisto delle famiglie" riassume il premier Paolo Gentiloni. "Risultati da migliorare, non da sprecare", avverte.

ILVA: EMILIANO, VIA RICORSO SE GARANZIE SALUTE CITTADINI

Il governatore pugliese Michele Emiliano apre alla trattativa col presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, sul Piano ambientale dell’Ilva impugnato da Regione e Comune di Taranto, purché si ottengano dal governo le garanzie di una apertura al processo di decarbonizzazione e della applicazione della legge regionale sulla previsione del danno sanitario. Emiliano propone anche l’ingresso di Acquedotto pugliese nel capitale.

MALTEMPO, CERVINIA ROMPE L’ISOLAMENTO, LUNGHE CODE

Dopo 21 ore di isolamento, nel primo pomeriggio le prime auto di turisti in partenza da Breuil-Cervinia hanno potuto lasciare la località e transitare sulla strada che porta a valle. Non solo maltempo. Studi medici in tilt a causa dell’influenza: negli ultimi tre giorni sono stati infatti 7 milioni gli italiani che si sono fatti visitare dal medico di famiglia. Un’impennata dei virus che sta creando difficoltà in vari Pronto soccorso: a Genova in due ospedali saranno impiegati nei prossimi giorni anche i medici di base.

STROZZATO A MANI NUDE AD ANCONA, FERMATO IL PADRE

Ha reso dichiarazioni spontanee definite una "confessione esauriente", Besart Imeri, il 25enne macedone disoccupato accusato di aver ucciso il figlio Hamid di 5 anni a Cupramontana (Ancona) strozzandolo a mani nude. Chiesta la convalida del fermo per omicidio volontario aggravato. Al momento non viene contestata la premeditazione. La Procura non esclude turbe psichiche alla base del gesto: l’uomo è in cura.

RIPARTE LA SERIE A CON CHIEVO-UDINESE E FIORENTINA-INTER

Di nuovo in campo la serie A prima della pausa invernale: oggi Chievo-Udinese e Fiorentina-Inter. Intanto Radja Nainggolan non sarà convocato per il match di domani della Roma contro l'Atalanta. Per lui provvedimento disciplinare dopo il video di Capodanno in cui beveva, fumava e bestemmiava. "Atteggiamenti inaccettabili" per il tecnico Di Francesco.