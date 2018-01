Di Maio ci ripensa: "Non è il momento di uscire dall'euro"

Il candidato premier del M5s Di Maio a Porta a Porta apre le parlamentarie ai candidati esterni e per i collegi uninominali a 'persone del territorio capaci di fronteggiare gli avversarì e che 'arricchiranno il nostro gruppò. Su Casaleggio chiarisce: 'Non prende decisioni politichè e assicura: 'Con noi nessuno sotto soglia di povertà. Non usciamo dall’eurò. In Lombardia, dopo l’addio di Maroni che nega future candidature 'se non a una nuova vità, Salvini punta su Fontana, ma Berlusconi frena e spinge per Gelmini. La vigilanza vara la par condicio e dice sì a Fazio e Vespa. Il segretario generale della Cei Galantino interviene sulle promesse elettorali e chiede 'un sussulto di onestà, realismo e umiltà da coloro che chiedono il votò.

BALZO DEGLI OCCUPATI A NOVEMBRE, MAI COSI' DA QUARANT'ANNI

BENE PER I GIOVANI. ESULTA IL PD, OPPOSIZIONI ALL’ATTACCO

Balzo dell’occupazione a novembre 2017: gli occupati in Italia sono 23.183.000, +65mila su ottobre e +345mila sul 2016. E’ il livello più alto dal 1977. Il tasso di disoccupazione scende all’11% dall’11,1% di ottobre e quello di occupazione 15-64 anni sale al 58,4%. Calo record della disoccupazione giovanile al 32,7%: -7,2 punti su novembre 2016, il calo più forte di tutta l'Eurozona. Esulta Gentiloni. 'Mai così da 40 annì. Renzi: 'Il jobs act funzionà. Poletti: Buone riforme danno buoni frutti. M5s e Fi attaccano: 'il precariato aumentà.

INCUBO NEVE AL SESTRIERE, UNA DONNA MUORE IN AMBULANZA

MALTEMPO AL NORD, MA A ROMA E PALERMO IL CALDO E’ RECORD

Ancora incubo neve al Sestriere dove una donna di 70 anni, colpita da emorragia cerebrale, è morta a bordo di un’ambulanza che è rimasta per alcuni minuti bloccata da un albero caduto sulla strada verso l’ospedale. Un centinaio di persone sono state evacuate dal Villaggio Olimpico - oggi adibito a hotel e residence - dopo che una trentina di stanze sono state invase dalla neve caduta da un cornicione. Dichiarato inagibile il condominio travolto ieri sera da una valanga, i soccorritori raccontano: 'Abbiamo temuto una nuova Rigopianò. Intanto Roma e Palermo registrano temperature record, mai così alte da 40 anni.

RAFFAELE MARRA RINVIATO A GIUDIZIO PER IL CASO NOMINE

SPELACCHIO SENZA PACE: PRIMA LO SMONTANO, POI IL CONTRORDINE

L'ex braccio destro della sindaca di Roma Virginia Raggi, Raffaele Marra, è stato rinviato a giudizio per abuso d’ufficio in relazione alla promozione del fratello Renato da vice comandante della polizia municipale a capo del Dipartimento turismo. Il processo inizierà il 20 aprile. Il Comune di Roma non sarà parte civile. 'Spelacchiò, l’albero di Natale a piazza Venezia, continua a far parlare: prima gli operai del Comune cominciano a smontarlo, poi arriva il contrordine e lo rimontano. Sarà rimosso solo giovedì. Aggredito in centro un giornalista dell’AdnKronos, polemiche sulla sicurezza.

COREE PIU' VICINE, ACCORDO SUL RIAVVIO DEL DIALOGO MILITARE

TRUMP NON RICORDA L’INNO, AUMENTANO I DUBBI SULLA SUA SALUTE

Incontro ad alto livello fra i rappresentanti delle due Coree, dopo oltre due anni di buio, al villaggio di Panmunjom. I due Paesi hanno concordato di far ripartire il dialogo militare per 'allentare le tensioni lungo i confinì e di continuare a tenere colloqui di 'alto livello per migliorare i legamì. Il Nord invierà inoltre una delegazione alle Olimpiadi invernali di PyeongChang. Mosca: 'E' ciò che volevamò. Negli Usa, polemiche su Trump, sorpreso in difficoltà nel cantare l’inno durante la finale di football universitario ad Atlanta. Dubbi sulla sua salute. Lui intanto rilancia sull'immigrazione: insiste sul muro col Messico e chiede una riforma bipartisan.

GIALLO A MILANO, TROVATO MORTO IL MANAGER SCOMPARSO A NATALE

CORPO DI MACCARI IN UN APPARTAMENTO, ERA DECEDUTO DA GIORNI

E' stato trovato morto in un appartamento di via Pozzi, a Milano, Enrico Maccari, il manager scomparso da Giusbiasco, una frazione di Bellinzona, in Svizzera, il 25 dicembre scorso. L'auto di Maccari, 55 anni, era stata trovata grazie al gps il 29 dicembre scorso all’angolo della stessa strada. Non è ancora noto il motivo per il quale l’uomo si trovasse a Milano. Sul corpo non ci sono segni evidenti di violenza; era morto da giorni. Disposta l’autopsia.

UNA SORGENTE DI MAGMA SOTTO L’APPENNINO, PROVOCA I TERREMOTI

NEL SANNIO-MATESE, UNA SORGENTE RISALE VERSO LA SUPERFICIE

Sotto l’Appennino meridionale, in profondità, c'è una sorgente di magma che può generare terremoti 'di magnitudo significativà e più profondi rispetto a quelli finora registrati nell’area. La scoperta, pubblicata su Science Advances, è dell’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) e del Dipartimento di Fisica e Geologia dell’Università di Perugia. Il magma, spiegano gli esperti, risale verso la superficie, fermandosi ad una profondità di 15-25 chilometri, provocando 'la fuoriuscita di CO2 di origine profonda che può innescare i terremotì.