Renzi: Gioco di squadra contro M5S per il Pd a Palazzo Chigi

Una squadra in campo per battere il Movimento 5Stelle con un attacco concentrico alle amministrazioni che governano per mandare un Pd a Palazzo Chigi. 'L'incompetenza è il nostro avversario, ci sono 50 giorni per andare a vincerè dice Renzi. Resta alta tensione con la sinistra dopo il no al candidato Pd per la Regione Lombardia. Di Maio, accusa gli avversari di voler usare i casi di Roma e Torino contro il M5s: 'propaganda per coprire loro malefatte, pure Gentilonì. E Appendino ironizza: 'dopo gli ultimi grandi successi ora Renzi fa il pm....'. Intanto il centrodestra stringe sul programma da metter a punto in un prossimo vertice. La 'granà Pirozzi in Lazio.

VENDITA MILAN: PROCURA MILANO, NESSUN PROCEDIMENTO PENALE

'LA STAMPA' CONFERMA INDISCREZIONE. GHEDINI: NON E’ GIORNALISMO

La procura di Milano smentisce la notizia, riportata da La Stampa, di un’inchiesta sulla vendita del Milan ai cinesi. 'Allo stato non esistono procedimenti penali sulla compravendita dell’ A.C. Milan', ha detto il procuratore capo della Repubblica di Milano, Francesco Greco. Ma il quotidiano conferma la notizia con una nota della Direzione. L’avvocato Ghedini attacca: 'non giornalismo ma false notizie per aggredire e danneggiare una parte politica durante una delicata campagna elettoralè. E aggiunge: 'Il comunicato del quotidiano La Stampa confermativo della falsa notizia sul Milan dopo la secca e netta smentita della procura di Milano, appare davvero surrealè. Marina Berlusconi: 'indignati ed esterrefattì.

PAESI AFRICANI INSORGONO CONTRO TRUMP, ORA CHIEDA SCUSA

TEHERAN REPLICA AL TYCOON,L'ACCORDO SUL NUCLEARE NON SI TOCCA

Non si placa l’ondata di indignazione nel mondo dopo i commenti shock di Donald Trump su alcuni Paesi da cui partono gli immigrati. Ambasciatori africani a Onu, le parole di Trump 'xenofobe e razzistè. L’Iran non accetterà mai nessun cambiamento all’accordo sul nucleare siglato con la comunità internazionale nel 2015. Lo precisa il ministero degli Esteri di Teheran. L’accordo 'non è negoziabilè. Da Bruxelles si fa sapere che l’Ue resta impegnata per l’attuazione dell’accordo.

15ENNE PESTATO A NAPOLI, OPERATO E’ VIGILE.EMERGENZA BABY GANG

SEMILIBERTA' PER L’OMICIDA DELL’ISPETTORE RACITI. POLEMICHE

E' emergenza baby gang a Napoli dopo il pestaggio ieri del 15enne aggredito da un branco di minorenni e operato oggi. Proseguono le indagini per identificare i circa 15 ragazzini che lo hanno picchiato con calci e pugni, davanti alla metropolitana di Chiaiano. Duro il questore che parla di 'assurda e immotivata violenza aggressiva di un brancò. E 'anche questa volta nessuno racconta quanto successò. Polemiche per la semilibertà a Daniele Micale uno dei due ultrà del Catania condannati per la morte dell’ispettore della polizia di Stato Filippo Raciti. Doveva scontare ancora 4 anni degli undici della condanna.

TENSIONI PER IL PAPA IN CILE E PERU', RITORNO TRA INCOGNITE

ATTACCHI A CHIESE, SFIDE DEGLI INDIOS, MANIFESTAZIONI PROABORTO

Papa Francesco torna per la sesta volta nella sua America Latina, visitando la prossima settimana Cile e Perù ma lo fa in un viaggio che alla vigilia si presenta anche pieno di incognite, di sfide politiche, di aspettative su problemi gravi che hanno interessato le Chiese locali. Vigilia con proteste degli indios contro la visita, attacchi incendiari a chiese di Santiago e monumenti in Perù, cortei pro aborto e blitz di manifestanti alla Nunziatura, dove alloggerà Francesco, anche contro le presunte spese eccessive stanziate dal governo per accogliere la visita apostolica. ---.