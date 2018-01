Gentiloni: "Non scardiniamo fisco e pensioni"

"Coraggio e fiducia" sono le parole d’ordine per l’Italia che esce dalla crisi "con una crescita stabile", per il presidente del Consiglio Gentiloni, che invita a "non scardinare" i pilastri dei sistemi di pensioni e fisco. 'Non è il tempo delle cicale". La ripresa è "in corso" e "vanno rafforzate" le sue "componenti strutturali", è l’appello del ministro Padoan che lancia l’allarme giovani: "Troppi lasciano l’Italia". Intanto, Berlusconi dice che se da Strasburgo arriverà una sentenza a lui favorevole andrà a Palazzo Chigi e al Viminale andrà Salvini, che candida Giulia Bongiorno con la Lega. Da Mosca l’oppositore russo Alexei Navalni critica i legami fra il regime di Putin e Lega e M5S.

4 MILIONI CON L’INFLUENZA, MAI COSI' TANTI DAL 2004

Quasi 4 milioni di italiani colpiti dall’influenza, mai così tanti dal 2004. Intanto, un bimbo di La Spezia è morto in ospedale per meningite da meningococco. Era stato ricoverato in mattinata in condizioni disperate. Nel primo pomeriggio i direttori delle due strutture andranno nella scuola materna frequentata dal bambino per dare tutte le informazioni ai genitori dei bambini e procedere con la profilassi antibiotica. La Consulta sottolinea che "non è irragionevole" l’obbligo di vaccinarsi per l’iscrizione a scuola, ma che "nulla esclude che, mutate le condizioni, la scelta possa essere riconsiderata".

BUFERA SUL NORD EUROPA, ALMENO 9 MORTI

Bufera sul Nord Europa. Quattro le vittime in Olanda, quattro in Germania e una in Belgio, tutti travolti da rami sradicati dal fortissimo vento. In Germania, a causa dell’uragano Friederike, tutti i treni fermi, lo stesso in Belgio dove è ferma l’Alta Velocità. In Gran Bretagna 50mila case senza elettricità. In Italia ancora venti forti su tutto il centro-Nord.

PAPA, "I MIGRANTI ICONA SACRA FAMIGLIA, NON CHIUDERE PORTA"

I migranti, "specialmente quelli che devono lasciare la loro terra perché non hanno il minimo necessario per vivere, sono icone della Santa Famiglia, che dovette attraversare deserti per poter continuare a vivere", lo ha detto Papa Francesco in Cile sottolineando che "non c'è gioia cristiana se si chiudono le porte". In mattinata 234 migranti salvati al largo della Libia. Intanto per la prima volta un Papa celebra delle nozze in aereo unendo in matrimonio religioso una hostess e uno steward cileni della compagnia Latam.

INCASTRATO NEL TORNIO, OPERAIO 19ENNE MUORE DAVANTI AL PADRE

E' morto nella notte a Brescia un operaio di 19 anni che ieri era rimasto schiacciato in un tornio sotto gli occhi del padre. E' accaduto a Rovato, in provincia di Brescia, nell'azienda di famiglia del giovane. Il ragazzo, Luca Lecci, sarebbe rimasto incastrato con una manica del maglione nel tornio che non si è fermato trascinandolo. Intanto è morte cerebrale per Giancarlo Barbieri, il quarto operaio coinvolto nell'incidente alla Lamina di martedì scorso.

MOLESTIE A SCUOLA. IL PROFESSORE, "ERO INNAMORATO"

"E' tutto vero quello che è successo, ma io ero innamorato di lei. Una cosa del genere non mi era mai successa in 25 anni di insegnamento. E’ stato un rapporto consenziente". Così il professore Massimo De Angelis, arrestato a Roma per violenza sessuale ai danni di una sua alunna di 15 anni, si è difeso davanti al gip nell’interrogatorio di garanzia: "Chiedo scusa a tutti, a cominciare dai genitori della ragazza. Ho tradito me stesso, gli studenti, i miei colleghi e l’istituto".

GIU' LA CASSA INTEGRAZIONE, MA CROLLANO I CONTRATTI STABILI

Diminuiscono le ore di cassa integrazione ma crollano i contratti stabili. Secondo dati Inps nel 2017 le ore di cig sono state 351 milioni con un calo del 39,3% sul 2016, il dato minimo dal 2008. Crollano, però, le assunzioni stabili a novembre: i nuovi contratti a tempo indeterminato stipulati nel mese sono stati 88.815 con un calo del 30,3% rispetto allo stesso mese del 2016. Intanto i contratti a chiamata nei primi 11 mesi del 2017 hanno registrato, grazie soprattutto all'addio ai voucher, un vero e proprio boom: tra gennaio e novembre sono passati dai 179.000 del 2016 a 392.000 nel 2017 con un aumento del 119,2%.

PRATICHE SCORRETTE, INDAGINI ANTITRUST SU APPLE E SAMSUNG

L'Antitrust ha avviato due distinti procedimenti per pratiche commerciali scorrette nei confronti delle società dei gruppi Samsung e Apple operanti in Italia. L’ipotesi è quella della obsolescenza programmata per ridurre nel tempo le prestazioni dei propri prodotti e indurre i consumatori ad acquistarne nuove versioni. La chat di messaggistica di proprietà di Facebook si sdoppia in una versione business, dedicata a piccole aziende e attività professionali. WhatsApp Business ha tra le funzioni rispondere ai clienti e separare i messaggi personali da quelli di lavoro.