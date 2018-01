Pd-Bonino insieme per l'Europa. Gentiloni candidato a Roma

C'è l’intesa tra Pd e +Europa di Emma Bonino nel centrosinistra. Lo ha annunciato il presidente del Consiglio Gentiloni (che si candida alla Camera nella collegio di Roma 1) nel giorno in cui Renzi rilancia sull'Europa. 'Il futuro sono gli Stati Uniti d’Europà, dice il segretario Dem all’evento del Pd a Milano. 'Abbiamo scelto l’apparentamento col Pd perchè abbiamo messo al centro la valorizzazione dell’agenda europeistà, spiega Bonino. A Pescara la kermesse M5s che porterà alla presentazione dei candidati. Di Maio risponde a Berlusconi sui rapporti con gli imprenditori: 'Ci occupiamo dei problemi delle aziende che lui ha traditò. Al Viminale, Calderoli corregge l’indicazione dell’alleanza di centrodestra, a quattro anche con i centristi.

USA IN SHUTDOWN NEL PRIMO ANNO DI TRUMP, LUI ATTACCA I DEM

NUOVA MARCIA DELLE DONNE, IN PIAZZA SULL'ONDA DEL #METOO

A un anno dall’insediamento di Trump alla casa Bianca, manca l'accordo in Senato Usa per finanziare il bilancio del governo ed evitare lo shutdown: chiusi gli uffici amministrativi federali. E’ la prima volta che accade col partito al governo che controlla entrambi i rami del congresso. Il presidente attacca i democratici: 'Sono più preoccupati degli immigrati illegali piuttosto che delle nostre valorose forze armate e della sicurezza ai nostri confini meridionalì. E a un anno di distanza torna la 'marcia delle donnè contro l’amministrazione del Tycool: da Washington a New York, fino a Los Angeles si replica sull'onda di #metoo e guardando al voto di midterm.

IL PAPA PREGA SULLA SPIAGGIA CON GLI INONDATI DI EL NINO

A TRUJILLO, "IL CRIMINE ORGANIZZATO DEVASTA COME LE TEMPESTE"

Papa Francesco ha celebrato la messa sulla spianata di Huanchaco, paradiso dei surfisti sulla costa peruviana del Pacifico poco lontana da Trujillo, città colpita l’hanno scorso dalle devastanti alluvioni provocate dal fenomeno 'El Ninò. 'Voi, come gli apostoli, conoscete la forza della natura e avete sperimentato i suoi colpì, ha detto Bergoglio. 'Anche per questo ho voluto venire e pregare con voi - ha aggiunto - ma altre tempeste possono sferzarvi e si chiamano violenza organizzata, come il 'sicariatò e l’insicurezza che esso creà.

LE DUE COREE SOTTO UN’UNICA BANDIERA, VIA LIBERA DEL CIO

A PYEONGCHANG 22 ATLETI DI KIM. GIOCHI SPERANZA DI PACE

Sì del Comitato internazionale olimpico alla sfilata sotto un’unica bandiera delle due delegazioni di Corea del Nord e Corea del Sud alla cerimonia di apertura dei Giochi di Pyeongchang. Il Cio, riunito a Losanna, ha stabilito anche che saranno 22 gli atleti nordcoreani che parteciperanno ai Giochi, al via dal 9 febbraio, in 5 discipline: hockey femminile (con un’unica nazionale), pattinaggio artistico, short track, sci alpino e sci di fondo. Per l presidente del Comitato, Thomas Bach, 'PyeonChang 2018, si spera, aprirà le porte a un futuro più luminoso per la penisola coreanà.

TRAGEDIA AL SESTRIERE, URTA LE BARRIERE E MUORE SULLA PISTA

DUE SCIATORI FUORIPISTA TRAVOLTI DA UNA SLAVINA A ROCCARASO

Un uomo di 31 anni - originario di Enna ma residente a Torino - è morto al Sestriere in seguito ad un incidente avvenuto sulle piste da sci. L’uomo, che indossava il casco, ha perso il controllo degli sci ed è andato a sbattere contro la barriera paravento della pista che porta ai collegamenti tra Sauze e Sestriere ed è morto sul colpo. A Roccaraso, due sciatori fuoripista sono stati travolti da una slavina, uno è grave.

BOTTE A UN 19ENNE, PRESI DUE COL TATUAGGIO DELLA BABY GANG

LITIGA SUL BUS CON DEI RAGAZZI, SCENDE E NE ACCOLTELLA UNO

Ancora violenza a Napoli: questa volta la vittima ha 19 anni e i due aggressori hanno 15 e 16 anni. I due minorenni lo hanno colpito ieri con calci e pugni nei pressi della stazione metro 'Colli Amineì. Entrambi sono stati bloccati dalla polizia. Hanno tatuato sull'avambraccio sinistro la scritta 'hermanò che per loro stessa ammissione indica l’appartenenza ad una omonima gang. A Milano un uomo di 56 anni ha accoltellato al fianco un 17enne dopo un diverbio con un gruppo di adolescenti a bordo di un bus. Scesi dal mezzo, i giovani l’avrebbero aggredito e lui ha reagito estraendo il coltello e colpendone uno.

IL LAVORO SI CHIEDE AGLI AMICI, SOLO 1 SU 4 AL COLLOCAMENTO

LE DONNE GUADAGNANO IL 23% IN MENO DEGLI UOMINI: "UN FURTO"

In Italia ancora l’82% di chi cerca lavoro si rivolge ad amici e parenti, secondo i dati Eurostat del 3/o trimestre 2017: numeri lievemente in calo ma ancora lontani da quelli degli altri paesi Ue (media 68,9%). 'Un dato storicò per il ministro Poletti, 'ma in riduzione e migliore del 2012. La direzione è giustà. Resta al 25% la percentuale di chi cerca lavoro tramite gli uffici pubblici, dato peggiore in Europa. La consigliera Onu per le donne Anuradha Seth rivela che le lavoratrici nel mondo guadagnano in media il 23% meno degli uomini e commenta: 'E' il più grande furto della storià.