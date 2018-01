L'ironia di Padoan sulla flat tax: "E' come la fatina blu"

'Quando si abbassa una tassa, ci vuole una copertura. La flat tax che propone Berlusconi fa parte delle proposte che chiamo bacchette magiche o fatine blu, perchè sono miracolose, spesso divertenti da ascoltarè, dice Pier Carlo Padoan da Bruxelles dopo la riunione dell’Ecofin. Per le elezioni italiane, aggiunge, 'è previsto uno scenario d’incertezza dopo quattro anni di stabilità in cui l’Italia ha fatto tanto. Quindi, c'è preoccupazione che ci possa essere una interruzione rispetto alla stabilità e alla crescità. Anche il segretario generale dell’Ocse Gurria invita l’Italia a 'non fare marcia indietro sulle riformè e indica il jobs act come la strada giusta.

VERTICE DEL CENTRODESTRA A ARCORE, PER IL LAZIO SPUNTA PARISI

TETTO UE DEL 3%, NO DI SALVINI. GRILLO STACCA IL BLOG DA M5S

Vertice del centrodestra ad Arcore per affrontare il nodo dei collegi e, soprattutto, quello del candidato nel Lazio. Nelle ultime spunta l’ipotesi di schierare il leader di Energie per l'Italia Stefano Parisi. Intanto, Salvini si smarca da Berlusconi sul tetto del 3% nel rapporto deficit-pil. Una regola da riformare e non da rispettare se il centrodestra andrà al governo, dice il leader della Lega. Grillo separa il suo blog da quello del M5s e la piattaforma web del movimento diventa 'Blog delle Stellè. Di Maio: 'Nessun parricidio, noi avanti da solì. Viminale, ammessi 75 simboli su 103 depositati.

TRUMP DICHIARA LA GUERRA DEI DAZI, L’IRA DI PECHINO E SEUL

DAVOS DICE NO AI PROTEZIONISMI. L'INDIANO MODI: "MINACCIA PREOCCUPANTE"

La decisione di Trump di imporre dazi sulle importazioni di pannelli solari e lavatrici causa la reazione della Cina che esprime 'forte disappuntò. La Corea del Sud definisce la mossa 'eccessivà e annuncia un ricorso all Wto. Intanto il Tpp, Trans-Pacific Partnership, secondo il governo giapponese, andrà avanti senza gli Usa: 11 membri puntano a firmare un accordo tra loro a marzo. Il protezionismo e la tentazione di riportare indietro le lancette della globalizzazione sono 'una minaccia non meno preoccupante del cambiamento climatico e del terrorismò, dice a Davos il premier indiano Modi.

INCUBO VALANGHE SULLE ALPI, TURISTI EVACUATI IN ELICOTTERO

VULCANO ERUTTA IN GIAPPONE, SISMA E ALLERTA TSUNAMI IN ALASKA

Incubo valanghe sulle Alpi, evacuati un albergo e alcune case nell’altoatesina Val Venosta, a causa di una slavina che ha colpito e danneggiato una casa, senza causare feriti. Un vulcano si risveglia dopo 35 anni nel distretto di Agatsuma in Giappone e l’eruzione con lava e una pioggia di sassi scatena una valanga che colpisce una pista da sci: una persona è morta e una ventina sono rimaste ferite. Un allerta tsunami è rientrato in Alaska per un terremoto 7.9 a circa 278 chilometri a sudest di Kodiak. A Parigi, piena della Senna.





GRANDI MANOVRE IN FIGC, IN LEGA A ASSE PRO TAVECCHIO

CAIRO VUOLE TEBAS AD, CI SAREBBE UN ACCORDO CON LOTITO

Grandi manovre al vertice del mondo del calcio. Nella settimana cruciale per la scelta del nuovo capo della Figc dopo la disfatta dell’Italia per i Mondiali, si delinea un accordo per la poltrona di presidente della Lega di Serie A e rispunta Carlo Tavecchio. Sarebbe vicina l’intesa tra Claudio Lotito e Urbano Cairo, che punta per l’incarico di Ad su Javier Tebas, attuale presidente della Lega spagnola.