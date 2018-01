Davos, l'Europa contro l'"America First" di Trump: "No ai protezionismi"

'Dobbiamo chiederci se abbiamo imparato la lezione della storia, e a me pare di no. L’unica risposta è la cooperazione e il multilateralismò. Angela Merkel al Forum economico mondiale a Davos prende di mira il protezionismo e l’isolazionismo, con parole che sembrano riferirsi all’amministrazione Usa. 'Il protezionismo - puntualizza la cancelliera - non è la risposta, dobbiamo cercare risposte multilaterali, l’isolamento non aiutà. Ma arriva la secca risposta del segretario al Commercio Usa Wilbur Ross: dopo la mossa di ieri, con i dazi su frigoriferi e pannelli solari, 'arriveranno altre misurè. Ross ha usato parole insolitamente combattive a difesa della politica di Trump sui dazi.

GENTILONI: BERLUSCONI NON E’ POPULISTA MA NIENTE LARGHE INTESE

CANDIDATI, TENSIONE NELLE COALIZIONI. RICHIAMI AGCOM PER 5 TG

Gentiloni a Davos presenta l’Italia come un Paese sano, in crescita, che non arretrerà sulle riforme. I populisti, dice, non vinceranno il 4 marzo. In ogni caso, il Pd non farà intese con la coalizione di Berlusconi, che pure populista non è al contrario dei suoi. 'Il mio impegno finisce con le elezioni. Poi vedremò, aggiunge. A 5 giorni dal termine per la presentazione di liste e candidati, sale la tensione nelle coalizioni sui nomi. L’Agcom richiama 5 emittenti alla par condicio: nel mirino Tg La7, Tg4 e Studio Aperto, Sky Tg 24 e Rai News.

L’ISIS ATTACCA SAVE THE CHILDREN IN AFGHANISTAN, 6 MORTI

MOGHERINI: E' UN AFFRONTO A TUTTE LE ONG E ALL’UMANITA'

E' di almeno 6 morti e 24 feriti il bilancio dell’attacco durato oltre 10 ore di un commando dell’Isis alla sezione di Jalalabad City di Save The Children. Fonti ufficiali hanno annunciato inoltre 5 terroristi uccisi. Save the Children sospende le sue attività in Afghanistan dopo l’attacco. 'Un affronto a tutte le organizzazioni umanitarie, e all’umanita», lo definisce l’Alto rappresentante Ue Federica Mogherini con i commissari per le crisi umanitarie, Christos Stylianides e Neven Mimica.

IL PAPA CONTRO LE FAKE NEWS: OK LE LEGGI E LE INIZIATIVE

"LA DISINFORMAZIONE FOMENTA L' ODIO E MANIPOLA LE SCELTE POLITICHE"

Il Papa in campo contro le fake news. E’ un documento denso e articolato quello che il Pontefice, in vista della Giornata Mondiale delle Comunicazioni sociali, ha dedicato al tema. Francesco mette in guardia da un fenomeno, tra i più discussi oggi, capace di 'manipolare le scelte politichè e far 'dilagare l'odio e l’arroganzà, approvandone il contrasto con iniziative di legge e delle compagnie web. E, oltre a invitare tutti al 'discernimentò e a non farsi tramiti di 'disinformazionè, richiama alle proprie responsabilità i professionisti della comunicazione, auspicando un vero 'giornalismo di pacè.

CINESE UCCIDE LA MOGLIE E UN BIMBO A COLPI DI MANNAIA A CREMONA

SUICIDA PER RICATTO SUL WEB DA FINTO POLIZIOTTO A NUORO

Ha ucciso la moglie di 46 anni e un bambino di tre a colpi di mannaia. Il duplice omicidio a Cremona, nella casa della coppia di cinesi. L’assassino, 51 anni, ha colpito prima la compagna poi il minore, che era figlio di amici. Il piccolo, trovato agonizzante, è morto in ospedale. Suicida a Nuoro un uomo che, dopo aver pubblicato annunci sul web a sfondo sessuale, era stato ricattato da un sedicente ispettore della Polizia postale. La scoperta nell’ambito di un’inchiesta su truffe ed estorsioni via web, che ha portato a 16 arresti. Giallo sulla fine di Ciro Ascione, il 16enne ritrovato morto sui binari della linea ferroviaria nei pressi di Casoria, hinterland di Napoli. 'E' stato lanciato dal finestrino del trenò, accusa il padre. Per la Procura, non è suicidio ma incidente. Un 32enne del Camerun arrestato a Milano per tentato omicidio dopo aver colpito con una spranga di ferro un serbo in attesa alla fermata del tram.

ABUSA DI ALCOL DURANTE L’AUTOGESTIONE A SCUOLA, E’ GRAVE

A ROMA MALORE PER UNA QUINDICENNE SULLE SCALE DEL LICEO

Una studentessa 15enne di un liceo romano, il Russell, dove era in corso la settimana di didattica alternativa, si è sentita male per abuso di alcol ed è stata soccorsa e trasportata dal 118 in ospedale in codice rosso. La ragazza si era accasciata sulle scale dell’istituto. La preside ha sospeso l’autogestione e da domani le lezioni riprenderanno regolarmente.