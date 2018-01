Deraglia vicino a Pioltello il treno dei pendolari: 3 donne morte

Forse è il cedimento di 20 centimetri di rotaia la causa del disastro alle porte di Milano ad un treno di pendolari Trenord in cui sono morte tre donne. 46 feriti, 4 dei quali in codice rosso, ma nessuno in pericolo. L’ipotesi è che delle carrozze siano uscite dai binari ma il convoglio, 350 a bordo, abbia continuato fino a quando un vagone ha impattato contro un palo e si è accartocciato. Indagini per disastro ferroviario colposo, sequestrata la scatola nera. Il macchinista: "Ho azionato il freno quando ho sentito una forte vibrazione, ma era tardi". Gentiloni: "Accertare le responsabilità". Delrio: "Investimenti sono stati fatti, quella è una linea fra le più monitorate". Il dramma dei passeggeri coinvolti. La madre di una delle vittime al telefono con la figlia: "Le ho detto scappa, poi più nulla". Polemiche anche sui social: "Non si può morire cosi".

TRUMP PORTA A DAVOS LA BATTAGLIA AMERICANA SUI DAZI

A Davos l’intervento di Trump, che si attende all’insegna dell’"America First" e delle sue politiche protezionistiche. Oggi colloqui con la May e con Netanyahu. Polemiche sui negoziati fra palestinesi ed israeliani. Gentiloni: "No al protezionismo e alle frontiere chiuse, sì alla cooperazione". La Cina: "Collaborare sul commercio". La Bce tira dritto sul QE, "lo stimolo è ancora necessario". E lascia i tassi d’interesse invariati, il principale fermo allo 0%. Il numero uno Draghi: "La crescita è migliore del previsto, però non possiamo ancora cantare vittoria".

MATTARELLA, LEGGI 1938 UNA MACCHIA, FASCISMO NON EBBE MERITI

Le leggi razziali del '38 capitolo buio, macchia indelebile, pagina infamante della storia italiana, e il fascismo non ebbe alcun merito. Il monito è del presidente Mattarella nella celebrazione del Giorno della Memoria. E sottolinea che il cammino dell’umanità è costellato di genocidi, ma nella storia d’Europa la Shoah è unica, nella sua combinazione di delirio e volontà di sterminio. Non minimizzare i focolai di odio, intolleranza, razzismo, la Costituzione è un baluardo. Gli adesivi di Anna Frank: solo un’ammenda alla Lazio, la Figc ricorre. Il Tribunale dice no a chiusura stadio.

BERLUSCONI LANCIA TAJANI E CON PARISI CHIUDE LA PRATICA LAZIO

Berlusconi lancia il presidente dell’Europarlamento Tajani come possibile premier, ma da Fdi trova subito il no di Giorgia Meloni. Nelle Regionali del Lazio il centrodestra candida Parisi, che accetta la proposta. Nuovo scontro Salvini-Cav, stavolta è sui dazi. Il leader Cinquestelle Di Maio apre sul programma se gli altri vorranno aggiungere altri temi per trovare la quadra. Ma Razzi lo attacca sulla grammatica. Nuovo richiamo vescovi: serve moralità, che vuol dire anche non fare promesse che non si possono mantenere, né fomentare la paura.

AD OSTIA COLPO AL CLAN DEGLI SPADA, ACCUSE ANCHE DI MAFIA

Blitz ad Ostia contro il clan Spada con 32 ordinanze di custodia cautelare eseguite da Polizia e Carabinieri. Contestata anche l’ associazione a delinquere di stampo mafioso. Tra i destinatari dei provvedimenti anche Carmine Spada, considerato capo del clan, e il fratello Roberto, già arrestato per l’aggressione ad una troupe Rai. I due accusati di essere i mandanti del duplice omicidio dei boss rivali Galleoni e Antonini nel 2011. L’ indagine si è avvalsa anche di 4 collaboratori di giustizia. Nelle intercettazioni, le minacce dal clan alle vittime. Il gip:"Il carcere per fermare l’escalation criminale".

FCA CHIUDE 2017 CON UN UTILE NETTO +93% A 3,5 MLD

Fca ha chiuso il 2017 con un utile netto in aumento del 93% a 3,5 miliardi di euro. L’indebitamento netto industriale è quasi dimezzato: a fine 2017 è pari a 2,4 mld di euro rispetto ai 4,5 di fine 2016. Confermati i target 2018 e i principali obiettivi del Piano Industriale. Marchionne: "Nuovi partner? Combattiamo ad armi pari. Lo scorporo di Marelli nel cda a febbraio". Tim: ricorso al Presidente della Repubblica sulla golden power.

PER L’INFLUENZA UNA STAGIONE DA RECORD, VERSO 8 MLN DI CASI

Si va verso una nuova stagione da record per l’influenza. Il virologo Pregliasco: "Circa 5 milioni gli italiani già colpiti dai virus, si può stimare che alla fine i casi totali saranno 7,5-8 milioni. Un numero paragonabile solo alla stagione 2004-5 e alla stagione pandemica del 2009". Sette casi gravi sono segnalati in donne in gravidanza, mentre i decessi per complicanze da influenza sono oltre 60.

DIRITTI TV, LA CHAMPIONS VA ANCHE IN RAI, F1 TRE ANNI A SKY

Rai e Sky avanti insieme a braccetto in Champions, Euro2020 e F1. La tv pubblica annuncia l’accordo con la tv satellitare per le partite di Champions, i cui diritti di Mediaset scadranno a fine stagione. Raggiunto anche un accordo con l’Uefa per l'esclusiva free e pay degli incontri della Nazionale per le qualificazioni per gli Europei 2020 e i Mondiali 2022, della Nations League e delle amichevoli. Acquisiti da Sky anche i diritti per la trasmissione in diretta del GP d’Italia di F1.