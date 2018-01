Liste elettorali, trattative e polemiche

Tensione nel Pd sulle candidature per le politiche: non c'è ancora l’accordo tra Renzi e la minoranza, che è sul piede di guerra per il "ridimensionamento" nelle liste. Smentito un lungo incontro tra il segretario e Andrea Orlando. La direzione, prevista nel pomeriggio, è slittata. Ed è saltata a Bolzano la presentazione della candidatura della sottosegretaria Boschi, rinviata a lunedì. Da +Europa Emma Bonino spiega che il negoziato con il Pd andrà avanti fino all’ultimo minuto. Tutto fatto invece in Leu, stando all’annuncio di Pietro Grasso: il 70% dei capilista dai territori. Di Maio avverte i suoi candidati, dopo il giallo dei nomi scomparsi nei documenti messi online, le liste sono provvisorie fino alla presentazione.

TRUMP PRESENTA LA SUA AMERICA A DAVOS, "PRIMA, MA NON SOLA"

"Metterò sempre l’America al primo posto, ma America first non significa America sola". Così il presidente Donald Trump nel suo intervento al Forum economico mondiale a Davos. "L'America sta di nuovo vedendo una forte crescita, in Borsa si sono creati 7.000 miliardi di dollari dalla mia elezione", ha spiegato Trump, che ha ribadito come gli Usa insisteranno "su un commercio giusto e reciproco" e non tollereranno "mai più pratiche scorrette nel commercio internazionale". Trump liquida come "fake news" la rivelazione del New York Times di un suo presunto ordine di licenziare il procuratore speciale Mueller dalla guida dell’inchiesta Russiagate, salvo poi fare marcia indietro.

DOPO DISASTRO DEL TRENO RIPRENDE CIRCOLAZIONE SU DUE BINARI

E' ripreso gradualmente stamattina il traffico ferroviario su due dei quattro binari della Milano-Brescia, dopo il deragliamento del treno dei pendolari di Trenord in cui sono morte tre donne. Ancora tre persone in terapia intensiva. Si indaga per disastro ferroviario colposo. Nuovo sopralluogo dei pm di Milano titolari dell’indagine. Il capo dello Stato Mattarella chiede di "fare piena luce". Oggi un guasto a un treno di Trenord, fermo in prossimità della stazione di Pieve Emanuele.

PROCURA PALERMO CHIEDE CONDANNA A 12 ANNI PER DELL’UTRI

Dodici anni di carcere dell’ex senatore Marcello Dell’Utri, imputato di minaccia e violenza al Corpo politico dello Stato. E’ la richiesta della Procura di Palermo al processo sulla cosiddetta trattativa Stato-mafia. Dell’Utri sta già scontando una condanna a 7 anni per concorso esterno in associazione mafiosa. La Procura ha anche chiesto la condanna a 15 anni dell’ex capo del Ros Mario Mori, per la stessa imputazione, e a 6 anni dell’ex ministro dell’interno Nicola Mancino per falsa testimonianza.

L’ANNO GIUDIZIARIO APRE CON L’ALLARME SULL'ABUSO DEI SOCIAL

Allarme per l’abuso dei mezzi di comunicazione e dei social, aumento dei femminicidi e dei casi di stalking, esplosione della violenza delle baby gang, che richiede una risposta non solo repressiva. Tre dati evidenziati dal primo presidente della Corte di Cassazione, Mammone, nella sua relazione per l’apertura dell’anno giudiziario. Il richiamo del pg Fuzio: il pm svolga le indagini nel modo più ampio ed autonomo rispetto alle forze di polizia, non si instaurino rapporti personali o privilegiati.

INVESTITA DALLA METRO A ROMA, FORSE SPINTA DA QUALCUNO

Potrebbe essere stata spinta una donna finita sui binari della metro a Roma e investita da un treno. E’ una delle ipotesi al vaglio degli investigatori. La dinamica dell’accaduto non è ancora chiara. Gli agenti stanno raccogliendo le testimonianza delle persone presenti in quel momento sulla banchina e acquisendo le registrazioni delle telecamere. La donna, una peruviana di circa 45 anni, è stata trasportata in ospedale con diversi traumi e una mano amputata nell'incidente.

INPS, DOMANI I PRIMI PAGAMENTI PER IL REDDITO DI INCLUSIONE

I primi pagamenti per il reddito di inclusione, misura introdotta per il contrasto alla povertà, partiranno domani. Lo fa sapere l’Inps annunciando a breve un report sui numeri delle persone che lo hanno chiesto e sulle domande accolte. Intanto, il ministro dell’Economia Padoan spiega che «c'è una cosa che è scesa in valore assoluto negli ultimi anni, è la spesa per interessi che da 83 mld nel 2012 passerà nel 2018 a 63 mld, un risparmio di 20 mld in valore assoluto».

SCONTO DEL 70% PER LA NUTELLA, RISSE IN TUTTA LA FRANCIA

La Nutella-mania si è impadronita dei consumatori francesi: all’annuncio di uno sconto del 70% del barattolo di cioccolata della Ferrero - decisione promozionale di una nota catena di supermercati francesi - un po' ovunque si sono scatenate scene isteriche e parapiglia fra clienti che cercavano di accaparrarsi il maggior numero possibile di vasetti. Molti i video girati e messi online fra ieri e oggi, con scene di grida, corse fra gli scaffali e anche tafferugli, spintoni e colpi bassi.