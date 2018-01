Anno giudiziario, de Raho: "La politica dica no ai voti della mafia"

La politica non accetti i voti dei mafiosi. Il procuratore nazionale antimafia Federico Cafiero De Raho è entrato a gamba tesa nella campagna elettorale. Lo ha fatto da Reggio Calabria all’inaugurazione dell’anno giudiziario, presente il ministro dell’Interno Marco Minniti. De Raho a chi si candida alla guida del Paese ha chiesto di fare di più "nei confronti della criminalità organizzata". Dalla cerimonia di Milano viene l'allarme per il terrorismo islamico perché "lo stato della minaccia terroristica jihadista rimane assai elevato in Italia".

PD, DOPO LE LISTE AMAREZZA E POLEMICHE. MA ORLANDO SMORZA I TONI

All’indomani della nottata delle liste nel Pd e le tensioni con la minoranza, Orlando getta acqua sul fuoco e spiega che "non è il momento di fare polemica". L’appello di Franceschini: "Adesso dobbiamo iniziare la campagna elettorale". Nel centrodestra è lite tra Berlusconi e Salvini sulle pensioni. Il Cav corregge il programma sull'abolizione della legge Fornero e il leader leghista insorge. Incertezza sulla candidatura di Bossi.

STRAGE A KABUL, ESPLODE UN’AMBULANZA CARICA DI ESPLOSIVO

E' un bilancio in continuo aggiornamento quello dell’attacco a Kabul ad opera dei talebani dell’emirato islamico dell’Afghanistan. Vicino al luogo dell’attentato la vecchia sede del ministero dell’Interno, un ospedale e numerosi negozi nella zona di Sedarat Square, vicino alla nota Chicken Street, dove a circa 200 metri si trova anche la sede della delegazione dell’Unione Europea (Ue). Per l’alto rappresentante Ue per la politica estera Federica Mogherini si è trattato di un attacco "contro gli afghani e la riconciliazione".

IL MONDO SI UNISCE IN RICORDO DELL’ORRORE DEI CAMPI DI STERMINIO

E' stato commemorato in tutto il mondo il Giorno della Memoria per non dimenticare l’orrore dei campi di sterminio e la Shoah. Tajani ha ricordato che "l'Olocausto è la discesa nelle tenebre in cui abbiamo perso l’essenza della nostra umanità". Il vicepresidente del Csm Legnini ha ricordato che "la ricorrenza costituisce motivo per fare memoria nel segno del contrasto ad ogni forma di discriminazione razziale dei valori di uguaglianza, libertà e democraziA". Tensione concerto promosso sabato prossimo ad Azzano Decimo in Friuli dagli skinhead.

COTTARELLI, FLAT TAX? BENE MA NON SI AUTOFINANZIA

La flat tax si può fare, ma servono le coperture perché l'operazione non si autofinanzia e solo in Bulgaria ha prodotto un aumento delle entrate. Ed eliminare la riforma delle pensioni firmata dalla Fornero costa a regime fino a 20 punti percentuali del Pil. Smonta così le proposte elettorali del centrodestra l'ex commissario della spending rewiev, Carlo Cottarelli in un’intervista presidente dell’Osservatorio sui conti pubblici, ricordando che l’età della pensione resterebbe agganciata all’aspettativa di vita, come previsto da "una delle riforme di un governo Berlusconi".

DERAGLIAMENTO, DENUNCIATI OPERAI SORPRESI IN AREA SEQUESTRATA

Quattro operai con pettorine di RFI sono stati denunciati perché sorpresi dalla polizia a Pioltello a un centinaio di metri dal "punto zero" del deragliamento della linea Cremona-Milano che ha provocato 3 morti e 46 feriti. Gli operai si trovavano all’interno dell’area sotto sequestro ma Rfi li difende è stata una svista, i confini della zona non erano visibilmente segnalati. Si terrà lunedì l’interrogatorio di convalida per l'uomo di 47 anni accusato del tentato omicidio di una donna peruviana spinta sui binari della metropolitana a Roma. "Ho sentito delle voci... Me lo ha detto Dio", si è giustificato.

INFERNO DI FUOCO IN TENDOPOLI, MUORE UNA GIOVANE MIGRANTE

Era giunta nella tendopoli di San Ferdinando solo da pochi giorni Becky Moses, la ventiseienne nigeriana morta la notte scorsa nell’incendio alla tendopoli di San Ferdinando. Altre due persone sono rimaste ferite. "Stavo dormendo nella tenda accanto a quella dove è morta la ragazza, che non conoscevo. Ho sentito urlare e sono scappato", ha raccontato Demba, 20 anni del Gambia rimasto ustionato ad una mano tentano di salvare i suoi documenti. Oltre duecento le baracche e le tende distrutte. Ci vivevano oltre mille migranti in condizioni igieniche precarie.

MORTO DAVID ZARD, PROTAGONISTA DI SCENA MUSICALE E TEATRALE

E' morto a Roma David Zard, produttore discografico italiano e organizzatore di alcuni dei più grandi concerti degli ultimi decenni. Si è spento all’ospedale Gemelli dopo una lunga malattia. Aveva 75 anni. E’ stato protagonista della scena musicale e teatrale italiana per oltre quaranta anni. Tra i suoi successi "Notre dame de Paris", un kolossal, ispirato al romanzo di Victor Hugo e "Romeo e Giulietta, ama e cambia il mondo", che lo stesso produttore definì: "Uno spettacolo teatrale folle".