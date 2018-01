Italiani poco stakanovisti: penultimi per ore lavorate nell'Unione europea

Gli italiani sono poco stakanovisti e si piazzano al penultimo posto in Europa per media di ore lavorate la settimana. Lo rileva Eurostat secondo cui un lavoratore dipendente a tempo pieno in Italia lavora in media 38,8 ore la settimana, circa un’ora e mezza in meno della media europea. Tra i lavoratori indefessi invece gli inglesi, con una media di 42,3 ore la settimana. Gli ultimi in classifica sono i danesi con 37,8 ore. Pesa sulla performance degli italiani l’orario di lavoro nel pubblico.

RENZI RIVENDICA LE CANDIDATURE, IN CAMPO LA SQUADRA PIU' FORTE

Concluse le liste dei candidati alle elezioni del 4 marzo Matteo Renzi spiega in un post che "abbiamo messo in campo la squadra più forte. Abbiamo idee vincenti e convincenti. Abbiamo restituito al Paese la possibilità di provarci, uscendo da una crisi devastante". E "adesso, per 35 giorni, tutti al lavoro per vincere le elezioni. Senza polemica, a viso aperto, con la testa e con il cuore". Il leader della Lega intanto lancia nuove idee: se sarò premier "farò come Trump: pur di difendere i lavoratori e gli imprenditori italiani, sono pronto a mettere dei dazi a protezione del Made in Italy". Ipotesi che il ministro Calenda definisce "fessa".

NETANYAHU, NESSUNA TOLLERANZA VERSO IL NEGAZIONISMO

Scontro tra Israele e Polonia sulla legge sui lager nazisti e sulla persecuzione contro gli ebrei. Il premier israeliano Benyamin Netanyhu, si aspetta che "il governo polacco cambi il testo della legge prima che sia adottata in forma definitiva e che in merito ci sia un dialogo con Israele". Varsavia non recede: "Non cambieremo nulla nella legge sull'Istituto per la memoria nazionale, basta con le accuse contro la Polonia e ai polacchi per i crimini tedeschi".

TRUMP CONTRO LA UE, "INGIUSTA" SUL COMMERCIO, APRE SU CLIMA

Donald Trump "apre" su un possibile rientro dell’America nell’accordo di Parigi, ma attacca l’Ue sul commercio. E annuncia "ho avuto molti problemi con l’Unione europea, e questo potrebbe trasformarsi in qualcosa di molto grande da un punto di vista commerciale. L’Unione europea ha trattato gli Stati Uniti in modo molto ingiusto in fatto di commercio". Il tycoon preoccupato per l’effetto del Russiagate vuole rendere pubblico il documento riservato in grado di invalidare le indagini sul Russiagate, ma Jeff Sessions frena: "Imprudente".

ADDIO AL FONDATORE DI IKEA INGVAR KAMPRAD, AVEVA 91 ANNI

Il fondatore di Ikea, Ingvar Kamprad, è morto all’età di 91 anni. Kamprad si è spento "serenamente" ieri, dopo una breve malattia. Era nato a Smaland nel 1926, fondò la società Ikea all’età di 17 anni per trasformarlo in un impero globale tra i più ricchi del mondo. Sul sito della società compare oggi una sia grande foto e l’impegno: "il suo sogno era creare una vita migliore per la maggioranza delle persone, la nostra promessa è di continuare a farlo vivere".



A MILANO TRAVOLGE UN ANZIANO E FUGGE, ARRESTATO POCO DOPO

Milanese di 45 anni, geometra e incensurato, guidava a forte velocità con la patente sospesa e senza assicurazione, si è rifiutato di sottoporsi al alcol test. E’ l’uomo che ha travolto e ucciso con la sua auto, senza fermarsi per prestare soccorso, un anziano, Sandro Orlandi, di 88 anni. E’ stato arrestato dalla polizia locale del capoluogo lombardo. Proseguono le indagini per chiarire le cause che hanno provocato il deragliamento del treno regionale che tre giorni fa nel Milanese ha provocato tre morti e 46 feriti. Più elementi fanno ipotizzare gravi carenze nella manutenzione delle infrastrutture. In settimana sono attesi i primi avvisi di garanzia.

ALTA TENSIONE A MOSCA, FERMATO ANCORA NAVALNI. MOLTI ARRESTI

L'oppositore russo Alexiei Navalni è stato nuovamente fermato dalla polizia, nel centro di Mosca, mentre partecipava alla manifestazione antigovernativa "sciopero degli elettori" da lui organizzata. Ira i molti che hanno manifestato con lui anche in altre piazze in 250 sono stati arrestati. Carles Puigdemont e chiede un salvacondotto per tornare in Catalogna e presenziare alla propria investitura a presidente della Catalogna prevista martedì al Parlamento catalano. Proibita l’investitura a distanza, ma se torna in patria rischia il carcere.

IL NAPOLI BATTE (CON POLEMICHE) IL BOLOGNA E TORNA IN VETTA

Il Napoli batte il Bologna 3-1 e torna in vetta scavalcando la Juventus vincitrice ieri con il Chievo. Polemiche del Bologna per l’arbitraggio. Donadoni: "al Napoli sì a noi certi rigori non li danno". Ancora una giornata senza vittoria per l’Inter di Spalletti che da Ferrara porta a casa un pareggio (1-1) con la Spal. Roger Federer sempre più nella leggenda del tennis. Il 36enne svizzero ha battuto in finale il croato Marin Cilic vincendo per la sesta volta gli Australian Open, e conquistando il suo 20/o Slam in carriera.