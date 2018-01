Cavie umane per i test sulle emissioni auto: bufera in Germania

I gas di scarico delle auto diesel dei colossi tedeschi non sono stati provati solo sulle scimmie, ma anche su cavie umane. Lo scrive la stampa tedesca, con nuovi particolari sui test nei quali sono coinvolte Volkswagen, Daimler e Bmw. Stando al rapporto non sarebbero stati rilevati effetti sui pazienti dall’emissione del gas. Secondo l’Università di Aquisgrana, i test, basati sull'inalazione di diossido di azoto per tre ore al giorno per quattro settimane consecutive, furono realizzati per verificare la sicurezza delle condizioni di lavoro dei dipendenti dell’industria dell’auto. Dura presa di posizione di Angela Merkel: 'nessuna giustificazione sul piano eticò.

DI MAIO PUNTA SUGLI ESTERNI, MA SI RITIRA L’AMMIRAGLIO VERI

ORLANDO CRITICA IL METODO RENZI, NON OFFENDETE INTELLIGENZA

Luigi Di Maio sarà candidato del M5S, oltre che nel proporzionale, anche nel collegio uninominale di Acerra, che comprende anche Pomigliano d’Arco, la sua città natale. Il leader Cinquestelle presenta i candidati esterni: 'Con noi c'è il meglio d’Italià. Si ritira però l’ammiraglio Rinaldo Veri, consigliere comunale ad Ortona, già eletto con una lista civica. Nel Pd proseguono le polemiche dopo le scelte di Renzi sulle liste. Andrea Orlando invita 'gli esponenti della maggioranza a non negare l’evidenza e non offendere l’intelligenzà.

"STACCATE LA SPINA AL BEBE' CONTRO IL VOLERE DEI GENITORI"

ALTA CORTE GB SI PRONUNCIA SUL PICCOLO ISAIAH COME SU CHARLIE

L'Alta Corte del Regno Unito ha dato il via libera al King's College Hospital di Londra a staccare, contro il volere dei genitori, la spina al piccolo Isaiah, 11 mesi. Isaiah ha subito un grave danno cerebrale alla nascita e sopravvive grazie ai macchinari per la ventilazione artificiale. Secondo i medici non risponde alle stimolazioni e il giudice concorda che non sia «nel suo miglior interesse» continuare così. I genitori contestano invece il verdetto, in una riedizione della vicenda recente del piccolo Charlie.

CAOS ALLA VIGILIA DEL VOTO SU PUIGDEMONT IN CATALOGNA

L’EX PRESIDENT CHIEDE L’IMMUNITA' PER NON ESSERE ARRESTATO

Il President uscente catalano in esilio Carles Puigdemont ha chiesto oggi al presidente del parlamento di Barcellona Roger Torrent di tutelare la sua immunità parlamentare e il suo diritto di assistere domani alla seduta durante la quale dovrebbe essere rieletto. Puigdemont, inseguito da un mandato di cattura spagnolo, rischia l’arresto se rimette piede sul territorio spagnolo. «Ha coraggio sufficiente per presentarsi, farsi arrestare e surriscaldare ulteriormente la pentola a pressione sulla quale viviamo», ha detto il suo avvocato.

PER IL TRENO DERAGLIATO INDAGATI VERTICI I RFI E TRENORD

L’IPOTESI DI REATO E’ DISASTRO FERROVIARIO COLPOSO

Ci sono quattro indagati per il deragliamento del treno nella stazione di Pioltello: Maurizio Gentile, Ad di Rete Ferroviaria Italiana, Umberto Lebruto, direttore produzione della stessa società, Cinzia Farisè e Alberto Minoia, rispettivamente ad e direttore operativo di Trenord. L’ipotesi di reato è, oltre a disastro ferroviario colposo, anche omicidio colposo plurimo per la morte delle tre donne nell’incidente. Domani la notifica degli avvisi di garanzia in vista delle perizie tecniche.

LA SEDE OLANDESE NON E’ PRONTA PER L’EMA, MILANO SI RIPROPONE

Il DIRETTORE DELL'AGENZIA DEL FARMACO: SOLUZIONE AMSTERDAM NON OTTIMALE

Il palazzo di Amsterdam dove sarà trasferita dopo la Brexit l'EMA, l’agenzia del farmaco, non è ancora pronto, e la soluzione transitoria proposta dagli olandesi «non è ottimale», perchè «dimezza» lo spazio della sede di Londra. Il direttore dell’EMA, Guido Rasi, apre così le porte a un possibile ripensamento. E Milano si ripropone come alternativa. Per Roberto Maroni, ha un edificio «pronto e disponibile». Lorenzin invita a porre la questione in Commissione Ue e Sala studia iniziative in contatto con Gentiloni.

L’ISIS ATTACCA L’ACCADEMIA MILITARE A KABUL, UCCISI 5 SOLDATI

KAMIKAZE IN AZIONE. DUE SI FANNO ESPLODERE, DUE ABBATTUTI

Cinque soldati uccisi e dieci feriti, questo il bilancio di un attacco all’Accademia militare di Kabul rivendicato dall’Isis. Due kamikaze si sono fatti esplodere all’ingresso dell’edificio, altri due sono stati uccisi ed un quinto è stato arrestato. La tv Tolo ha ricordato che il 21 ottobre scorso 15 cadetti di questa stessa accademia furono uccisi da un kamikaze che si schiantò contro il loro pullman.