Prodi si schiera: "Il Pd è per l’unità del centrosinistra, LeU no"

La campagna elettorale entra nel vivo dopo la composizione delle liste, e arriva la presa di posizione di Romano Prodi, 'il Pd è per l’unità del centrosinistra, LeU nò. Intanto i democratici chiedono il ritiro del candidato M5s al Senato amico di Domenico Spada, ma Luigi Di Maio tira dritto e, alla presentazione del programma per il Lazio di Roberta Lombardi, dice che il M5S è cresciuto rispetto al 2013. Contro Di Maio va all’attacco Roberto Saviano, 'chieda scusà per aver definito le imbarcazioni delle Ong impegnate a salvare vite umane 'taxi del marè.

CADE LA PRIMA TESTA PER LE CAVIE UMANE, VW SOSPENDE UN MANAGER

L'UE: SIAMO SOTTO SHOCK, LA GERMANIA AGISCA SUBITO

Cade la prima testa dopo il caso che sta travolgendo l’industria dell’auto tedesca: Volkswagen ha sospeso Thomas Steg, responsabile per la sostenibilità e le relazioni esterne, fino a che sarà fatta chiarezza sull'accaduto. 'Siamo scioccati dalle notiziè sull'utilizzo di cavie umane ed animali per i test auto, ora 'spetta alle autorità nazionali affrontare la questionè, così il portavoce della Commissione Ue Margaritis Schinas. 'Prendiamo atto della volontà delle autorità tedesche di indagare sulla questionè, ha aggiunto, sottolineando che la vicenda 'richiede un’azione urgentè.

LA COMMISSIONE BANCHE SI SPACCA. RELAZIONE: VIGILANZA INEFFICACE

EURISPES: PIU' OTTIMISMO MA 4 SU 10 ERODONO I RISPARMI

«Nell’ultimo decennio, l’esercizio dell’attività di vigilanza non si è dimostrato del tutto efficace». Così la relazione della commissione di inchiesta sulle banche, approvata a maggioranza dopo una spaccatura interna. «La Commissione è giunta a ritenere che in tutti i 7 casi» di crisi bancarie oggetto di indagine «le attività di vigilanza si siano rivelate inefficaci ai fini della tutela del risparmio, con oggettive debolezze nella collaborazione e nello scambio reciproco di informazioni». Intanto il rapporto Italia dell’Eurispes certifica che, pur in un quadro di maggiore ottimismo rispetto al recente passato, ancora 4 italiani su 10 sono costretti ad utilizzare i propri risparmi per arrivare a fine mese e solo il 30,5% riesce a far quadrare i conti senza grandi difficoltà.

GLI USA STILANO LA "PUTIN-LIST", MANCA SOLO LUI

TRUMP PREPARA IL PRIMO DISCORSO DA PRESIDENTE ALLO STATO DELL'UNIONE

Duecentodieci nomi di oligarchi e politici russi. E’ la 'Putin list’diffusa dal Tesoro Usa, esponenti russi vicini a Putin che potrebbero essere oggetto di sanzioni. All’indice l’intero governo, anche il premier Medvedev. Ma non Putin stesso che ironizza: 'non sono nel rapporto Usa? Peccatò. Intanto cresce l'attesa per il primo discorso di Donald Trump presidente sullo stato dell’Unione. Affronterà temi quali i «successi» del suo primo anno alla Casa Bianca, menzionando i risultati positivi in campo economico e il taglio delle tasse, come lui stesso ha anticipato.

L’ITALIA VERSO IL RICORSO SULL'EMA, BRACCIO DI FERRO CON L’UE

SALA CHIAMA GENTILONI, 'FACCIAMOCI SENTIRE'. BRUXELLES FREDDA

All’indomani della notizia che Amsterdam non sarà pronta all’ assegnazione della sede dell’Agenzia del farmaco, il governo italiano, e il comune di Milano d’intesa con la regione Lombardia, annunciano un ricorso che sarà proposto entro stasera. Il sindaco di Sala ha avuto assicurazioni da Gentiloni: 'L'ho chiamato e gli ho detto: è il momento di essere aggressivì. Ma la Commissione Ue fa sapere che la decisione è stata dei 27 Stati membri e non c'è nulla da aggiungere. La ministra Lorenzin: 'Non è questione di campanili ma di operatività dell’Agenzia, e Milano è prontà.

CORTE DI STRASBURGO: LECITO L'USO DI GESU' E MARIA IN PUBBLICITA'

LA MULTA INFLITTA AD AZIENDA LITUANA VIOLA LA LIBERTA' DI ESPRESSIONE

La Corte europea dei diritti umani legittima e difende l’uso di simboli religiosi nelle pubblicità, e condanna la Lituania per aver multato un’azienda che si è servita di Gesù e Maria su poster e internet per vendere vestiti. Secondo i giudici la multa inflitta per aver «offeso la morale pubblica» ha violato il diritto alla libertà d’espressione dell’azienda. La reazione di Matteo Salvini: vergogna, i simboli religiosi sono sacri.

SCOPERTA ARMA DI PRECISIONE CHE CAMBIA SOLO IL DNA MALATO

CIBIO TRENTO, NUOVA MOLECOLA CORREGGE ALTERAZIONI MALATTIE

Svolta per la ricerca sull'editing genomico. Al Cibio Università di Trento si è trovato il modo di renderlo un’arma di precisione pressochè assoluta, che spara un solo proiettile e uccide il Dna malato. Lo studio è pubblicato su Nature Biotechnology. Secondo i ricercatori, ciò renderà il genome editing utilizzabile per la correzione delle alterazioni presenti, ad esempio in malattie genetiche e tumori.