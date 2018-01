Caos candidature nel centrodestra, Prodi spacca la sinistra

Il candidato premier del M5S rassicura gli 'investitori istituzionalì in un incontro alla City di Londra: 'Non siamo populisti, abbiamo un programma chiaro e la volontà di andare al governò. Dall’Italia, Salvini nega di poter governare col M5s, mentre scoppia la grana delle liste nel centrodestra: la Corte d’appello di Milano contesta 15 candidature nell’uninominale alla lista 'Noi con l’Italià a rischio Brambilla e Rossello. Allarme salute per Berlusconi, "deve sospendere la campagna". Lui smentisce: "Sto benissimo". L'endorsement di Prodi al Pd crea invece malumori a sinistra, con Bersani che attacca l’ex premier: 'Troppo tenero con Renzì. E a Roma l’ex maggiore del Noe Scafarto torna sul caso Consip: 'Non ho taroccato nessuna informativa su Tiziano Renzi, ma chi lo ha avvertito che aveva il telefono sotto controllo?'.

TRUMP LANCIA LA SFIDA: "E’ IL MOMENTO DELL’AMERICA"

PRIMO DISCORSO SULLO STATO DELL’UNIONE, APPELLO ALL’UNITA'

Nel suo primo 'Discorso sullo stato dell’Unionè, il presidente Usa Trump ha parlato di un 'nuovo momento americanò e si è detto disposto a 'lavorare con membri di entrambi i partitì accantonando le 'differenzè e cercando 'unita». E’ tornato poi ad attaccare Pyongyang, parlando della 'natura depravata di Kim' ed ha rilanciato il piano immigrazione chiedendone l'approvazione. Guantanamo intanto resterà aperta. I democratici però non si lasciano convincere e con Joseph Kennedy III lo accusano di mettere l’America di fronte a una 'falsa sceltà, sottolineando che 'i bulli possono anche colpire duro, ma non riescono a uguagliare la forza del popolo unito per il futurò.

LA DISOCCUPAZIONE AI MINIMI DAL 2012, MA AUMENTANO I PRECARI

SONO IN NERO 3,3 MILIONI DI LAVORATORI, IL RECORD IN FAMIGLIA

La disoccupazione a dicembre scende al 10,8%, livello più basso da agosto 2012. Aumenta la stima Istat degli inattivi tra i 15 e i 64 anni, +112 mila. Tra i giovani, la disoccupazione scende al 32,2%. A dicembre 2017 si conferma l’aumento degli occupati su base annua (+0,8%), ma questo è concentrato tra i lavoratori a termine (+303 mila). Denuncia di Confcooperative: tra il 2012 e il 2015 'l'occupazione regolare a -2,1%, quella irregolare +6,3%'. Irregolare il 60% dei lavoratori domestici.

L’ITALIA SPERA IL RECUPERO SULL'EMA, GRANDE GELO DELL’UE

PE CHIEDE SOPRALLUOGO ALL’OLANDA. GENTILONI: NON SARA' FACILE

'Annullare la decisionè sulla sede dell’Ema adottata dal Consiglio Ue a novembre del 2017, che la assegnò ad Amsterdam, 'e stabilire l’assegnazione della sede alla città di Milanò. E' la richiesta 'nel meritò avanzata dal governo italiano nel ricorso alla Corte di giustizia europea sulla scelta relativa all’agenzia del farmaco. La Commissione ambiente del Parlamento europeo chiede all’Olanda un sopralluogo nei locali messi a disposizione per l’agenzia. Per i commissario Ue Andriukaitis è un 'dibattito da campagna elettoralè. 'Il premier Gentiloni però ammonisce: 'Partita aperta ma non bisogna farsi illusionì.

GRECO E MATEMATICA PER IL SECONDO SCRITTO ALLA MATURITA'

ANNUNCIATE LE MATERIE, GLI ESAMI COMINCERANNO IL 20 GIUGNO

Nell’ultima maturità con le vecchie regole nessun deragliamento dalle consuetudini: al Classico è stata rispettata la regola non scritta dell’alternanza e dunque gli studenti affronteranno la versione di Greco e allo Scientifico è 'uscità Matematica e non la temuta Fisica. Sono alcune delle materie scelte per la seconda prova scritta della Maturità 2018, annunciate dal Miur. L'esame di stato 2018 avrà inizio il 20 giugno con la prova di Italiano. Il 21 giugno la seconda prova scritta.

UNA APP SVELA DOVE SONO LE BASI ITALIANE, LA DIFESA MINIMIZZA

ALLARME INTERPOL SUI FIGHTERS, PER ITALIA 'NESSUN RISCONTRO'

La posizione delle basi italiane all’estero sarebbe svelata dalla app di fitness 'Stravà utilizzata dai soldati che fanno jogging, secondo un’indiscrezione riportata da 'Repubblica.it'. Ma il ministero della Difesa chiarisce che 'non esiste nessuna base militare italiana segreta all’estero, La posizione è pubblicà. L’Interpol ha fatto circolare una lista coi nomi di 50 sospetti fighters dell’Isis, tutti di nazionalità tunisina, che sarebbero arrivati di recente in Italia a bordo di barche e sarebbero pronti ad attentati. Smentisce tutto il dipartimento di pubblica sicurezza: 'Nessun riscontrò.

ABUSA DELLA FIGLIA DAVANTI ALLA MOGLIE, ENTRAMBI ARRESTATI

NEL TRAPANESE, LE VIOLENZE SU UNA 13ENNE SONO DURATE UN ANNO

Una ragazzina di 13 anni, per un anno, sarebbe stata costretta ad avere rapporti sessuali con il padre nella loro casa di Alcamo (Trapani). In alcune occasioni, alle violenze avrebbe partecipato anche la madre. I due coniugi sono stati arrestati dalla polizia dopo che la giovane ha trovato la forza di confidarsi con alcuni parenti. Il padre avrebbe tentati di difendersi parlando di rapporti consenzienti.