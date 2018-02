Lotta all'evasione, nuovo record: recuperati 20 miliardi

Nuovo record nel 2017 della lotta all’evasione. Recuperati 20,1 mld di euro, +5,8% rispetto al 2016. Dalla rottamazione delle cartelle è arrivato un gettito per 6,5 mld, cifra che porta a 12,7 mld il dato annuale di Agenzia delle Entrate-Riscossione. Gentiloni: impegnarsi per ridurre ulteriormente la pressione fiscale a partire dalle tasse sul lavoro, e agire su lavoro e fisco per ridurre le diseguaglianze. Padoan: la riscossione aumenta, è un fenomeno strutturale, la maggiore criticità è l'evasione dell’Iva ma ci stiamo lavorando.

GENTILONI: LA CONGIUNTURA FAVOREVOLE NON VA DILAPIDATA

CANDIDATURE IN LOMBARDIA RIAMMESSE. DI MAIO: MAI LARGHE INTESE

«Questa congiuntura economica non va dilapidata a livello nazionale». Intervenendo alla presentazione dei risultati 2017 dell’Agenzia delle Entrate il premier Gentiloni invita a proseguire «le riforme e il lavoro che i governi di questa legislatura hanno impostato». Intanto Romano Prodi si chiama fuori dalla campagna elettorale 'non la faro». Renzi: l’ok del professore fa piacere, D’Alema aiuta Salvini. E Silvio Berlusconi fa sapere di star bene, 'da lunedì riprendo la campagnà. Ammesse le candidature del centrodestra nei 17 collegi uninominali delle circoscrizioni Lombardia 1 e Lombardia 4. Luigi Di Maio avverte: senza accordo sui temi si torna a votare. Ma nega il giallo sulle larghe intese.

SCOMPARE LA LEUCEMIA IN UN BIMBO CURATO CON CELLULE RIPROGRAMMATE

I LINFOCITI MANIPOLATI HANNO ATTACCATO QUELLE TUMORALI

Manipolare geneticamente le cellule del sistema immunitario per renderle capaci di riconoscere e attaccare il tumore. Lo hanno fatto i medici dell’Ospedale Bambino Gesù di Roma con un bimbo di 4 anni affetto da leucemia linfoblastica acuta. E’ il primo paziente italiano curato con tale metodo rivoluzionario. Ad un mese dall’infusione delle cellule riprogrammate, il piccolo sta bene ed è stato dimesso: nel midollo non sono più presenti cellule leucemiche.

MORTE DI PAMELA, CONTESTATI OMICIDIO E OCCULTAMENTO DI CADAVERE

IL 29ENNE NIGERIANO NEGA LA RESPONSABILITA', SALVINI ALL’ATTACCO

E' apparso «confuso, poco lucido» agli investigatori del comando provinciale dei carabinieri di Macerata Innocent Oseghale, il nigeriano di 29 anni in stato di fermo per la morte della 18enne Pamela Mastropietro, il cui cadavere smembrato è stato rinvenuto in due trolley ieri mattina nelle campagne di Pollenza. L’uomo, un richiedente asilo con carta di soggiorno scaduta, continua a negare e avrebbe cercato di tirare in ballo altre due persone, risultate estranee. Omicidio e occultamento di cadavere le ipotesi di reato a suo carico. L’autopsia non ha chiarito le cause della morte: se ne saprà di più con i risultati degli esami tossicologici. A casa di Oseghale, i carabinieri del Ris hanno trovato i vestiti della vittima sporchi di sangue e altre tracce ematiche. Matteo Salvini attacca: è morte di Stato.

IL SENATO POLACCO VOTA LA LEGGE SULL'OLOCAUSTO, ISRAELE PROTESTA

GLI USA CHIEDONO UN RIPENSAMENTO, ANCHE L'EX PREMIER TUSK CRITICO

Il Senato polacco, dominato dal partito conservatore del leader Kaczynski, nonostante le proteste dell’opposizione, ha approvato la legge con cui si può condannare fino a 3 anni di prigione chi attribuisca alla nazione o allo stato polacco corresponsabilità per l’Olocausto o neghi i crimini durante la guerra contro i polacchi da parte dei nazionalisti ucraini. Immediate le proteste da Israele: 'è un caso di negazione della Shoah'. Gli Stati Uniti avevano chiesto alla Polonia di ripensare la legge. E arrivano anche le critiche dell’ex premier di Varsavia Donald Tusk, 'dire lager polacchi è una calunnia ma questo testo la diffondè.

STUDENTE 17ENNE FERISCE AL VOLTO UNA DOCENTE CON UN COLTELLO

MILITARE SUICIDA A ROMA, SI SPARA IN BAGNO DELLA STAZIONE BARBERINI

Per aver accoltellato la prof di italiano che a suo dire l’aveva offeso, è stato fermato uno studente 17enne dell’Istituto Superiore 'Ettore Majoranà di Santa Maria a Vico. L’alunno che si è presentato a scuola con il coltello, si è scagliato contro la docente colpendola al volto davanti ai compagni, mentre erano in corso le lezioni. Un militare dell’Esercito, impegnato nell’operazione Strade Sicure, si è suicidato con un colpo di pistola nel bagno della stazione metro Barberini, a Roma.

AMAZON BREVETTA BRACCIALETTI PER MONITORARE I DIPENDENTI

L’OBIETTIVO E’ OTTIMIZZARE IL LAVORO IN MAGAZZINO

Ottimizzare il lavoro nei magazzini in cui si evadono gli ordini online con braccialetti «intelligenti» per i dipendenti in grado di monitorarne le attività: è l’idea brevettata da Amazon per velocizzare le operazioni di consegna. Il sistema pensato dal colosso di Seattle si basa su braccialetti connessi all’inventario e agli ordini, in grado di controllare con precisione se le mani dei dipendenti si stanno muovendo nel posto «giusto».