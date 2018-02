Calenda boccia i braccialetti di Amazon: "Mai in Italia"

"Gli unici braccialetti che facciamo in questo paese sono quelli che produce la nostra gioielleria. Una cosa come quella, in Italia non ci sarà mai". Lo ha detto il ministro dello Sviluppo Economico Calenda che ha incontrato una delegazione di Amazon sul "caso" dei braccialetti elettronici ai dipendenti. L’azienda da parte sua parla di "speculazioni fuorvianti" e descrive i dispositivi alla stregua di "scanner palmari per il controllo dell’inventario e spedire gli ordini". Il garante per la privacy Soro chiarisce: il braccialetto va contro "l'ordinamento in materia di protezione dati, in Italia e in Europa". Nuova polemica M5S-Pd. Per i cinquestelle è "colpa del Jobs act", i Dem replicano: "Falso, non autorizza controlli a distanza".

RENZI PRESENTA IL PROGRAMMA, "240 EURO AL MESE PER I FIGLI"

Il segretario Dem presenta il programma elettorale a Bologna: fra le misure proposte, "un unico sostegno universale alle famiglie" da "240 euro di detrazione Irpef mensile per i figli a carico fino a 18 anni e 80 euro per i figli fino a 26 anni". E poi riduzione del costo del lavoro attraverso un taglio dei contributi dal 33% al 29%, una "buonuscita compensatoria" per i contratti a tempo determinato che non vengono stabilizzati e una "patente fiscale a punti" con "vantaggi, tributari e non" per chi paga correttamente le tasse. Di Maio però vede il Pd "in caduta libera" e il M5S "al 30-35%". Dal centrodestra Salvini assicura: "Avremo la maggioranza alla Camera e al Senato".

SCONTRO SUI VACCINI A SCUOLA, SCINTILLE RAGGI-LORENZIN

E' scontro sui vaccini, dopo che il Campidoglio ha deciso di consentire una deroga sull'ingresso a scuola per i bambini non in regola con i certificati al 10 marzo. "Non si scherza sulla pelle dei bambini", attacca la ministra Lorenzin secondo la quale la mozione viola la legge, mentre non ci sarà lo stop per chi dimostrerà di avere chiesto le vaccinazioni alla Asl. Raggi replica che "i bambini rischiano di essere cacciati dalla scuola per il caos della Lorenzin e per i ritardi della Regione Lazio Si tratta di una mozione di buon senso, votata anche dal P". Nel Lazio intanto le coperture vaccinali salgono al 97%.

DI BENEDETTO LASCIA E ATTACCA M5S, DI MAIO SCARICA DESSI'

Doppia grana nel M5S. Lascia il Movimento Chiara Di Benedetto, deputata ricandidata alle politiche al quarto posto alla Camera nel collegio di Trapani. "Non posso riconoscermi in ciò che viene spacciato per MoVimento, ma che si pone come la sua più volgare negazione. Mi ritrovo candidata con riciclati di altri partiti di cui il M5S sembra vantarsi". C'è poi il caso di Emanuele Dessì, candidato al Senato che pagherebbe un affitto da 7,75 euro, come rivelato da "Piazzapulita". Luigi Di Maio prende le distanze: "Dovesse essere vero, non può stare nel movimento".

IRA DI TRUMP SU FBI E VERTICI GIUSTIZIA, "SONO POLITICIZZATI"

Nuovo attacco del presidente Usa Donald Trump contro l’Fbi ed i vertici del Dipartimento alla giustizia, accusati di avere "politicizzato le indagini a favore dei democratici e contro i repubblicani". Trump ha mosso l’attacco, che apre di fatto uno scontro istituzionale, con un post su twitter nel quale definisce la situazione "impensabile solo poco tempo fa". Ha quindi dato l’ok alla diffusione di un memo segreto della commissione intelligence della Camera che denuncia presunti abusi dell’Fbi per intercettare un ex consigliere del team del tycoon sospettato di legami con i russi.

NUOVO NAUFRAGIO DI MIGRANTI IN LIBIA, SI TEMONO 90 MORTI

Almeno 90 migranti sarebbero affogati nel naufragio di un barcone, con a bordo soprattutto cittadini pachistani, a largo delle coste libiche. Lo riferiscono le Nazioni Unite da Ginevra. L'Oim intanto fa sapere che sono state 246 le morti di migranti registrate nel primo mese di quest’anno nel Mediterraneo, quasi tutte sulla rotta che porta all’Italia. Torna la tensione a Calais dove una violenta risa fra migranti ha provocato 22 feriti, 4 dei quali gravi. Parigi invia rinforzi di polizia.

IL BITCOIN CROLLA SOTTO GLI 8MILA DOLLARI, PERDE IL 12%

Nuovo scivolone per il Bitcoin che perde il 12% e cala a 7.982 dollari, il livello più basso dal 24 novembre. In caduta libera anche le monete rivali Ripple, Ether e Litecoin che vanno giù del 18%. Secondo alcune analisi, nelle ultime 24 ore sono stati bruciati oltre 100 miliardi di dollari dalle diverse valute digitali sul mercato delle criptovalute. Dal picco di dicembre a circa 20.000 dollari, il Bitcoin ha perso il 60% del suo valore. Per l’economista Roubini "E' la madre di tutte le bolle".

IL CANONE RAI ESCE DAL PANIERE DELL’INFLAZIONE, C'E' IL MANGO

Il canone Rai e le cabine telefoniche escono dal paniere Istat sul quale si calcola l’inflazione, insieme al lettore Mp4, mentre entrano il mango e l’avocado, i vini liquorosi, la lavasciuga e il robot aspirapolvere. Lo ha deciso l’Istat tenendo conto delle novità emerse nelle abitudini di spesa delle famiglie e dell’evoluzione delle norme. A gennaio intanto l'inflazione rallenta allo 0,2% su dicembre e allo 0,8% sul 2017 con il dato tendenziale più basso da dicembre 2016.