Raid razzista a Macerata: spara dall'auto, sei migranti feriti

Terrore a Macerata: un uomo ha sparato nelle vie del centro da un’auto ferendo diverse persone tra cui due uomini di colore. L'uomo, che ha colpito anche nella zona dove abitava Innocent Oseghale accusato dell’omicidio di Pamela Mastropietro, è stato fermato. Luca Traini, un 28enne incensurato, al momento dell’arresto vicino al Monumento ai caduti, ha indossato un tricolore e ha fatto il saluto fascista. In passato vicino a Forza Nuova e Casapound e candidato con la Lega alle comunali 2017. Minniti a Macerata. Gentiloni: «L'odio non riuscirà a dividerci». Salvini polemizza: «Responsabili morali chi ci riempie di clandestini». Saviano: «E' lui il mandante morale». Appello Di Maio a silenzio. La madre di Pamela: «Basta violenza». Su Fb compare un fotomontaggio con Laura Boldrini sgozzata e la scritta: «Sgozzata da un nigeriano inferocito, questa è la fine che deve fare così per apprezzare le usanze dei suoi amici». Post subito rimosso.

RENZI ATTACCA M5S E A LEU DICE: 'VOI AIUTATE IL CENTRODESTRA'

PUBBLICATI I RISULTATI DELLE PARLAMENTARIE, 40MILA AL VOTO

Attacca il Movimento cinque stelle che «grida onestà» ma poi «mette gli impresentabili in lista» e invita al voto utile pungendo LeU. Renzi apre a Scandicci la campagna elettorale. «Se pensate che essere di sinistra sia gridarlo - attacca LeU - ma poi nei collegi fate vincere Salvini, aiutate il centrodestra». «Aiuta le destre chi applica le sue politiche», replica la Boldrini. Bonino e Calenda aprono campagna di +Europa: «Con noi l'Italia seria, non dei cialtroni». M5S pubblica i risultati delle parlamentarie. A votare quasi 40mila iscritti.

L’ARSENALE NUCLEARE COME DETERRENTE, ECCO LA DOTTRINA TRUMP

ATTENZIONE A RUSSIA E CINA E NUOVE TESTATE, CHIUDE ERA OBAMA

Il Pentagono delinea e diffonde la 'dottrina Trump' sul nucleare: un’espansione dell’arsenale che mette fine all’era Obama e all’impegno a contenere il potenziale Usa e il ruolo del nucleare nella politica di Difesa Usa. Riflettori su Russia e Cina come possibili antagonisti. Previsti due nuovi ordigni, testate a basso potenziale per mezzi aerei: devastanti ma non catastrofici come le superbombe. Bombe per le quali premere il 'bottone rossò potrebbe essere più semplice da decidere. Mosca: «E' documento anti-russo, dovremo reagire».

INDUCE UNA 14ENNE A FARSI INVIARE VIDEO OSE', ARRESTATO DAI CC

GENITORI DI LEI DENUNCIANO. ACCUSATO DI PORNOGRAFIA MINORILE

Con minacce induce una 14enne a inviargli video sessualmente espliciti, i genitori si insospettiscono e denunciano il fatto ai carabinieri che arrestano un ragazzo maggiorenne. Accade a Palma Campania, nel Napoletano. I carabinieri hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare per i reati di pornografia minorile continuata e aggravata. Il ragazzo avrebbe indotto la minore a inviargli video e foto con la minaccia di lasciarla e di inviare il video a terzi.

MALTEMPO SFERZA IL CENTRO ITALIA, NEVE A BOLOGNA E IN TOSCANA

IN 12MILA SENZA LUCE IN EMILIA. CAMION SI RIBALTA PER LA BORA

Il maltempo sferza il centro Italia. Nevicata a Bologna e sulle colline della Toscana. In Emilia-Romagna l’ondata di freddo ha causato problemi a circa 12mila utenze elettriche in Emilia-Romagna. Forti i venti dal nord al sud dello Stivale. In Friuli due sciatori sono rimasti feriti in maniera non grave a causa di tre slavine. A Trieste un camion è stato ribaltato dalla bora. A Palermo danni per i forti venti e diversi voli dirottati su Catania.

MORTO IL PICCOLO GABE, IL PADRE SI TATUO' UNA CICATRICE COME LA SUA

ERA MALATO DI TUMORE, LA FOTO COL PAPA' ERA DIVENTATA VIRALE

Si è spento il piccolo Gabe Marshall, bimbo di 9 anni, del Kansas, la cui storia aveva commosso il mondo dopo che il padre si era fatto tatuare una cicatrice in testa uguale a quella del figlio appena operato. La foto era diventata virale. Il cancro è tornato e per Gabe non c'è stato nulla da fare. «Non mi piaceva quando mio figlio diceva che sembravo un mostro» con quella cicatrice. «Per me era bellissimo», aveva detto il papà.