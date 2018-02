Traini accusato di strage aggravata dalle finalità razziste

Strage aggravata dalle finalità di razzismo: è l’accusa nei confronti di Luca Traini, il 28enne in carcere dopo l’arresto per il tiro al bersaglio sui migranti a Macerata. Il giovane è in isolamento, lontano anche dal presunto assassino di Pamela Mastropietro, la cui morte sarebbe causa scatenante del raid. A casa dell’uomo trovato il Mein Kampf. Contestato il porto abusivo di armi. Il legale: incapace di intendere al momento del gesto. Macerata sotto choc, alla mensa Caritas dicono: "Abbiamo paura". Prosegue la polemica politica. Il commissario della Lega nelle Marche, "non si faceva più vedere".

DI MAIO PUBBLICA LA LISTA DEGLI "IMPRESENTABILI"

Di Maio pubblica l’elenco di candidati "impresentabili" del Pd e del centrodestra: la lista va da "Lotti indagato nel caso Consip" a Bossi e Formigoni, passando per Cesaro. Renzi commenta: "Un avviso di garanzia non è una condanna". Nel centrodestra si riapre il tema premiership. Romani: "Tajani ha prestigio. Non mi dispiacerebbe". Rotondi: "Stimo Tajani ma unico presidente è Berlusconi". Individuato l’autore del post su Facebook con le minacce alla Boldrini. La presidente della Camera commenta: "Io non ho paura"..

VALANGA DURANTE UN FUORIPISTA A CAMPO FELICE, DUE MORTI

Sono morti i due sciatori romani travolti da una valanga sulle montagne sopra Campo Felice, in Abruzzo, durante un fuoripista. Le vittime sono Massimo Urbani, 57 anni, e Massimo Franzè, 55 anni, appassionati di montagna e ritenuti esperti sciatori. Un terzo sciatore è riuscito a chiamare i soccorsi: ora è ricoverato in ospedale. La slavina è avvenuta nella zona chiamata l’Anfiteatro, non servita dagli impianti di risalita. Una valanga anche in Friuli: è in gravi condizioni lo sciatore travolto durante un fuoripista sul Monte Lussari. Salvi gli altri che erano con lui. Un bambino di 5 anni è finito in ospedale dopo una caduta da una seggiovia a La Thuile.

ERDOGAN A ROMA, NELLA CAPITALE SCATTA IL PIANO SICUREZZA

Cinque cittadini curdi sono stati bloccati dopo aver tentato di entrare in piazza San Pietro, in occasione dell’Angelus, con bandiere curde e striscioni che avevano nascosto negli indumenti. Protesta anti-Erdogan in chiesa a Torino, 8 denunciati. Il presidente turco arriverà a Roma verso le 20.00 Nella capitale è scattato il dispositivo di sicurezza che prevede anche una 'green zonè in centro. Erdogan in un’intervista alla Stampa: "L'Ue tolga ostacoli, ci faccia entrare. Con il Papa parlerò di Gerusalemme, lo status quo va mantenuto".

MOLESTIE: 100 GIORNALISTE ITALIANE, E’ ORA DI CAMBIARE

Oltre cento giornaliste italiane delle testate televisive, web e carta stampata hanno firmato una lettera per sostenere l'appello-manifesto lanciato nei giorni scorsi con #DissensoComune dalle donne del Cinema e dello Spettacolo che, a partire dalle denunce di molestie sessuali fatte da alcune di loro, affermano la necessità di un cambiamento del sistema culturale strutturato secondo il modello maschile in ogni settore della società. "E' ora di cambiare. Noi ci siamo" scrivono,chiedendo "a direttori e ai colleghi di sostenere questa battaglia di civiltà".

STAND SPOSI AMMICCA ALLE COPPIE GAY, E’ POLEMICA A VERONA

Una trovata di marketing diventa terreno di scontro a Verona tra maggioranza e opposizione: lo slogan #sposachivuoi, lanciato dagli organizzatori di "Verona Sposi", ha acceso la polemica sulle coppie gay. Se il Pd lancia accuse di discriminazioni nei confronti degli omosessuali e il circolo Pink sostiene che "Romeo e Giulietta si stanno rivoltando nella tomba", la Lega appoggia la decisione dell’amministrazione municipale di invitare gli organizzatori a rimuovere immagini e slogan allusivi al "same sex wedding".

CARNEVALE DI VENEZIA AL VIA CON IL VOLO DELL’ANGELO

Spettacolare, baciato dal sole e con un messaggio di speranza e di pace: in 20 mila hanno seguito con il naso all’insù il Volo dell’Angelo in piazza San Marco, a Venezia. Per la prima volta a piazza San Marco sono stati contingentati gli ingressi, che lo scorso anno erano stati esattamente del doppio. Nessun incidente ha accompagnato l’evento che segna il debutto del Carnevale in laguna.

SERIE A: LA JUVE STENDE IL SASSUOLO 7-0, UDINESE-MILAN 1-1

La Juve ha steso il Sassuolo 7-0. Atalanta-Chievo 1-0, Bologna-Fiorentina 1-2, Cagliari-Spal 2-0, Udinese-Milan 1-1, Verona-Roma 0-1. Alle 20.45 Benevento-Napoli, domani Lazio-Genoa. Nell’esordio del 6 Nazioni di rugby l’Inghilterra ha battuto l’Italia 15-46. Solo Lindsey Vonn riesce, al momento, a battere l’azzurra Sofia Goggia, seconda nella discesa 2 di Garmisch. Per Goggia è il 20/o podio in carriera, settimo stagionale. Fognini porta l’Italia nei quarti di finale di Coppa Davis.