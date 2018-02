Rapina col mitra, in manette il figlio del procuratore di Brescia

Gianmarco Buonanno, figlio del Procuratore capo di Brescia Tommaso Buonanno, è stato arrestato per rapina a mano armata. E' accusato di far parte di una banda entrata in azione a Zogno, nella Bergamasca, in un supermercato alla fine di gennaio. Riconosciuto da alcuni video mentre impugna una mitraglietta. Andrà nel carcere minorile il 17enne che giovedì ha accoltellato in classe, nell’istituto superiore Bachelet-Majorana di Santa Maria a Vico, la prof d’italiano Franca Di Blasio. L’accusa è di lesioni aggravate. La professoressa è stata ricevuta da Gentiloni: 'un buon esempio per l’Italia interà.

GELO DELL'ITALIA PER ERDOGAN: "COLLOQUIO FRANCO" CON MATTARELLA

SCONTRI IN PIAZZA CON I CURDI, L’INCONTRO CON IL PAPA

Un colloquio 'rispettoso e francò. Questo è stato il tono dell’incontro al Quirinale tra Sergio Mattarella e il presidente turco Recep Tayyib Erdogan durante il quale sono state ribadite le tradizionali posizioni, quella italiana in linea con quella della Ue, dei due Paesi sui principali temi in agenda. I rapporti bilaterali sono comunque buoni e rimane fermo l'interesse dell’Italia che il dialogo con Ankara prosegua. Erdogan è stato ricevuto dal Papa, un colloquio a porte chiuse di 50 minuti sulla Turchia,ma anche sul Medio Oriente e in particolare Gerusalemme. Proteste di attivisti curdi si sono svolte a Roma con un sit-in nei giardini di Castel Sant'Angelo e scontri con la polizia, a Venezia con fumogeni dal loggiato della Basilica, in piazza san Marco a Napoli con l’occupazione della Camera di Commercio.

IL COLLE: "SENZA SENSO DELLA COMUNITA' SI ARRIVA ALLA VIOLENZA"

SPARI SUI MIGRANTI A MACERATA, DURO SCONTRO CALENDA-SALVINI

Appello del presidente Mattarella dopo l’attacco contro i migranti nigeriani a Macerata da parte di Luca Traini ora in carcere. Calenda attacca Salvini: 'Spinge la Lega ai limiti dell’arco costituzionalè. La replica: 'Parlare di Salvini come cattivo maestro, porta alle Brigate Rossè. Renzi risponde a Berlusconi sui migranti: 'Sono una bomba sociale? Ha firmato lui gli accordi di Dublinò. Lo stesso fa Di Maio: 'Dimentica che il principale responsabile della bomba sociale è luì.

MALATA DI SLA DICE BASTA, PRIMO CASO DOPO IL BIOTESTAMENTO

A NUORO, AVEVA 49 ANNI. STOP ALLA VENTILAZIONE, POI SEDAZIONE

Ha combattuto per cinque anni la sua battaglia contro la Sla, poi ha scelto di dire basta e di staccare la spina. Patrizia Cocco, nuorese di 49 anni, se ne è andata con il sorriso, sabato, stringendo la mano di sua mamma e dei suoi cari, come riporta il quotidiano L’Unione Sarda. E’ la prima in Italia dopo l'entrata in vigore della legge sul biotestamento, dopo aver dato il suo assenso ai medici per la rinuncia alla ventilazione meccanica e per l’inizio della sedazione palliativa profonda.

RENZI: IL PD PUO' VINCERE, AL 5 MARZO CI PENSIAMO DOPO

BERLUSCONI: SENZA UNA MAGGIORANZA SI TORNA AL VOTO

'Vorrei che ci fosse in campo tutta la squadra che non pensa al 5 marzo ma pensa al 4 marzo, a vincere, difendendò le posizioni 'centimetro dopo centimetro. Se recuperiamo 2-3 punti rendiamo contendibili il 60% dei collegì. E’ l’appello del segretario del Pd Matteo Renzi. Berlusconi guarda invece al dopo elezioni e ammette: 'ee non ci sarà una maggioranza sarebbe necessario ritornare alle urnè aggiungendo che comunque è 'sicuro che avremo la maggioranzà.

A MEDIAPRO I DIRITTI TV, SKY ATTACCA LA LEGA DI SERIE A

OFFERTA SPAGNOLA MILLE EURO SOPRA MINIMO DI 1,05 MILIARDI

Diritti tv sulla Serie A alla spagnola MediaPro e scontro al calor bianco tra la Lega di Serie A e Sky. L’offerta di MediaPro è risultata essere di mille euro superiore alle richieste minime della Lega di A, per questo la società spagnola ha ottenuto i diritti tv del campionato per il prossimo triennio. L’assemblea della Lega ha verificato che l’offerta di un miliardo, 50 milioni e mille euro a stagione è più del prezzo minimo previsto dal bando e procederà alla comunicazione all’Autorità garante della concorrenza e del mercato dell’assegnazione dei diritti tv. 'Offerta inammissibilè, attacca Sky che presenta una diffida contro l’assegnazione dei diritti.