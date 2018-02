Attacco hacker a Renzi, preso il "pirata" anti M5S

E' il giorno degli hacker in campagna elettorale. A Firenze pirati del web violano i dati del Pd locale, anche quelli di Matteo Renzi. Azione rivendicata su Twitter dal gruppo AnonPlus. La Polizia intanto ha individuato il 30enne veneto che la scorsa estate ha attaccato alla piattaforma Rousseau, il sistema per il voto online del M5s. E’ indagato a Milano per accesso abusivo a sistema informatico. 'Volevo testare la vulnerabilità, nessun altro finè, dice. Casaleggio: 'Un attacco a fini politicì. Il no al governissimo dopo il voto sembra l’unico punto d’intesa Renzi-Berlusconi. 'Se non c'è una maggioranza, si torni a votarè, dicono. Ma nel centrodestra resta la tensione sul sospetto di inciucio di Fratelli d’Italia.

EX PM ALTERAVA I PROCESSI, DEPISTAGGIO NEL CASO ENI

LA PROCURA DI ROMA: SENTENZE AGGIUSTATE' PER 400 MILIONI

Arresti eccellenti tra Roma e Siracusa, 15 persone in manette per due associazioni a delinquere dedite alla frode fiscale, reati contro la Pa e corruzione in atti giudiziari. Tra i fermati Giancarlo Longo, ex pm della Procura di Siracusa, coinvolto nel caso Eni con azioni di depistaggio anche sul ruolo del suo Ad Claudio Descalzi. Perquisita la casa di Mantovani, ex capo dell’ufficio legale e attuale dirigente dell’Eni. Indagato l'ex presidente di sezione del Consiglio di Stato, Riccardo Virgilio (oggi in pensione). Le sentenze nel mirino, stando ai pm, riguardano una società del gruppo Bigotti che, nell’ambito delle gare Consip, ottenne un appalto da 388 milioni di euro.

BORSE EUROPEE A PICCO, BRUCIATI 4MILA MILIARDI IN 8 GIORNI

WALL STREET IN ALTALENA. BITCOIN -13%, SOTTO 6MILA DOLLARI

Le Borse europee chiudono in netta flessione, dopo il tonfo ieri a Wall Street e il contagio dei mercati asiatici. Londra ha chiuso con un calo del 2,64%, Francoforte a -2,32%, Parigi a -2,35% e Milano a -2,08%. Sulle piazze finanziarie globali sono stati bruciati 4.000 miliardi di dollari negli ultimi otto giorni. Crolla ancora il Bitcoin, scendendo sotto la soglia dei 6.000 dollari, con una perdita del 13%.

DELL’UTRI RESTA IN CARCERE, NO ALLA RICHIESTA DI LIBERTA'

PER I GIUDICI, LA MALATTIA NON E’ AVANZATA E LUI PUO' FUGGIRE

Il Tribunale di sorveglianza di Roma ha respinto la richiesta di scarcerazione per motivi di salute avanzata dai difensori di Marcello Dell’Utri. Secondo i magistrati, 'potrebbe scappare e le patologie di cui è affetto non sono in stato avanzatò. L’ex senatore di Forza Italia è detenuto nel carcere romano di Rebibbia dove sta scontando una pena a 7 anni di reclusione per concorso esterno in associazione mafiosa.

MACERATA, GIP ESCLUDE L’OMICIDIO DALLA CONVALIDA DI ARRESTO

PER OSEGHELE VILIPENDIO DI CADAVERE. C'E' UN ALTRO INDAGATO

Occultamento e vilipendio di cadavere. Sono queste le sole accuse per cui il gip di Macerata Giovanni Maria Manzoni ha convalidato il fermo di Innocent Oseghale nell’inchiesta sulla morte di Pamela Mastropietro. Il giudice ha ritenuto non vi fosse prova certa per sostenere l’addebito di omicidio per il quale Oseghale resta indagato. Un altro pusher nigeriano è invece indagato per la cessione di eroina alla 18enne il cui cadavere smembrato è stato trovato in due trolley. 'Se andremo al governo, chiuderemo tutti i centri islamicì, dice Salvini.

LA GERMANIA VERSO L’ACCORDO SULLA GRANDE COALIZIONE

INVESTIMENTI E SOLIDARIETA' UE NELL’INTESA SPD-MERKEL

E' vicino in Germania l’accordo per il governo di Grande Coalizione guidato da Angela Merkel. Nell’intesa con la Spd di Martin Schulz, investimenti e solidarietà nell’Unione europea. 'Sarà il principio guida anche per il bilancio europeò, si legge nella bozza del programma che invita a un 'nuovo iniziò per l’Europa. Raggiunta anche l’intesa nella vertenza dell’Ig Metall, il sindacato che rappresenta l’industria siderurgica ed elettrica tedesca. La svolta è l’intesa sulla settimana da 28 ore, che sarà concessa ai dipendenti del settore fino a 2 anni per assistere anziani e bambini.

TERREMOTO A TAIWAN, IN 30 INTRAPPOLATI NELL’HOTEL CROLLATO

SOCCORRITORI AL LAVORO. ALTRI EDIFICI DANNEGGIATI NELLA ZONA

Un hotel è crollato su un fianco a Hua-Lien, sulla costa est di Taiwan, in seguito ad una potente scossa di terremoto di magnitudo 6.4. Una trentina di persone sono intrappolate nell’albergo, secondo fonti del governo. Nella zona ci sono un altro albergo e diversi altri edifici danneggiati. L’altro ieri nell’isola si erano verificate altre due scosse, rispettivamente di magnitudo 6.1 e 5.5.