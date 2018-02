Berlusconi e Salvini litigano sulla promessa di un condono edilizio

Silvio Berlusconi ripropone il condono edilizio e si scontra con Matteo Salvini che dice "no a qualsiasi condono". Matteo Renzi ironizza: "Berlusconi lo propone sempre nell’ultimo mese di campagna elettorale". Il Pd attacca il M5S su un caso di rimborsi europei che sarebbero stati usati da Cristina Belotti, responsabile della comunicazione del gruppo a Strasburgo, per la campagna elettorale di Luigi Di Maio in Italia. Si dimette in Puglia l’assessore regionale Filippo Caracciolo, candidato del Pd alla Camera, indagato per corruzione e turbativa d’asta.

RAGGIUNTO IN GERMANIA L’ACCORDO SULLA GROSSE KOALITION

C'è l’accordo di governo a Berlino fra Spd e Unione sulla Grosse Koalition. Secondo i media, i socialdemocratici avrebbero ottenuto il ministero delle Finanze che nella scorsa legislatura era occupato da Wolfgang Schäuble, falco del rigore della Cdu. La Spd ottiene anche Esteri e Lavoro. La Cdu avrebbe Economia e Difesa, e Horst Seehofer della Csu diventa ministro dell’Interno. Merkel: la strada è stata lunga ma ora governo stabile. Ma sorgono le prime polemiche sulla volontà del leader Martin Schulz di assumere il dicastero degli esteri lasciando la guida del partito ad Andrea Nahles. Schulz, proporrò Nahles per la leadership Spd.

RAGAZZA UCCISA A COLTELLATE A MILANO, FERMATO UN TRANVIERE

E' stata uccisa a coltellate Jessica Valentina Faoro, 19 anni, trovata morta questa mattina in un appartamento di via Brioschi, a Milano. Alessandro Garlaschi, tranviere di 39 anni, sospettato dell’omicidio, del quale era ospite, è stato fermato. L’uomo ha fatto parziali ammissioni. La giovane sarebbe stata aggredita dopo un tentativo di approccio. "Ho fatto un guaio grosso", avrebbe detto questa mattina passando in portineria. Da chiarire il ruolo della moglie ascoltata dagli inquirenti. La rabbia dei vicini: "Sei un mostro".

COMMISSIONE URANIO, C'E' NESSO CON TUMORI. TRENTA: "TRAVISATO"

La Commissione parlamentare d’inchiesta sull'uranio impoverito, rivela "sconvolgenti criticità" nel settore della sicurezza e della salute sul lavoro dei militari "in Italia e nelle missioni all’estero, che hanno contribuito a seminare morti e malattie". Si cita l’audizione di Giorgio Trenta che avrebbe "riconosciuto la responsabilità dell’uranio impoverito nella generazione di nanoparticelle e micropolveri, capaci di indurre i tumori che hanno colpito anche i nostri militari". Ma lui: "Sono stato travisato","Mai detto che l’uranio impoverito è responsabile dei tumori riscontrati nei soldati". Reagisce lo il ministero della Difesa: "Accuse inaccettabili". Divisi gli oncologi c'è "nesso potenziale uranio-tumori", "nessun legame accertato".

L’UE ALZA LE STIME PER L’ITALIA, PIL ALL’1,5% NEL 2018

Crescita 2017 invariata a 1,5% ma sul 2018 il Pil viene rivisto al rialzo. 'Restano moderate le prospettive di crescità scrive però la Commissione Ue nelle previsioni economiche intermedie. Lo conferma l’Istat secondo cui gli indicatori "delineano uno scenario di minore intensità della crescita economica". Il premier Gentiloni da Berlino rassicura: "Non bisogna mai confondere, per quanto riguarda il giudizio sull'Italia, la frequenza dei cambi di governo con l’instabilità nelle scelte di fondo del Paese".

ESPLODE UN’AZIENDA DI SOLVENTI NEL COMASCO, FERITI GRAVI

Esplosione all’interno di un Silos di solventi dell’azienda Ecosfera di Bulgarograsso (Como), che tratta rifiuti speciali. Ancora incerto il bilancio dei feriti, che sarebbero almeno sette, di cui tre in gravi condizioni. 33 in totale i dipendenti. L’Areu ha allertato l’Unità di decontaminazione per il rischio chimico, evacuate in via precauzionale quattro abitazioni nelle immediate vicinanze.

ANCORA TENSIONI A MACERATA, BLITZ A ROMA CONTRO MINNITI

Dopo i fatti di Macerata, sale da sinistra l’allarme per un ritorno dell’ideologia fascista nel Paese. Delrio: "Chi giustifica episodi come quello spalanca le porte al ritorno del fascismo". A Roma blitz con un manichino con la croce celtica appeso a testa in giù e uno striscione contro il ministro Minniti. Allarme anche da Camusso (Cgil) "Non minimizzare" e Boldrini: '"Riaffermare i valori della Costituzione". A Macerata sit-in di Casapound. Il sindaco ottiene lo stop alle manifestazionì. L’Agicom richiama le emittenti radio-televisive: "Non incitare all’odio".

PARTE COL BOTTO IL FESTIVAL TARGATO BAGLIONI, 52% DI SHARE

Record di ascolti per la prima serata del Festival di Sanremo di Claudio Baglioni, con le performance di Fiorello che ha raccolto in media su Rai1 il 52.1% di share con 11 milioni 603 mila telespettatori. Il picco con il duetto Baglioni e Fiorello (17,2 milioni di spettatori). Ermal Meta e Fabrizio Moro sono stati sospesi dalla gara "in attesa di approfondimenti". Il Volo, Biagio Antonacci, Sting e Shaggy compongono il puzzle dei super-ospiti della seconda serata del festival di Sanremo. Sul palco dell’Ariston anche Vecchioni.