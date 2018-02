Piano Industria 4.0: 30 miliardi di investimenti

Investimenti per 30 miliardi (+11%), grazie al "Piano Industria 4.0". Il ministro dello Sviluppo Carlo Calenda, a Torino con il premier Paolo Gentiloni, parla di ritmo 'cinese, molto superiore a quello tedescò. Italo intanto diventa americano, il fondo Gip pagherà circa 2,5 miliardi di euro. 'Sarà una nuova fase di crescita e nuove opportunita», scrivono il presidente Luca Cordero di Montezemolo e l’Ad Flavio Cattaneo in una lettera ai dipendenti.

ALLARME RAZZISMO SUL VOTO, TENSIONE A MACERATA PER I CORTEI

SALVINI, ISLAM INCOMPATIBILE CON NOI. RENZI, FORSE TERRORISMO

Allarme razzismo sulla campagna elettorale. Macerata è al centro dello scontro tra i partiti. Allerta delle forze dell’ordine per possibili tensioni nelle manifestazioni domani della destra, sabato di studenti, sinistra estrema e centri sociali. Nelle Marche, Salvini alza il tiro sull'Islam. 'E' incompatibile con i nostri valorì, dice. Mentre Renzi parla degli spari ai migranti a Macerata dopo l’omicidio di Pamela Mastropietro come di 'un atto di razzismo devastante, da condannare con forza. Non so se anche di terrorismò. Secondo l’Istat, aumentano gli stranieri in Italia. Nel 2017 il maggior numero d’ingressi degli ulrimi 5 anni, le persone arrivate in Italia sono state 337mila (+12%).

LA SFIDA M5S-PD. RAGGI CONTRO GENTILONI: NON AIUTA ROMA

IL LEADER DEM: VOGLIAMO ARRIVARE PRIMI, RISPONDEREMO AL FANGO

Si accende lo scontro M5s-Pd. L’affondo è della sindaca di Roma Virginia Raggi contro Paolo Gentiloni, presidente del Consiglio, candidato del Pd nel collegio di Roma centro alla Camera: 'E' romano, ma non aiuta Romà, dice, mentre Di Maio vede solo 'caos' senza M5s al governo. 'Risponderemo al fango colpo su colpò, replica Renzi, che indica per il Pd l’obiettivo di essere 'primo partitò dopo le elezioni.



A PYEONGCHANG AL VIA I GIOCHI, SFILA LA SPERANZA DELLA PACE

MISSILE HWASONG-15 IN PARATA NORD COREA. KIM: POTENZA GLOBALE

I Giochi invernali di Pyeongchang in Corea del Sud prendono il via con la cerimonia d’apertura. Gli occhi del mondo sono sulle squadre di Seul e Pyongyang che sfilano sotto una sola bandiera. Quelli degli italiani sono puntati anche su Arianna Fontana, la portabandiera azzurra campionessa di short track. Alla vigilia del via ai Giochi, in Corea del Nord si è svolta la parata militare nel 70esimo anniversario delle Forze armate. Kim Jong-un ha rivendicato lo status di 'potenza militare globalè, mentre sfilava l’Hwasong-15, il missile intercontinentale testato due volte nel 2017.

APPALTI G8: BALDUCCI E ANEMONE CONDANNATI, ASSOLTO BERTOLASO

INCHIESTA PROCESSI ALTERATI, ALTRI DUE MAGISTRATI INDAGATI

Sono quattro le condanne per associazione a delinquere decise dal Tribunale di Roma nell’ambito del processo sugli appalti del G8. Tra gli assolti anche l’ex capo della Protezione Civile, Guido Bertolaso 'perchè il fatto non sussistè. Sono in tutto 12 i casi di assoluzioni e prescrizioni. I giudici hanno condannato a 6 anni e 6 mesi l’ex presidente alle opere pubbliche Angelo Balducci, a 6 anni l’imprenditore Diego Anemome. Ci sono invece altri due magistrati indagati nell’inchiesta della procura di Messina che ha coinvolto l’ex pm di Siracusa Giancarlo Longo, arrestato per corruzione, associazione a delinquere e falso.

A PARIGI L’UOMO DAI TRE VOLTI, SECONDO TRAPIANTO FACCIALE

PRIMA VOLTA AL MONDO, NELL’EQUIPE ANCHE CHIRURGO ITALIANO

Grazie al suo secondo trapianto di faccia, un paziente francese ha un terzo nuovo volto. E’ l’intervento effettuato e riuscito all’Hospital europeen Georges Pompidou di Parigi: un caso senza precedenti al mondo. Il trapianto è avvenuto a distanza di sette anni dal primo, su un uomo che aveva avuto un grave problema di rigetto. Il paziente, che si è già visto allo specchio con il suo terzo volto, è in osservazione e sta bene. Nell’equipe che ha portato a termine l’intervento figura il chirurgo italiano Francesco Wirz.

RESTA L’ORA LEGALE IN EUROPA, IL PE CONTRO L’ABOLIZIONE

CHIESTA ALLA COMMISSIONE UE UNA VALUTAZIONE APPROFONDITA

Resta l’ora legale in Europa. Il Parlamento di Strasburgo vota una risoluzione che chiede alla Commissione solo 'una valutazione approfondità delle osservazioni dei paesi del Nord e 'eventualmentè di proporre una modifica della direttiva Ue del 2000, che regola l’alternanza tra ora legale e solare nella Ue. Restano i 100 milioni di euro di risparmi connessi con la modifica due volte l’anno dell’ora in relazione alle stagioni.