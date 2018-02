Morte di Pamela, due nigeriani sotto torchio

Due nigeriani, al momento non in stato di fermo, sono sotto interrogatorio in queste ore nell’inchiesta sulla morte della 18enne romana Pamela Mastropietro, che vede già indagati per concorso in omicidio due pusher nigeriani. I risultati dell’autopsia, in particolare il modo in cui è stato sezionato il corpo, hanno portato i carabinieri sulle tracce di altri due soggetti, oltre agli indagati: uno trovato a Macerata e l’altro bloccato a Milano mentre cercava di raggiungere la Svizzera. La città marchigiana domani sarà blindata, scuole chiuse e stop agli autobus, per la manifestazione antifascista e antirazzistica al quale però non ha aderito l’Anpi. Uno striscione con scritto «Onore a Luca Traini» è stato appeso nella notte alla struttura dell’acquedotto di Morrovalle.

AL VIA I GIOCHI DEL DISGELO, STRETTA DI MANO TRA LE COREE

POSSIBILE UN INVITO PER MOON A PYONGYANG, PENCE EVITA IL GALA

Si sono aperti allo stadio di PyeongChang i Giochi invernali con il tripudio della folla che ha accolto la sfilata congiunta di Corea del Sud e Corea del Nord. La delegazione italiana ha sfilato guidata dalla portabandiera Arianna Fontana. Durante la cerimonia, stretta di mano tra il presidente del Sud Moon Jae-in e Kim Yo-jong, sorella minore del leader nordcoreano Kim Jong-Un. Secondo la Cnn, è possibile che la sorella di Kim inviti Moon a Pyongyang 'prima o poi quest’annò. Il vice presidente americano Mike Pence ha invece 'brevemente incrociatò il capo della delegazione nordcoreana Kim Yong-nam, ma ha evitato il faccia a faccia. Pence avrebbe dovuto sedersi a capotavola con Moon e lo stesso Kim.

BERLUSCONI, SENZA MAGGIORANZA AL VOTO. DIVERGENZE CON SALVINI

PIROZZI INDAGATO, NON VERIFICO' I LAVORI NELLO STABILE CROLLATO

Senza maggioranza 'non avremmo scelta che andare al voto con questo governo, magari facendo una legge elettorale migliorè. E' il pensiero di Silvio Berlusconi, che si contrappone di nuovo a Matteo Salvini, stavolta sull'obbligo di leva. Sul piede di guerra gli esclusi del M5S che chiamano i vertici in tribunale. Il sindaco di Amatrice, Sergio Pirozzi, ha ricevuto l’avviso di conclusione delle indagini preliminari, atto che precede la richiesta di rinvio a giudizio, in merito a un’inchiesta della Procura di Rieti sul crollo di una palazzina, dove per il sisma del 24 agosto del 2016 morirono 7 persone. «Qualcuno vuole distruggere un uomo ma non ci riusciranno», si difende lui.

GERMANIA, SCHULZ RINUNCIA AL MINISTERO DEGLI ESTERI

"CHIUDERE IL DIBATTITO SU NOMINE PER NON MINARE IL VOTO DELLA BASE"

Il leader dell’Spd, Martin Schulz, ha ufficializzato la sua rinuncia alla carica di ministro degli Esteri nel prossimo governo Merkel. In una dichiarazione scritta, Schulz ha spiegato il suo gesto sottolineando che va chiuso il dibattito sulle nomine per non mettere a rischio il voto della base del partito sulla Grosse Koalition. Dall’annuncio di due giorni fa di voler assumere la guida della diplomazia nel governo Merkel, Schulz è stato sotto attacco nel suo partito, con i vertici dell’Spd che, nelle ultime ore, gli avrebbero dato un ultimatum.

GIORNALISTA RAI AGGREDITA A BARI, AL PRONTO SOCCORSO

PRESA A SCHIAFFI MENTRE STAVA INTERVISTANDO LA MOGLIE DI UN BOSS

La giornalista inviata del Tg1 Mariagrazia Mazzola è stata aggredita e presa a schiaffi nel pomeriggio a Bari, nel quartiere Libertà, mentre stava intervistando la moglie di un boss. Ancora non chiare le dinamica dell’aggressione da parte di persone non identificate. La giornalista è attualmente al pronto soccorso del Policlinico di Bari dove si è recato anche il procuratore Giuseppe Volpe.

SOS MEDICI, 45MILA IN PENSIONE ENTRO 5 ANNI

MENO 80MILA AL 2028. SENZA MEDICO DI FAMIGLIA 14 MILIONI DI ITALIANI

E' uno scenario allarmante quello che si disegnerà da qui a 5 anni per gli italiani e la loro salute: per effetto dei pensionamenti, infatti, cesseranno di lavorare 45mila medici, di cui 30mila ospedalieri e 14.908 medici di famiglia. Una 'emorragià che, in dieci anni ovvero al 2028, coinvolgerà 80.676 camici bianchi. Con un primo grave effetto: in 5 anni 14 milioni di italiani rimarranno senza medico di base. A lanciare l'Sos sono la Federazione medici di medicina generale (Fimmg) - con una elaborazione dei dati più recenti per ANSA - ed il sindacato dei medici dirigenti Anaao. Dalle organizzazioni arriva anche un atto di accusa ai partiti che «aspirano a governare ma non si occupano di una questione di cruciale importanza per la vita dei cittadini».

VOLA LA PRODUZIONE INDUSTRIALE. CRESCITA ANNUA AL TOP DA 2010

CRESCE DEL 3% NEL 2017. CALENDA, INGRANATA LA MARCIA GIUSTA

Nell’intero 2017 la produzione industriale è cresciuta del 3% rispetto all’anno precedente nei dati corretti per gli effetti di calendario. Lo rileva l’Istat spiegando che la produzione ha accelerato verso fine anno. La crescita media della produzione è la più alta mai registrata dal 2010. La soddisfazione di Calenda, 'ingranata la marcia giustà.