Antifascismo e foibe: migliaia in piazza tra cortei e veleni

A Macerata manifestazione contro fascismo e razzismo dopo la morte di Pamela e il blitz di Traini, 30mila in piazza per gli organizzatori. Corteo antifascista anche a Milano, con Boldrini. In alcune città cortei per il Giorno del ricordo delle foibe: a Torino tensione Forza Nuova-antifascisti, sassi contro la polizia; a Piacenza scontri a un corteo contro CasaPound. 'Il fascismo in Italia è mortò dice Minniti; per Salvini 'il pericolo sono gli antirazzistì. Tre i nigeriani fermati per la morte di Pamela Mastropietro: oltre a Oseghale, sono il 29enne bloccato ieri alla stazione di Milano e Desmond Lucky, già indagato. La Procura: 'Indagine chiusà, ci sono 'elementi rilevantì per l’ipotesi di 'omicidio volontariò.

DISGELO OLIMPICO FRA LE COREE, KIM INVITA MOON A PYONGYANG

MA IL NORD ATTACCA PENCE. FESTA PER LA NAZIONALE UNITA DI HOCKEY

Prove di disgelo fra le due Coree nella prima giornata delle Olimpiadi di Pyeongchang. Kim Yo-jong, sorella del leader nordcoreano Kim, ha affidato al presidente sudcoreano Moon Jae-in una missiva del fratello 'che esprime l’auspicio di migliorare i rapportì, proponendo un incontro 'il prima possibilè e invitandolo a visitare Pyongyang. Il Nord critica però il vicepresidente americano Pence per avere tenuto 'a distanzà la delegazione nordcoreana. Ai giochi, esordio con sconfitta della nazionale di hockey delle due Coree unite, ma è festa. Primo oro alla Svezia. Per l’Italia, subito ok Fontana.

BAGLIONI E IL FESTIVAL DEI RECORD: "HO CAMBIATO SANREMO"

BARBAROSSA APRE LA SERATA FINALE, SUL PALCO PAUSINI E MANNOIA

Prosegue il boom di ascolti per il festival di Sanremo. La quarta serata è stata seguita in media da 10.108.000 spettatori col 51,1% di share. Il direttore di Rai1 Teodoli sottolinea che le prime quattro serate che hanno 'il miglior risultato dal 2005'. Baglioni dice di avere corso il rischio di accettare di occuparsi del festival e di cambiarlo. Poi scherza: 'il mio farfallino ha avuto più successo della farfallina di Belen'. Stasera la finale sarà aperta da Luca Barbarossa. Fra gli ospiti Pausini, Mannoia e il trio Nek-Pezzali-Renga.

ABBATTUTO' UN F16 ISRAELIANO, TENSIONE IN MEDIO ORIENTE

MOSCA: EVITARE AZIONI CHE POSSANO AGGRAVARE LA SITUAZIONE

Un F16 israeliano che partecipava ad un’azione in Siria è 'stato abbattuto dalla contraerea sirianà, secondo la tv di Damasco, mentre si trovava nel territorio di Israele. Il jet tornava alla base dopo avere colpito una postazione iraniana in Siria dalla quale era stato lanciato un drone. Siria e Iran negano che questo si trovasse sul territorio israeliano. Mosca è 'preoccupatà e chiede 'a tutte le parti coinvolte moderazione e di evitare qualunque azione che possa aggravare la situazionè.

L’OMBRA DEI RIMBORSI SUI M5S. DI MAIO: LINEA DURA E VERIFICA

VOTO UTILE E PROGRAMMI, RESTA LA TENSIONE FRA DEM E SINISTRA

Monta il caso dei rimborsi nel M5s, il candidato premier Di Maio assicura che 'è solo un problema di contabilizzazionè ma sarà verificato fino all’ultimo centesimò e contrattacca: 'C'è un’unica forza politica in Italia che taglia gli stipendi ai propri parlamentari e li investe in forme di lavoro per chi non ha lavorò. Da sinistra, Grasso attacca Pd e Fi: 'Se parlano di andare a nuove elezioni, prendono atto del fallimento del piano per governare insiemè. Renzi a Perugia sprona il Pd: 'Si scrolli di dosso la paura, può essere primò.

AFFIDATO A UN OLANDESE IL RICORSO DI MILANO SULL'EMA

BRUXELLES: VICEPRESIDENTE E’ PRASSI, GIUDICI IMPARZIALI

La Corte europea di giustizia ha affidato a un giudice olandese, il vicepresidente del Tribunale Marc van der Woude, il ricorso con cui il Comune di Milano chiede lo stop al trasferimento dell’Agenzia europea del farmaco da Londra ad Amsterdam. L'anticipazione del Corriere della Sera è stata confermata da fonti di Bruxelles secondo le quali è prassi che l’assegnazione di una causa vada al vicepresidente del Tribunale, a prescindere dalla sua nazionalità, e la nazionalità dei togati non implica pregiudizi sulla loro imparzialità.

LORENZIN NON CEDE SUI VACCINI, NESSUNA PROROGA DOPO IL 10/3

CHI NON IN REGOLA PAGHERA' MULTA. A SCUOLA CHI HA PRENOTATO

Non ci saranno proroghe alla scadenza del 10 marzo per l’obbligo di vaccinazione per l’iscrizione a scuola. Lo ha assicurato la ministra della Salute, Beatrice Lorenzin, sottolineando che 'i genitori con figli iscritti alle scuole dell’obbligo che hanno deciso di non vaccinare i propri figli pagheranno la sanzionè prevista dalla legge. 'Per i bambini da zero a sei anni - ha ricordato - rimane la pena dell’inammissibilità a scuola per i non vaccinati. La legge tuttavia prevede che se i bambini sono stati prenotati per fare la vaccinazione dopo il 10 marzo, basterà che i genitori presentino copia della prenotazionè.

L’ITALIA DEI PENSIONATI, MEZZO MILIONE A RIPOSO DA 37 ANNI

VISCO E PADOAN: NON DARE DUBBI SUI CONTI, AVANTI CON LE RIFORME

Sono 471.545 i pensionati che ricevono un assegno di vecchiaia, di anzianità contributiva o ai superstiti da oltre 37 anni. Il dato arriva dall’Inps che calcola in oltre 700.000 le persone che hanno una pensione da almeno 35 anni. Al Forex il governatore di Bankitalia Visco chiede al prossimo governo di non 'lasciare dubbi agli investitori sulla determinazione a mantenere l’equilibrio dei conti pubblici e a fare le riformè. Per il ministro Padoan con gli investimenti pubblici l’Italia 'può crescere oltre il 2%'.