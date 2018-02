Rapinatore ucciso: il gioielliere indagato per omicidio

E' indagato per omicidio colposo il gioielliere che ieri sera ha ucciso con colpi di pistola uno dei tre rapinatori che hanno preso d’assalto il suo esercizio commerciale a Frattamaggiore (Napoli). Uno dei banditi indossava una maschera di Hulk, panico tra la folla di bambini in strada per il Carnevale. E’ caccia all’uomo nel Napoletano, con posti di blocco alla ricerca degli altri due componenti del commando. Di Maio: Stato incivile. Salvini: come si può accusare?

A MOSCA PRECIPITA AEREO DI LINEA CON 71 PERSONE A BORDO

NESSUN SOPRAVVISSUTO, PUTIN CHIEDE COMMISSIONE PER INDAGINI

Un aereo di linea russo, un Antopov, con 71 persone a bordo è precipitato poco dopo il decollo da Mosca. Non ci sono sopravvissuti. A bordo vi erano 65 passeggeri e 6 membri dell’equipaggio. Sulle cause si vagliano «diverse ipotesi», tra cui quelle delle cattive condizioni meteo, dell’errore umano o del guasto. Ci sono voci discordanti riguardo ad uno scontro con un elicottero. Nei pressi del relitto sono stati ritrovati molti corpi e una scatola nera. Testimoni riferiscono: precipitava in fiamme. Putin chiede una commissione di indagine.

GENTILONI INDICA LA ROTTA, NESSUNA ALTERNATIVA ALLE RIFORME

CAV-SALVINI, PROVE DI INTESA. M5S ATTACCA SU NOTE SPESE

'Siamo consapevoli di avere una grande responsabilità: l'occasione è una seconda stagione di riformè, afferma Gentiloni indicando 'due obiettivi: conti in ordine e riduzione graduale del debitò. Renzi ribadisce di voler 'estendere gli 80 euro per ogni figlio fino ai 18 annì. Berlusconi e Salvini in tv ricuciono le posizioni. Il Cav: 'D’accordo con Salvini, il fascismo è morto. Per colpa della sinistra in Italia mancato controllo dei migrantì. Di Maio blocca le polemiche sui presunti rimborsi non versati: 'Problema di contabilità. Gli ultimi bonifici non sono ancora accreditatì.

LO SCANDALO SESSUALE OXFAM SI ALLARGA, SOSPETTI SU ALTRE ONG

MINISTRO GB: FALLIMENTO MORALE, POSSIBILE TAGLIO DEI FONDI

Non solo i festini con prostitute a Haiti e non solo l’Oxfam: si allarga lo scandalo sugli abusi sessuali attribuiti ad alcuni volontari e coordinatori di organizzazioni non governative umanitarie. Il Times cita anche Save the Children e Christian Aid. La Croce Rossa britannica ammette 5 casi di sospette molestie in patria. Lo scandalo rappresenta «un fallimento morale» per Oxfam, commenta Penny Mordaunt, ministra britannica, annunciando il rischio di un taglio dei fondi per le ong.

AUTONOMIA: NO DI VENETO E LOMBARDIA ALLA BOZZA DEL GOVERNO

LETTERA DI ZAIA E MARONI, CONTROPROPOSTA IN CINQUE PUNTI

La 'bozzà del Governo per l’intesa sull'autonomia con le Regioni non soddisfa Veneto e Lombardia. I governatori Zaia e Maroni in una lettera fanno una controproposta in 5 punti: chiedono il superamento immediato del criterio della 'spesa storicà per l’attribuzione delle risorse e la 'compartecipazione al gettito dei tributi erariali maturato sul territoriò o 'una riserva di aliquota sugli stessì. 'Il gruppo di esperti sta lavorando - chiarisce Zaia - stiamo parlando di una bozza di osservazioni, che oltretutto non è stata ancora inviata al Governò.