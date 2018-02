Omicidio di Jessica, in un biglietto il movente sessuale

C'è un biglietto scritto a penna da Alessandro Garlaschi tra gli elementi che indicano un suo «chiaro interesse sessuale» verso Jessica Valentina Faoro, la 19enne uccisa mercoledì in via Brioschi a Milano. Lo scrive il gip Anna Calabi nell’ordinanza con cui ha convalidato il fermo e disposto la misura cautelare in carcere per il tranviere accusato dell’omicidio della giovane. Nel provvedimento il giudice cita una relazione medico legale da cui emerge che la ragazza sarebbe stata colpita con 40 coltellate.

TENSIONE M5S SU RIMBORSI, BUCO FORSE OLTRE UN MILIONE DI EURO

DI MAIO: 'MELE MARCE FUORI, NESSUNO INFICERA' IL NOSTRO NOME'

Potrebbe superare il milione di euro il 'bucò nelle restituzioni volontarie dei parlamentari del M5s sul conto del microcredito. Lo staff dei 5Stelle per ora non dà cifre, ma ammette che 'mancano più soldi di quanto affermato dalla stampà. 'Non permetteremo a nessuno di inficiare il nome del M5s. Le mele marce le trovo e le metto fuorì, assicura Luigi Di Maio, che nelle prossime ore tornerà ad incontrare Le Iene, la trasmissione di Italia 1 che ha condotto l’inchiesta. L’incontro potrebbe essere inserito dal programma nel sequel al servizio messo ieri sul sito del programma.

MINNITI: CHI CAVALCA IL TEMA SICUREZZA VA OLTRE LA DEMOCRAZIA

MELONI: NON ANDREMO MAI AL GOVERNO NE' CON M5S NE' CON IL PD

Il ministro dell’Interno Marco Minniti mette in guardia sulle strumentalizzazioni politiche dei fatti di Macerata: chi li cavalca rischia di andare oltre la democrazia. E sugli scontri di Piacenza: «nessuna tregua fino alla cattura dei responsabili». Sulla stessa linea anche il segretario del Pd Matteo Renzi: «Ribadiamo con forza che siamo orgogliosamente antifascisti». Si schiera contro gli inciuci Giorgia Meloni durante il Forum live Facebook-ANSA: «Non farei un governo con il M5S: è esattamente come il Pd su tante questioni, con l'aggravante dell’incompetenza e l’Italia farebbe la fine di Roma. Speriamo poi che non ci sia bisogno perchè il centrodestra vincerà».

SPUNTA UN QUARTO INDAGATO PER L’OMICIDIO DI PAMELA

CAMBIA IL QUESTORE A MACERATA, ARRIVA ANTONIO PIGNATARO

C'è un quarto indagato, nigeriano, nell’inchiesta sulla morte di Pamela Mastropietro. Riguardano anche lui (oltre ai tre connazionali già fermati), accertamenti tecnici irripetibili disposti dalla Procura di Macerata per le ipotesi di concorso in omicidio, occultamento e vilipendio di cadavere. Intanto cambia il questore della città marchigiana: l’attuale dirigente Vincenzo Vuolo viene trasferito a Roma, al Dipartimento, e lascia il posto a Antonio Pignataro, fino ad oggi direttore della II sezione della Direzione Antidroga.

RAPINATORE UCCISO, PER IL GIOIELLIERE OMICIDIO COLPOSO

L’IPOTESI DEI MAGISTRATI E’ ECCESSO DI LEGITTIMA DIFESA

La Procura di Napoli Nord ha iscritto nel registro degli indagati il gioielliere Luigi Corcione che la sera di sabato scorso ha ucciso con colpi di pistola uno dei quattro rapinatori che poco prima avevano preso d’assalto il suo negozio a Frattamaggiore (Napoli). L’ipotesi di reato che gli inquirenti contestano al gioielliere, si apprende, è l’omicidio colposo per eccesso di legittima difesa.

SI DIMETTE PER LO SCANDALO SESSUALE LA NUMERO 2 DI OXFAM

PENNY LAWRENCE SI ASSUME LA PIENA RESPONSABILITA' PER HAITI

Cade una testa eccellente nello scandalo sessuale che ha colpito la ong Oxfam. Si è dimessa la numero due dell’organizzazione, Penny Lawrence, che si è assunta «piena responsabilità» per il comportamento dello staff nel corso delle crisi umanitarie in Ciad e ad Haiti. Ha inoltre ammesso che Oxfam non è riuscita ad agire in modo adeguato nelle due vicende venute alla luce dopo le rivelazioni della stampa britannica. Oggi la Commissione europea ha minacciato «il taglio dei fondi se necessario».



TRUMP, BILANCIO DA 4400 MILIARDI, FONDI PER PENTAGONO E MURO

200 MILIARDI PER LE INFRASTRUTTURE. TAGLI ALLE SPESE SOCIALI

Donald Trump ha svelato una proposta di budget da 4400 miliardi di dollari per il 2019, con una previsione di deficit di 984 miliardi di dollari. Tra i vari capitoli, un aumento delle spese militari con 686 miliardi di dollari per il Pentagono (+13%), 200 miliardi di dollari per il piano infrastrutture, 18 per il muro col Messico, 23 per la sicurezza dei confini. Tagli invece ai programmi sociali e sanitari, tra cui Medicaid e Medicare.