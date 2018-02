La Meloni contestata a Livorno: colpita da una bottiglietta

La presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni denuncia: i centri sociali a Livorno mi hanno aggredito con sputi e lanci di bottigliette (una l'avrebbe colpita), non ho potuto ultimare il giro di incontri. Carlo Cottarelli smentisce Silvio Berlusconi, 'mai dato disponibilità a futuri governì. Caso rimborsi: «Questa vicenda sarà un boomerang per tutti i partiti che ci stanno attaccando perchè ora per i cittadini è chiaro che noi abbiamo restituito 23 milioni di euro mentre gli altri si sono intascati fino all’ultimo centesimo. Il tempo di concludere le verifiche e per chi ha fatto il furbo non ci sarà più posto nel Movimento». Luigi Di Maio va all’attacco sulla vicenda dei rimborsi, nata dopo un’inchiesta delle Iene. E annuncia: ho effettuato bonifici al fondo del microcredito per un totale di oltre 150.000 euro. Renzi, fanno la morale ma sono truffatori e riciclati.

9 MLN DONNE COLPITE DA MOLESTIE SESSUALI TRA I 14 E I 65 ANNI

LO SCANDALO OXFAM DIVENTA UNA VALANGA, NUMERO 1 SOTTO ACCUSA

Sono state 8 milioni e 816 mila le donne tra i 14 e i 65 anni interessate nella loro vita da qualche forma di molestia sessuale, come pedinamenti, esibizionismo, telefonate oscene, molestie verbali e fisiche. Un report dell’Istat traccia un focus sulle molestie e i ricatti sessuali sul lavoro. Negli ultimi 3 anni le donne molestate sono state pari al 15,4% del totale e al 7% nel corso dell’ultimo anno. Nuove accuse, intanto, nello scandalo sessuale di Oxfam e nel mirino stavolta finisce il numero uno dell’organizzazione umanitaria, il chief executive Mark Goldring: secondo il Times sapeva ma ha taciuto.

MIGRANTI, E’ GUERRA DI NUMERI TRA FRONTEX E IL VIMINALE

AGENZIA UE, IN AUMENTO. INTERNI, IN CALO DEL 50% NEL 2018

E' guerra di numeri tra Frontex e il Viminale sugli arrivi dei migranti in Italia attraverso la rotta del Mediterraneo centrale a gennaio. Secondo l’agenzia Ue, gli arrivi sono saliti a oltre il doppio rispetto al mese precedente. Gli Interni ribattono che sono il 50% in meno dello stesso periodo dello scorso anno. E che è ancora più netta la diminuzione degli stranieri giunti partendo dalla Libia, -61%.

007 USA, CONFLITTO VICINO COME AI TEMPI DELLA GUERRA FREDDA:

"CINA E RUSSIA AGGRESSIVE, PERICOLI MAGGIORI DA COREA E IRAN"

«Il rischio di conflitti nel mondo non è mai stato così elevato dalla fine della guerra fredda": è l’allarme lanciato dal Direttore dell’intelligence Usa, Dan Coats, secondo cui Cina e Russia cercheranno di espandere sempre di più in maniera aggressiva le loro sfere di influenza. Coats indica nella Corea del Nord e nel conflitto Arabia Saudita-Iran i pericoli maggiori per il mondo, e aggiunge che la Russia sta influenzando le campagne elettorali nel mondo occidentale in vista delle elezioni previste nel 2018 negli Usa e in Europa.

CORTE CONTI, FAMIGLIE IN DIFFICOLTA', NON ABBASSARE LA GUARDIA

GENTILONI: CRESCE AVANZO PRIMARIO. NEL 2018 SUPERERA' IL 2%

Non è più praticabile un percorso che faccia ricorso ad una ulteriore crescita del debito pubblico. Il monito arriva dal presidente della Corte dei Conti Buscema. Nè va abbassata la guardia, visto che per tante famiglie non sono finite le difficoltà quotidiane. Gentiloni: l’avanzo primario cresce, è dell’1,7% nel 2017 e potrebbe migliorare superando il 2% nel 2018. Le persone che potranno chiedere l’ape volontaria nel 2018 sono 300.000, dice il presidente dell’Inps, Tito Boeri, mentre l'anno prossimo saranno altre 115.000. Da oggi è possibile presentare la domanda di certificazione che apre il percorso di richiesta dell’Ape.

PAMELA, RINVIATE A DOMANI LE UDIENZE DI CONVALIDA DEGLI ULTIMI 2 FERMI

TRE FERMI PER LA RAPINA DI FRATTAMAGGIORE, UNO E’ FERITO

Rinviate a domani le udienze di convalida per Desmond Lucky e Lucky Awelima, in stato di fermo per la morte di Pamela Mastropietro. Mentre sarebbero saliti a sette gli indagati per gli scontri di sabato a Piacenza tra forze dell’ordine e manifestanti. Oltre ai due organizzatori, che devono rispondere di istigazione a delinquere, ci sarebbero cinque giovani, ma non è chiaro se tra di loro ci siano gli aggressori del brigadiere capo Belvedere. Tre persone fermate per la rapina in cui sabato scorso, a Frattamaggiore, un gioielliere uccise un componente della banda. Uno dei tre risulta ferito. Una donna è stata uccisa con colpi d’arma da taglio dal suo ex marito, in uno studio dentistico a Livorno dove lavorava come assistente. L'uomo si è poi tolto la vita nel bagno dello studio.

LA GRECIA CONVOCA L'AMBASCIATORE TURCO PER LO SCONTRO TRA MOTOVEDETTE

ATENE: LA COLLISIONE NELL’EGEO CAUSATA DALLE PROVOCAZIONI DI ANKARA

Tensione sempre più alta tra Turchia e Grecia. Il ministero degli Esteri di Atene ha convocato l’ambasciatore turco dopo una collisione avvenuta tra due motovedette della guardia costiera turca e greca nei pressi degli isolotti disabitati di Imia (Kardak in turco). Il ministero degli Esteri di Atene accusa Ankara per il «pericoloso incidente» frutto di un «comportamento provocatorio».