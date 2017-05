Da lunedì 5 giugno saranno in servizio 5 nuovi vigili del fuoco a Parma. La notizia è riferita da un breve comunicato del senatore Giorgio Pagliari. "Il sottosegretario al ministero dell’Interno, on. Bocci - scrive Pagliari - mi ha comunicato, facendo seguito ai colloqui e contatti precedenti, che il 5 giugno a Parma saranno assegnati e prenderanno servizio 15 nuovi vigili del fuoco.

Ringrazio il sottosegretario e il governo, che confermano l’attenzione nei confronti di Parma e della sua provincia, già dimostrata in altre situazioni".