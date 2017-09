Tommy avrebbe 13 anni: oggi una messa per ricordarlo

Il piccolo Tommaso Onofri, rapito e ucciso nel 2006 a Casalbaroncolo, oggi avrebbe 13 anni.

Alle 17,30, nel parco comunale di via Giacomo Bernardelli (tra via Emilia Lepido e via Burani), a San Prospero, intitolato proprio a Tommy, si terrà un momento di preghiera: la messa sarà officiata dal vescovo Enrico Solmi, affiancato da don Giovanni Coruzzi, arciprete della parrocchia di San Prospero (in caso di maltempo, la messa sarà celebrata nella chiesa di San Prospero).

A seguire, ci sarà la consegna degli assegni del ricavato della sesta edizione della «Corsa di Tommy», che si è svolta lo scorso 14 maggio.