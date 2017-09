Pizzarotti: "Sale slot, i sindaci potranno dimezzarle in tre anni"

L'associazione nazionale dei Comuni (Anci) prevede che nel giro di tre anni si dimezzeranno le "sale slot". I sindaci infatti avranno un margine di controllo sugli orari di apertura delle sale d’azzardo e sulle zone considerate "off limits". Lo dice Federico Pizzarotti in qualità di vicepresidente Anci.

Dopo la conferenza unificata di oggi, l'Anci ha reso noto di aver ottenuto "importanti concessioni nella lotta alle ludopatie e al gioco d’azzardo".



“E’ un giorno importante per la lotta al gioco d’azzardo nelle nostre città – ha detto il sindaco Pizzarotti al termine dell’incontro -, perché come Anci siamo arrivati a un’intesa che attendevamo da tempo, dopo che per mesi ci siamo spesi nel denunciare il degrado sociale che spesso si crea attorno alle sale slot. La comunità parmigiana, i cittadini, la rete del sistema sociale ci avevano chiesto una presa di posizione forte contro questo fenomeno fastidioso che inghiotte persone e famiglie, e oggi siamo arrivati alla conclusione del percorso che riassumo brevemente: come Anci in tre anni prevediamo il dimezzamento dei punti gioco, i sindaci potranno decidere le fasce orarie di chiusura che possono arrivare anche a sei ore consecutive al giorno, e potranno anche imporre una considerevole distanza da zone considerate sensibili come scuole e chiese. Infine, non meno importante, non potranno più essere esposte immagini forti che inducano i cittadini al gioco. È una bella notizia che ci ripaga da tutti gli sforzi spesi per vincere la lotta all’azzardo. Ora lo possiamo dire, da domani avremo gli strumenti per cambiare le nostre città”.