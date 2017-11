Qualità della vita: Parma al 22° posto nella classifica del Sole 24 Ore

Qualità della vita: nuova classifica, diverse valutazioni su Parma (e non solo). Se la classifica pubblicata da Italia Oggi assegnava a Parma un settimo posto complessivo, quella del Sole 24 Ore la mette al 22esimo, esattamente come nel 2016. Anche in questo caso la classifica finale è il risultato di una serie di graduatorie sui singoli temi, dall'ambiente alla sicurezza, dalla ricchezza del territorio alla qualità dei servizi.

In quella su Giustizia e sicurezza - un tema molto dibattuto - Parma è 90° su 110 città capoluogo di provincia. Per Ricchezza e consumi è 35°, per Cultura e tempo libero è 45°.

BELLUNO PRIMA IN CLASSIFICA. Nella rilevazione del "Sole" è Belluno la "capitale" d’Italia per qualità della vita, seguita in classifica da Aosta, che lo scorso anno era in vetta, e Sondrio. In coda Caserta, preceduta da Taranto e Reggio Calabria. Arretrano le grandi aree urbane, con Milano che scende dalla seconda alla ottava posizione. Roma, che ne perde undici, è ora ventiquattresima. Torino perde cinque posti ed è quarantesima. Crolla di ben 21 posizioni Genova, che è ora 48sima. Cambia poco a Palermo (97esima, guadagna due posti) e Napoli (stabile al 107esimo posto), già nelle parti basse delle classifica.

L’indagine viene realizzata misurando ricchezza e consumi, lavoro, ambiente e servi, demografia, giustizia e sicurezza e cultura. Da quest’anno vengono presi in esame parametri nuovi come acquisti online, gap retributivo di genere, spesa in farmaci, consumo di suolo, anni di studio degli over 25 e indice della litigiosità nei tribunali.

Vien fuori che sono le Alpi il comun denominatore del buon vivere, visto che i primi sette posti della classifica sono occupati da province di montagna. E anche che il divario tra Nord e Sud tende sempre più ad ampliarsi, tanto che per trovare la prima provincia meridionale bisogna scendere fino al 52esimo posto di Oristano. Le aree centro-settentrionali, infatti, non solo ribadiscono i loro primati storici negli indicatori economici, dalla ricchezza al lavoro, ma guadagnano spazio anche in ranking, come demografia e tempo libero, un tempo appannaggio dei territori del Sud.

Milano resta al top per ricchezza e consumi, conquistando il primato nel Pil pro-capite, nell’importo medio delle pensioni e nei depositi bancari. I voti migliori per il consumo di suolo e l'emigrazione ospedaliera vanno invece a Sondrio, che guadagna il podio dell’area ambiente e servizi. Aosta è la provincia dove si sta meglio quanto a densità abitativa, mentre la provincia più sicura è Verbano Cusio Ossola. Firenze supera Roma e si aggiudica il primo posto per cultura e tempo Libero. Ma la grande sorpresa del 2017 è Ascoli Piceno, che nel ranking generale guadagna 27 posizioni, risalendo al 15esimo posto, e vince la medaglia d’oro nella categoria Lavoro e Innovazione.